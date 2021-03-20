9 приключенческих книг, которыми зачитывались в СССР, и что в них не нравится детям сегодня

Есть приключенческие книги, которые ребёнок, выросший в СССР, читал в почти обязательном порядке. А потом — играл в её героев во дворе, на даче или — что родителями не очень одобрялось — на пруду. Вот только у современных детей они вызывают очень много вопросов, да таких, что поневоле спрашиваешь себя — почему теми же вопросами не задавался советский школьник?
«Три мушкетёра», Александр Дюма
Воспоминания о книге полны таких слов, как благородство, отвага и умение дружить. Предположим, мушкетёры и д'Артаньян действительно были друг другу добрыми приятелями, но трудно найти отвагу в том, как главный герой обманывал женщину, чтобы оказаться в её постели, и благородство в постоянных затрещинах слугам, вечным отказам честно платить по счетам, когда дело касается денег, и многих других мелких поступках главных героев.
Надо сказать, ироничное отношение автора к собственным героям-дворянам было очевидно французскому буржуа в обществе победившей буржуазной морали, каковым Франция оставалась даже после возрождения монархии в девятнадцатом веке. Советский же школьник некритично верил определениям автора вроде «рыцарственный». Масла в огонь подлил и крайне политкорректный советский фильм, откуда эксплуатацию человека человеком (то есть слуг) убрали вовсе, а моменты с женщинами сильно сгладили, так что герои стали смотреться куда привлекательнее, несмотря на некоторую склонность к пьянству и пренебрежение законами страны (которое заключалось, прежде всего, в жажде убивать — то есть тяге к дуэлям).
Советские артисты (Смирнитский, Смехов, Старыгин и Боярский) отбросили сияние харизмы и на книгу, по которой был снят фильм.
«Необыкновенные приключения Карика и Вали», Ян Ларри
Книга о приключениях уменьшившихся детей вместе с таким же крохотным безумным, но добрым учёным в мире насекомых была призвана рассказать детям больше о живом микромире и расписать, каким технологиям мы могли бы научиться у природы. И действительно, кое-что в новых технологиях появилось благодаря изучению растений и насекомых (а также моллюсков, птиц и так далее) — использование непрямых рёбер жёсткости, например. А кое-что кажется откровенно устаревшим.
Но что особенно вызывает вопросы у детей, так это начало повести. Дети заходят без взрослых к постороннему мужчину, без спроса пьют незнакомую жидкость, а потом милиция находит в доме одинокого мужчины трусы исчезнувших детей и... никакой тревоги помиповоду возможного похищения маньяком. Похоже, малышей прошлого не учили ни безопасности, ни вежливости, а милиция могла защитить разве что от хулиганов — делает вывод ребёнок.
До советских детей доходили слухи и про Чикатило, и про Сливко, но они всё равно не находили ничего странного в поведении Карика и Вали. Кадр из фильма, снятого по книге.
«Том Сойер» и «Приключения Гекльберри Финна», Марк Твен
Весёлые хулиганские выходки главных героев покоряли (и до сих пор покоряют порой) не одно поколение детей. Ребята в этих книгах находчивы, по большому счёту добры к окружающим, как бы ни шкодили, и, кроме того, в отличие от многих героев детских книг того времени, демонстрируют, что у детей есть своя, отдельная от взрослых, субкультура — свои представления о правильном общении, о чести, о страшном и интересном. Это противопоставление детских понятий взрослым, среди прочего, и обеспечило живой интерес юных читателей.
В то же время, некоторые вещи современного ребёнка шокируют. Например, эпизод с дохлой кошкой. Если автору он кажется смешным за счёт того, что взрослые придут в ужас от такой грязи, а дети грязь обожают, то в наше время коты для детей — это существа, с которыми устанавливают эмоциональную связь, а не просто часть уличной фауны. Что же может быть смешного в том, что какая-то кошка умерла, а над её тельцем ещё и издеваются? Или индейцы — в современной культуре, с учётом опыта их многовековой дискриминации, стараются показать коренных американцев с максимально человечной и позитивной стороны, а у Марка Твена действует стереотипичный для американской литературы его времени индеец-злодей. А уж шельмование чернокожих, насмешка над их манерой говорить и взглядами, грубости по отношению к ним шокируют отдельно и очень сильно.
Кадр из советского фильма по книге. Юные артисты Фёдор Стуков и Владислав Галкин.
«Человек-амфибия» и «Ариэль», Александр Беляев
Сюжет о мальчиках, над которыми провели опыты, в результате чего те обрали суперсилы — подолгу находиться в воде и взлетать в воздух — в общем-то понятен современным подросткам, выросшим на фильмах о супергероях. К тому же оба героя понравятся любителям дивёрсити: они относятся к небелым народам. Покоритель воды Ихтиандр — представитель одного из коренных народов Аргентины, покоритель воздуха Ариэль воспитан в индийской культуре (но на деле является то ли полностью, то ли наполовину англичанином). Ихтиандр противостоит белому капитализму в лице бездушного предпринимателя Педро Зуриты, Ариэль — разжиганию и эксплуатации религиозного фанатизма, представленным по очереди индуистскими жрецами и британскими миссионерами. Кроме того, Гуттиэре сталкивается с насилием мужа и в итоге разводится. Эти темы также часто освещаются в современном кино.
И всё же и здесь найдутся отдельные вызывающие вопросы моменты. Например, почему доктор Сальватор считается хорошим человеком, если он принёс горе в семью Ихтиандра, сказав им, что их сын умер — и фактически похитил его, оставив себе? В конце концов именно из-за этого ведь сходит с ума и становится нищим отец Ихтиандра — он же опекун Гуттиэре, положительной героини, Бальтазар. Не считая того, что доктор, как завзятый маньяк, держал Ихтиандра в полной социальной изоляции из высокой идеи, мол, чтобы не запятнать его грязью мира. Довольно трудно считать этого человека положительным персонажем только за то, что в конце концов он за взятку освобождает Ихтиандр.
Смутят современных детей и насмешки над христианской верой в «Ариэле». Не говоря уже о том, что встанет вопрос, почему мальчика назвали в честь русалочки (хотя на самом деле, конечно, он носит имя духа воздуха, и это мужское имя, как Рафаэль или Даниэль).
Главные герои книги - юноша и девушка из коренного населения Аргентины, которые противостоят белому капиталисту Педро Зурите.
«Дети капитана Гранта», «Двадцать тысяч льё под водой» и «Таинственный остров», Жюль Верн
Две книги из этой французской трилогии девятнадцатого века были особенно популярны благодаря экранизациям, но любили их дети и до появления на киноэкранах. В первой части два шотландских подростка, мальчик и девочка, отправляются на поиски своего отца в компании помогающим им лорда и леди Гленарван, кузена лорда, майора Мак-Наббса, капитана Джона Манглса и случайно приблудившегося очень рассеянного француза-географа Паганеля. Зная только широту, на которой некогда высадился капитан Грант, путешественники фактически обходят весь мир, проверяя все берега на этой широте — и, конечно, ввязываются в приключения.
Во второй и третьей части центральным персонажем стал уже капитан Немо — индийский принц Даккар, просвещённый человек, ставший жертвой британской колониальной политики. Вообще вся трилогии начинена уколами британцам, и потому положительные герои в ней — преимущественно те народы, которыми помыкали англичане, вроде шотландцев, ирландцев, коренных американцев и индийцев. Неприязнь к англичанам со стороны французов — буквально традиция... Впрочем, для российского читателя все эти три книги, в первую очередь, про невиданные приключения и про одинокого гения-инженера, устраивающего настоящие технические чудеса.
Экранизации добавили книгам Жюля Верна популярности. Кадр из советского фильма *Дети капитана Гранта*.
Вопросы вызывает не тот факт, что многие из этих чудес устарели — понятное дело, что слишком многого от настолько старых книг ждать нельзя, а стимпанк, стиль, у которого столько общего с книгами Верна, даже в моде. Вопросы у детей, как всегда, этического характера. Например, в наше время трудно принять интерес явно взрослого (тридцать, возможно, с небольшим лет) капитана к девушке-подростку (Мэри Грант). Слуг постоянно держат за пустое место. А сам капитан Немо выглядит маньяком, считающим себя вправе удерживать людей в плену.
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