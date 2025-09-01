С нами не соску...
Как быстро заменить ручки на москитной сетке

Ручки на москитной сетке – одно из самых слабых мест у пластикового окна. Они очень быстро ломаются. Происходит это из-за пересыхания пластика. От высоких или низких температур он крошится, и держатели обламываются до основания.

Как быстро заменить ручки на москитной сетке

Именно поэтому не стоит оставлять москитные сетки на окнах в зимний период.

Это значительно сокращает срок их использования. Ведь пострадать от мороза могут не только держатели, но и пластиковая рама, и сама сетка.
Правда, страдает пластик и летом, но в это время убрать сетку в квартиру не получится. Поэтому поломки случаются и у бережливых хозяев.
Но не стоит огорчаться. Всегда можно купить ручки на москитную сетку и самостоятельно произвести замену. Сделать это достаточно просто.
Можно заказать держатели для москитных сеток через интернет, а еще они продаются в хозяйственных магазинах.

Понадобится

Для работы необходимо следующее:

отвертка (если ее нет под рукой, можно использовать тупой нож с толстым лезвием);


новые держатели.

Как быстро заменить ручки на москитной сетке

Инструкции к работе по замене ручки

Перед тем, как заменить ручку на москитной сетке, необходимо удалить пластмассовые обломки. Для этого при помощи отвертки достаем уплотнительный шнур. Делаем это только около места крепления ручки.

Как быстро заменить ручки на москитной сетке

Вынимаем пластиковые обломки из паза.

Как быстро заменить ручки на москитной сетке

Вставляем в паз новый держатель.

Как быстро заменить ручки на москитной сетке

При помощи отвертки аккуратно возвращаем уплотнительный шнур в паз.

Как быстро заменить ручки на москитной сетке

Таким же способом заменяем вторую ручку на сетке.

Как быстро заменить ручки на москитной сетке

Поставить новые ручки на москитную сетку получилось всего за несколько минут. Теперь ее можно будет в любой момент закрепить за окном.


Как быстро заменить ручки на москитной сетке

Отремонтировать москитную сетку на этот раз удалось, но стоит помнить, что поломка может оказаться и серьезнее. Если вы уезжаете летом на долгий срок, сетки предпочтительнее снять с окон и убрать с палящего солнца. Тот же совет касается и зимнего периода.
Москитная сетка
