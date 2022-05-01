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10 впечатляющих фото сахарного потопа в Бостоне

98 лет назад в США произошла одна из самых странных катастроф ХХ века: часть города Бостон оказалась затоплена липкой сладкой жидкостью. Архивные фото и факты о «потопе» — в нашем посте.

10 впечатляющих фото сахарного потопа в Бостоне


10 впечатляющих фото сахарного потопа в Бостоне

Утро 15 января выдалось не по-зимнему теплое — солнечная погода выманила на улицу сотни жителей северного Бостона. Большинство из них были выходцами из Ирландии и Италии.

Вдруг над городом прогремел низкий грохот — лопнула чугунная цистерна компании Purity Distilling.

На фото: предприятие до аварии.

10 впечатляющих фото сахарного потопа в Бостоне

10 впечатляющих фото сахарного потопа в Бостоне

Через мгновение после аварии на бостонскую улицу Commercial Street обрушилась волна черной сырой патоки высотой в два этажа.

Все это происходило во время постепенной реализации сухого закона. Ферментированная меласса в то время широко использовалась для получения этанола. Накануне введения полного запрета владельцы, соответственно, стремились изготовить и реализовать как можно большее количество продукции…

10 впечатляющих фото сахарного потопа в Бостоне

Необычный поток захлестнул и соседние с портом районы. Уйти от такой быстрой волны было не под силу ни прохожим, ни даже конным упряжкам. Волна сахаросодержащей жидкости неслась по улицам города со скоростью около 60 км/ч.

10 впечатляющих фото сахарного потопа в Бостоне

В результате два миллиона галлонов патоки, которые должны были пойти на изготовление рома, захлестнули насмерть 21 человека.

Извлеченные из патоки тела было практически невозможно опознать.

Еще 150 горожан попали в больницы с различными травмами.

10 впечатляющих фото сахарного потопа в Бостоне

Посмотреть на хаос собрались и любопытные горожане, которые тут же испачкались в липкой жиже. Стоит ли удивляться тому, что патока вскоре разнеслась по всему городу.

10 впечатляющих фото сахарного потопа в Бостоне

Черная волна разрушила даже ряд зданий и обрушила эстакаду железной дороги. Несколько лошадей, которые не захлебнулись в патоке, оказались настолько сильно застрявшими в ней, что их пришлось застрелить.

10 впечатляющих фото сахарного потопа в Бостоне

Спасательная операция продолжалась четыре дня.

10 впечатляющих фото сахарного потопа в Бостоне

Для ликвидации последствий в город вошло подразделение ВМС США, а чтобы очистить улицы города от патоки, понадобилось 87 тысяч человеко-часов. Долгое время местные жители страдали от удушья и кашля.

Порт Бостона еще полгода после аварии сохранял коричневый цвет.

10 впечатляющих фото сахарного потопа в Бостоне

«Магазин закрыт из-за патоки»

Сложно поверить, но некоторые жители Бостона утверждают, что до сих пор от старых зданий в городе в жаркие дни исходит запах карамели.

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