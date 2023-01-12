Кто из знаменитостей подарил свой голос культовым мультяшным двойникам

Мультфильмы обожают не только дети, а и взрослые. Ведь за последние несколько десятков лет анимация превзошла все ожидания, подарив миру множество удивительных сюжетов и ярчайших персонажей, так полюбившихся зрителям. Кстати о персонажах. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как выглядят люди, подарившие голос мультяшным героям? Наверняка многие ответят «Да», но найдутся и те, кто скажет: «Нет». В любом случае, взгляните на этих звёзд и вы увидите, что многие из них похожи на анимационных персонажей как две капли воды и наоборот!
1. Уилл Смит - Оскар (Подводная братва)
Уилл Смит и Оскар. \ Фото: google.com.
Каково это жить в огромном подводном мегаполисе, где ежедневно происходят какие-то события, так похожие на наши? Кто-то мечтает о красивой жизни, а кто-то пытается подмять под себя весь город, кто-то бежит от собственных страхов, а кто-то ищет приключения, постоянно встревая в передряги. Бойкий и амбиционный Оскар – рыбка, которая работает чистильщиком китовых пастей, мечтает лишь об одном – выйти в свет и прославиться. Он всеми силами старается привлечь к себе внимание, совершая необдуманные поступки и однажды ему это удаётся.
Наверняка многие помнят историю «Подводной братвы», где все события вращались вокруг неугомонного Оскара, который в нужное время оказался в нужном месте…
Да вот только мало кто знает о том, что главного персонажа озвучил Уилл Смит, который, кстати, если присмотреться, имеет некое сходство с заносчивым Оскаром, перевернувшим морское дно с ног на голову.
Лола и Анджелина Джоли. \ Фото: yahoo.com.
Впрочем, если присмотреться к очаровательной рыбке по имени Лола, то в её обворожительном образе можно узнать Анджелину Джоли, которая озвучивала её. Только посмотрите на то, как они похожи!
2. Сильвестр Сталлоне - Уивер (Муравей Антц)
Уивер и Сильвестр Сталлоне. \ Фото: yandex.ua.
В 1998 году DreamWorks выпустила ещё один компьютерный анимационный фильм под названием Antz. Мультфильм стал спорным, когда несколько недель спустя вышла книга Pixar «Жизнь жука», не имеющая по сути никакого отношения к «Муравью Антц».
История повествует о жизни непредсказуемого муравья по имени Зед, который влюбляется в принцессу Балу, а после, взяв её в заложники, отправляется с ней в путешествие, где оба главных героя проникаются друг к другу ещё большей симпатией. Несмотря на различного рода разногласия и заварушки в муравейнике, у Зеда есть группа поддержки в лице Уивера, которого озвучил сам Сильвестр Сталлоне. Вы посмотрите на этот подбородок, один в один, как у Сталлоне!
3. Эмма Стоун - Ипа (Семейка Крудс)
Ипа и Эмма Стоун \ Фото: m.kaskus.co.id.
Эмма Стоун - фантастическая актриса, поэтому неудивительно, что она также отлично работает с голосом. «Семейка Крудс» вышла в 2013 году и успела покорить сердца зрителей разной возрастной категории. Сплочённая семья пережила все трудности, связанные с жизнью в доисторическую эпоху, полную различного рода приключений и не только.
Персонаж Стоун Ипа искала приключений и свободы, но у её чрезмерно заботливого отца были другие планы. Как и у Стоун, у Ипы были рыжие волосы, великолепные зелёные глаза и очаровательные веснушки.
4. Джон К. Рейли - Ральф (Круши Ральф)
Ральф и Джон К. Рейли. \ Фото: piximus.net.
Джон К. Рейли - весёлый актёр, сыгравший в ряде замечательных фильмов, таких как «Сводные братья», «Холмс и Ватсон» и «Стэн и Олли». Но помимо всего этого, он с удовольствием отдаёт свой голос персонажам, вкладывая в них душу и безмерные эмоции.
Джон озвучил Ральфа, персонажа одноименного мультфильма, где главный герой решает изменить свою жизнь, доказав, что он далеко не плохой парень. Присмотритесь к Ральфу и Рейли, и вы увидите, насколько сильно они похожи внешне. А ведь бывает же такое!
5. Аника Нони Роуз - Тиана (Принцесса и лягушка)
Тиана и Аника Нони Роуз. \ Фото: imperfectlyb.com.
Диснеевская «Принцесса и лягушка» подарила миру первую афроамериканскую принцессу. Мультфильм был о официантке по имени Тиана, которая мечтала когда-нибудь иметь собственный ресторан. Она усердно копила деньги, пока однажды не превратилась в лягушку с так называемым богатым принцем. Но к концу фильма Тиана и её лягушачий принц Навин продолжают жить долго и счастливо.
Тиану озвучивает актриса Dream Girls Аника Нони Роуз. Эти двое имеют схожее выражение лица и одну и ту же манеру поведения на протяжении всего мультфильма.
6. Дуэйн «Скала» Джонсон - Мауи (Моана)
Дуэйн «Скала» Джонсон и Мауи. \ Фото: cutewallpaper.org.
Моана была еще одним полнометражным диснеевским мультфильмом, в котором Дуэйн «Скала» Джонсон озвучил Мауи, а Аулии Кравальо - Моану. Анимационный фильм показывал, как Моана покидает свою деревню, чтобы найти богиню Те Фити, дабы спасти свой народ.
В своих путешествиях она встречает упрямого Мауи. Его телосложение, приподнятая бровь и блеск в глазах так похожи на настоящее лицо «Скалы», что диву даёшься, как это может быть.
7. Айрин Бедард - Покахонтас (Покахонтас)
Покахонтас и Айрин Бедард. \ Фото: toppont.hu.
Ещё одна культовая диснеевская классика – «Покахонтас». Анимационный фильм показал принцессу племени, вырвавшуюся из цепких лап своего народа, чтобы испытать приключения и найти любовь. Она знакомится с англичанином по имени Джон Смит и узнает больше о его жизни в Англии, обучая его обычаям своего народа.
Аниматоры встретились с потомками Покахонтас, чтобы получить лучшее представление о том, какой она была и чего бы ей хотелось, но её озвучила американская актриса Айрин Бедард, наделившая главную героиню мультфильма своим голосом, манерами и эмоциями.
8. Эд Аснер - Карл (Вверх)
Эд Аснер и Карл. \ Фото: yahoo.com.
«Вверх» - ещё один восхитительный фильм Pixar/Disney о пожилом человеке по имени Карл, который потерял своего лучшего друга и жену по имени Элли. Попав в какую-то неприятность из-за того, что он капризный старик, Карл решает сделать свою жену счастливой и, наконец, отправиться в приключение, не выходя из собственного дома.
Он привязывает тысячи воздушных шаров к своему дому и направляет его в Южную Америку. Только когда Карл поднимается в воздух, он понимает, что бойскаут застрял на его крыльце.
Озвучивал Карла легендарный актёр Эд Аснер, глядя на которого поклонники в один голос говорят: «Похожи, как две капли воды!».
9. Дженнифер Сондерс - Фея-крёстная (Шрек-2)
Дженнифер Сондерс и Фея-крёстная. \ Фото: standard.co.uk.
После успеха «Шрека» DreamWorks вышла со «Шреком-2» в 2004 году. Зрители познакомились с несколькими новыми персонажами в сиквеле, в том числе с Феей-крёстной принцессы Фионы, которую озвучила актриса Дженнифер Сондерс.
10. Дэнни ДеВито - Филоктет (Геркулес)
Дэнни ДеВито и Филоктет. \ Фото: metro.co.uk.
Диснеевский «Геркулес» вышел в 1997 году, но поклонники до сих пор не могут прийти в себя от того, насколько похож на него персонаж Дэнни ДеВито. В мультфильме ДеВито озвучил сварливого Филоктета (Фила). Фил должен был научить Геркулеса быть героем, но к тому времени, как Геркулес нашёл его, он уже отошёл от дел.
Однако, получив небольшое поощрение, Фил попадает под влияние Геркулеса и принимает вызов. И стоит ли говорить о том, что Дэнни на все сто справился с поставленной перед ним задачей: его голос, манеры и интонации полностью были переданы его персонажу, сделав того максимально живым и щедрым на эмоции.
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