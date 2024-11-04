Настоящая дикость: 9 вещей, которые делают мамы в США

Материнство/ фото: memorialhearing.com , broward.edu
Материнство — это настоящее счастье для каждой мамы. После рождения малыша появляются новые возможности, но и ограничения тоже. В разных странах к появлению ребенка относятся по-разному. Давайте узнаем, чем американское материнство отличается от нашего.
1. Бейби Шауэр
Бейби шауэр/ фото: Pinterest .com
В США в честь будущей мамы организуют вечеринку «Бейби шауэр». Этот праздник устраивают близкие друзья и родственники для того, чтобы поддержать беременную перед предстоящими родами. Как правило, праздник готовят на 8 месяце беременности. Будущую маму одаривают подарками для малыша. Обычно дарят вещи первой необходимости — пеленки, подгузники, соски, бутылочки, комплекты одежды, детскую косметику, коляску и кроватку. Для американок считается нормальным явлением поздравлять с появлением малыша до его рождения. А вот у нас это не принято. Более того, большинство российских женщин уверены, что дарить вещи малышу до его рождения — нехорошая примета. Это поверье появилось еще в древности. Мамы верили, что заранее купленные вещи могут препятствовать появлению малыша на свет. Поэтому родственники предпочитают дарить детские товары будущей маме уже после рождения ребенка. Тем более, что сейчас нет дефицита детских вещей.
2. Не уходят в отпуск по уходу за ребенком
Новорожденный/ фото: murmansk.mk.ru
Российский декрет — это два оплачиваемых отпуска, которые идут следом друг за другом. Сначала работающая женщина получает отпуск по беременности, а после родов — по уходу за малышом.Причем, рабочее место мамы сохраняется. Через 3 года она может снова выйти на работу. В Америке ждать, когда женщина выйдет из декрета, работодатель не будет. Более того, маме даже не положены выплаты на малыша. По сути, женщина после родов остается без какой-либо материальной поддержки. Но и на этом неудобства не заканчиваются! Из декретного отпуска мама должна выйти через 3 месяца после родов. А дальше женщине нужно придумывать, где и с кем оставить своего малыша.
3. Отцам не положен декретный отпуск
Папа с малышом на руках/ фото: obruchev.mos.ru
В России вполне законно мужчине пойти в декрет. Для этого нужно лишь договориться с супругой. Обычно, это происходит, если в семье мама зарабатывает больше, чем отец. Во время отпуска мужчине полагается денежная выплата до 1.5 года. После можно продлить отпуск до 3 лет, но уже за свои деньги. В Америке у отцов такого права нет. В 3-месячный «декрет» уходят только женщины.
4. Бабушки не растят внуков
Бабушка с внуками/ фото: detkityumen.ru
Русская бабушка — это вторая мама для внука. Она всегда придет на помощь — посидит с ребенком в трудную минуту, свозит в поликлинику, заменит маму, пока она на работе или в командировке, выполнит всю домашнюю работу и наготовит еды с запасом. В США бабушки такой опыт не практикуют. Они могут приходить на праздники или выходные, но активного участия в воспитании малыша не принимают. Маме уже во время планирования беременности нужно продумать, как ей справляться одной — уволиться с работы, отдать в ясли или нанять няню.
В детское учреждение готовы принимать детей с 3 месяцев. Обычно ясли платные — маме придется платить из своего кармана. У семьи с низким доходом есть возможность устроить ребенка в ясли бесплатно, но для этого нужно собрать документы в рамках специальной программы. Родители с высоким доходом могут себе позволить нанять няню. Женщина будет заниматься уходом за ребенком, пока родители на работе. В США большая часть детей любит свою няню — она становится им как мама.
5. На 100% доверяют детским врачам
Педиатр/ фото: olimp03.ru
В России ценят и уважают педиатров и других детских врачей. Но и к своей интуиции женщины тоже прислушиваются. Только русская мама знает, что лучше нужно ее малышу. Она может вылечить больное горло медом с молоком, снять боль от ушиба поцелуем и обратиться к врачу за помощью, когда поймет, что не справляется. В США у женщин даже мыслей нет самостоятельно лечить ребенка. Они строго соблюдают предписания детского врача. Если педиатр назначает определенные осмотры, сдачу анализов и лечение, то это выполняется безоговорочно.
6. Не приучают к домашнему труду
Детская уборка/ фото: culture.ru
В российских семьях принято приучать детей к труду с самого раннего возраста. До 2 лет мама дает несложные поручения своему малышу, например, принести или положить на место одежду, игрушку, книгу. С 3 лет дети уже могут осознанно помогать маме: накрывать на стол, составлять на полку книги и игрушки. И так с каждым годом список домашних дел расширяется. К школе ребенок уже может держать в чистоте свою комнату и помогать родителям наводить порядок в доме, покупать продукты, выносить мусор и даже приготовить яичницу. У американок другой подход к воспитанию. Они не заставляют своих детей трудиться дома. Более того, 28% мам США считают плохой идеей заставлять ребенка выполнять мелкие поручения родителей.
7. Фанатично следят за красотой зубов
Американская мама/ фото: sdbif.org
У нас принято обращаться к детскому стоматологу только тогда, когда появились проблемы с зубами или для профилактического осмотра. Мамы самостоятельно следят за молочными зубками: ограничивают прием сладкого, учат правильно чистить зубы и пользоваться зубной нитью. Американским мамам важно, чтобы у детей с раннего возраста была красивая белоснежная улыбка. Детский стоматолог является почти главным врачом. Родители согласны на установку брекетов даже на молочные зубы ради красивого внешнего вида.
8. Не живут с совершеннолетними детьми
Семья/ фото: marrinc.org
Российские семейные традиции сильно отличаются от американских. Большие дружные семьи приветствуются в России. Дети могут жить с родителями на протяжении всей жизни. Это уже личное дело каждой семьи. Но если совершеннолетний ребенок живет с родителями, его точно никто осуждать не будет. Папы и мамы наоборот стремятся помочь своему чаду, пока он не получит образование. А это обычно длится до 22-25 лет. В Америке помогать детям принято строго до 18 лет. Затем ребенок должен съехать от родителей. Конечно, это правило не прописано в американском законе, но большинство родителей практикуют такой опыт, считая, что ребенок быстрее станет зарабатывать себе на жизнь.
9. Оценивают детскую красоту
Конкурс красоты/ фото: sibmama.ru
У нас принято проводить детские соревнования на выявления скрытого таланта и способностей. Мамы стараются записать детей на спортивные конкурсы, во время которых поддерживают и мотивируют ребенка. Это помогает повысить стрессоустойчивость, прививает нравственные качества, повышает самооценку и расширяет круг знакомств. В США принято соревноваться в красоте. Американские мамы готовы пойти на любые хитрости ради «улучшения» своего ребенка — наносят автозагар, яркий макияж, красят волосы и даже обращаются к пластическому хирургу ради победы на конкурсе красоты. Для нас же это считается настоящей дикостью, поскольку с самого рождения считаем своих детей самыми красивыми без каких-либо вмешательств.
