10 неожиданных археологических находок, которые позволяют взглянуть на историю с нового ракурса

Неожиданные археологические находки.
Все археологические находки бесценны, но некоторые "более бесценные", нежели другие. В результате ряда открытий обнаруживаются древние истории, которые поневоле заставляют улыбаться: ведь понимаешь, как мало изменилось все за последние несколько тысяч лет.
1. Unguentarium
Урны-вазы.
Как и древние египтяне, римляне очень серьезно относились к похоронам и загробной жизни. Похороны богатых людей состояли, как правило, из пяти частей, начиная с похоронной процессии и заканчивая грандиозным пиром, который проводился, чтобы усопший успешно добрался в мир иной. Помимо этого римляне отмечали память умерших во время праздников, подобных знаменитому мексиканскому Дню мертвых.
Как ни странно, в римских захоронениях часто встречались сосуды под названием unguentaria. Согласно легенде, они содержали слезы членов семьи, оплакивающих умершего, хотя сегодня это считают романтическим мифом. Ученые придерживаются мнения, что в этих запечатанных урнах-вазах хранились такие скоропортящиеся товары, как косметика или ароматические масла, которые усопшие использовали при жизни.
2. Первобытная бумага
Карманные Библии.
Когда-то бумага была роскошью, а изготавливали её зачастую из очень странных ингредиентов. Например, все 20 000 экземпляров первой партии карманных Библий в Европе были напечатаны на пергаменте из кожи мертворожденных телят и овец (этот материал стал известен, как маточный пергамент).
После современного анализа выяснилось, что большинство этих пергаментов по факту не были изготовлены из абортированных зародышей животных, а делали из из кожи взрослых парнокопытных животных. Тем не менее, как средневековые ремесленники смогли создать такие тонкие листы, остается загадкой по сей день.
3. Странная мумия
Поселение Караль-Супе.
Перуанское 5000-летнее поселение Караль-Супе (оно же Караль) появилось на тысячи лет раньше, чем культура майя, инков и ацтеков. Караль, который занимал площадь более 60 гектаров, может похвастаться собственными пирамидами. Караль является старейшим центром южноамериканских цивилизаций и знаменует собой начало городской жизни в данном регионе.
Из-за отсутствия записей, сегодня о древних перуанцах известно очень мало, но недавно обнаруженная мумия женщины предполагает наличие прогрессивной культуры, в которой у женщин и мужчин были равные права.
Ещё один 500-летний труп покоился в развалинах Асперо, рыбацкой деревни в 25 км от Караля. Обстоятельства погребения женщины указывают на ее важность. На момент смерти ей было 40 - 50 лет, а археологи нашли мумию в позе эмбриона на груде различных амулетов. Среди них были четыре фигурки (известные как "тупус"), вырезанные в виде обезьян и птиц, ожерелья и кулоны, сделанные из раковин.
4. Таблички этрусков
Письменность этрусков.
Религиозная культура этрусков оказала серьёзное влияние на культуру Греции и Рима и оставила после себя до сих пор нерасшифрованную письменность. Поскольку язык этрусков так и остался загадкой, большинство того, что известно об их культуре, современные ученые почерпнули из рисунков на погребальных камнях и бытовых безделушках.
Недавно археологи раскопали древнюю плиту под 2500-летним этрусским храмом. На ней были найдены изображения из повседневной жизни этрусков, к примеру о женской версии Олимпийских игр, во время которых женщины топлесс соревновались в метании дротиков и конных скачках. На самом деле, женщины в этой цивилизации пользовались намного большей свободой, по сравнению с гречанками и римскими женщинами. Этрусским женщинам было разрешено пить вино, свободно общаться и служить в армии.
5. Вавилонские жалобные таблички
Жалоба Эа-Насир.
Авантюристы и уголовники существовали во все времена, а некоторые из них даже были увековечены ив истории. Например, сегодня стал известен некий Эа-Насир, о котором упоминалось на сохранившейся практически в безупречном состоянии вавилонской жалобной табличке, найденной при раскопках Ура, одной из древних столиц Месопотамии.
Древний истец был недоволен тем, что Эа-Насир поставил вместо обещанной меди высшего качества полный неликвид. Что любопытно, эта табличка пролежала тысячелетия в остатках дома самого Эа-Насира. Вероятно, он сохранил ее ради забавы.
6. Китайский гномон
Китайские солнечные часы.
Древние китайцы наблюдали за небесными телами, чтобы прогнозировать будущее. Они разработали множество причудливых инструментов для наблюдения за звездным небом. К их числу относятся гномоны - упрощенные солнечные часы, которые были изобретены вавилонянами, использовавшими эти приборы для измерения угла Солнца над горизонтом.
Самыми ранними китайскими гномонами были обычные палки, а измерялась длина тени, отбрасываемой ими. С помощью гномонов измеряли времена года и делали календари. Более сложный, состоящий из двух частей вариант этого прибора был найден в более чем 2000-летней гробнице династии Западная Хань.
7. Римский кубок для вина
Раскопки в Эссексе.
Юмор древних римлян явно не придерживался современных принципов скромности. но имели бы соответствовать право в Интернете. Более 50 лет назад в Грейт Честерфорде, графство Эссекс был раскопан 1800-летний римский питьевой сосуд, покрытый изображениями фаллосов.
Одна сцена выглядит особо сюрреалистически: нагая женщина едет на колеснице, запряженной четырьмя фаллосами. А еще римляне поняли, что мужской орган не имеет естественных средств передвижения, поэтому "новаторски" приделали куриные ножки каждому фаллосу.
8. Квиды
Анасази.
Анасази - предшественники культуры Пуэбло - населяли юго-запад США еще в 100 г. н.э. Исследования показывают, что они использовали жевательный табак. Из доисторических окаменевших куч компоста, найденного в пещере Антилопы в Аризоне, археологи выделили 345 небольших волокнистых шаров неизвестного назначения. Названные "квидами" шары имели на себе следы зубов.
Сначала предполагалось, что анасази во времена дефицита продовольствия для имитации еды жевали эти волокна, но затем исследователи проверили пучки под микроскопом. Оказалось, что квиды содержали в себе несколько видов дикого табака.
9. Статуэтки "Венеры" озера Байкал
Ангарские обнаженные женщины.
Идеальные женские формы - популярный мотив для древних скульптур, в том числе фигурок со стоянки Мальта, найденных на на реке Ангара в Иркутской области. Они были сделаны людьми, которые жили в этой области 20 000 лет назад. Большинство вырезанных из бивня мамонта фигурок якобы изображали обнаженных женщин. После тщательного исследования оказалось, что женщины не были обнажены — статуэтки просто были настолько сглажены за прошедшие тысячи лет.
Они были вырезаны с одеждой, браслетами, головными уборами и обувью. Древние ремесленники даже озаботились создать различные прически. Так, по "обнаженным" статуэткам выяснилось, что в те времена люди предпочитали комбинезоны с капюшонами. Также в статуэтках были проделаны крошечные отверстия, по-видимому, чтобы их можно носить в качестве украшений или амулетов.
10. Памятник жокею
Жокей Лукиан.
Анатолийский город Конья была столицей культуры сельджуков 1000 лет назад, а после этого процветал в Османской империи. В городе был расположен ипподром и центр коневодства, подтверждением чему служит 2000-летняя табличка, на которой бывшие жители Конья были изображены заядлыми любителями конных гонок. В районе Бейшехир существует памятник некогда знаменитого жокея и холостяка по имени Лукиан, который умер в молодом возрасте.
Памятник в честь этого жокея был вырезан в священных анатолийских горах после его трагической смерти. На нем археологи нашли хорошо сохранившийся текст, который поведал одну интересную особенность скачек у сельджуков — лошадь-победительница не допускалась на последующие скачки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии