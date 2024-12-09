История обнаружения гробницы Тутанхамона в цветных фотографиях

С нами не соскучишься!

В 1907 году английский аристократ и коллекционер Джордж Герберт Карнарвон пригласил египтолога и археолога Говарда Картера возглавить археологические исследования в египетской Долине Царей. Картер заслужил репутацию педантичного учёного, скрупулезно ведущего регистрационные записи и заботящегося о сохранности древностей.