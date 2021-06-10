Как сварить куриные яйца без кипячения: выходит вкуснее и полезнее

Для большинства сограждан будет открытием, однако куриные яйца можно сварить без использования кипячения. Более того, приготовленные таким образом яйца будут полезнее и в большинстве случаев вкуснее. Благо, ничего сложного в данном методе нет и попробовать его может каждый. И что-то подсказывает, что уже после первой попытки, каждый в дальнейшем только так и будет готовить данное блюдо.
Помыть яйца в соде. /Фото: lifehacker.ru.
Для того, чтобы куриные яйца сварились и были готовы к употреблению в пищу (или к использованию при готовке в других блюдах), вовсе не обязательно выдерживать их в кипятке длительное время. Достаточно лишь довести кастрюлю с яйцами до момента кипения и сразу же выключить. Однако, если делать таким образом – просто так яйца не сварятся. Сначала нужно реализовать несложный подготовительный процесс.
После этого просто доводим до кипения. /Фото: yandex.com.
Речь идет о том, что перед тем, как отправить продукт в кастрюлю для варки, необходимо хорошенько вымыть яйца с использованием соды. Только после этого начинается непосредственно процесс варения. Как только вода закипит, огонь выключается. После этого необходимо подождать еще несколько минут в зависимости от того, в каком состоянии хотим получить конечный продукт. А именно: для яиц в «мешочек» следует ждать еще 6 минут, для яиц «вкрутую» следует ждать 8-10 минут. Если же хочется всмятку, то нужно пропустить всего 3 минуты после выключения огня.
Получится даже вкуснее. /Фото: 123ru.net.
После варки яйца извлекаются из кипятка и охлаждаются, как всегда. Помимо прочего, приготовленный таким образом продукт никогда не будет лопаться. Вокруг желтка не появляется темный ободок. Белок яйца будет намного нежнее. Наконец, на варку будет тратиться меньше электроэнергии (или газа).
Варка дело нехитрое. /Фото: cookist.com.
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