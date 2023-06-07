Самые страшные в мире наводнения

Рассказываем о самых смертоносных наводнениях в мире.
Текст Софьи Демьянец, National Geographic
1. Петербургское наводнение, 1824 год
Около 200-600 погибших. 19 ноября 1824 года в Санкт-Петербурге произошло наводнение, которое погубило сотни человеческих жизней и разрушило множество домов. Тогда уровень воды в реке Неве и её каналах поднялся на 4,14 — 4,21 метра выше обычного уровня (ординара).
Памятная табличка на Доме Раскольникова:
Перед началом наводнения в городе шел дождь и дул сырой и холодный ветер. А вечером произошел резкий подъем уровня воды в каналах, после чего почти весь город был затоплен. Наводнение не коснулось лишь Литейной, Рождественской и Каретной частей Петербурга. В итоге материальный ущерб от наводнения составил около 15—20 миллионов рублей, а около 200 – 600 человек погибло.
Так или иначе, это не единственное наводнение, произошедшее в Санкт-Петербурге. Всего город на Неве был затоплен более 330 раз. В память о многих наводнениях города установлены памятные доски (их более 20). В частности, крупнейшему наводнению в городе посвящена табличка, которая находится на пересечении Кадетской линии и Большого проспекта Васильевского острова.
Петербургское наводнение 1824 года. Автор картины: Фёдор Яковлевич Алексеев (1753-1824):
Интересно, что до основания Санкт-Петербурга крупнейшее наводнение в дельте Невы произошло в 1691 году, когда эта территория находилась под управлением Шведского королевства. Об этом происшествии говорится в шведских хрониках. По некоторым данным, в тот год уровень воды в Неве достиг 762 сантиметра.
2. Наводнение в Китае, 1931 год
Около 145 тысяч – 4 миллионов погибших. С 1928 по 1930 года Китай страдал от сильной засухи. Но в конце зимы 1930 года начались сильные метели, а весной – непрекращающиеся проливные дожди и оттепель, из-за чего в реках Янцзы и Хуанхэ значительно поднялся уровень воды. Например, в реке Янцзы только за июль вода поднялась на 70 см.
В итоге река вышла из берегов и вскоре достигла города Нанкина, бывшего в то время столицей Китая. Множество людей утонуло и погибло от инфекционных заболеваний, переносимых водой, таких как холера и тиф. Известны случаи каннибализма и детоубийства среди отчаявшихся жителей.
Согласно китайским источникам, в результате наводнения погибло около 145 тысяч человек, в то же время западные источники утверждают, что погибших было от 3,7 миллиона до 4 миллионов.
К слову, это было не единственное наводнение в Китае, вызванное вышедшими из берегов водами реки Янцзы. Наводнения происходили также в 1911 году (погибло около 100 тысяч человек), в 1935 году (около 142 тысяч погибших), в 1954 году (умерло около 30 тысяч человек) и в 1998 году (погибло 3 656 человек). Считается крупнейшим стихийным бедствием за всю документированную историю человечества.
Пострадавшие от наводнения, август 1931 года:
3. Наводнение на Хуанхэ, 1887 и 1938 годы
Около 900 тысяч и 500 тысяч погибших соответственно.В 1887 году в течение многих дней в провинции Хэнань шли проливные дожди, а 28 сентября поднявшаяся вода в реке Хуанхэ прорвала дамбы. Вскоре вода достигла расположенного в этой провинции города Чжэнчжоу, а затем распространилась по всей северной части Китая, занимающей приблизительно 130 000 кв.км.Из-за наводнения около двух миллионов людей в Китае остались без крова, и примерно 900 тысяч человек погибло.
А в 1938 году наводнение на той же реке было спровоцировано националистическим правительством в Центральном Китае в начале Японско-Китайской войны. Это было сделано для того, чтобы остановить быстро продвигающиеся в центральную часть Китая японские войска. Впоследствии наводнение было названо «крупнейшим актом экологической войны в истории».
Так, в июне 1938 года японцы взяли под контроль всю северную часть Китая, а 6 июня они захватили Кайфын, столицу провинции Хэнань, и угрожали захватить Чжэнчжоу, который находился близ пересечения важных железных дорог Пекин-Гуанчжоу и Ляньюньган-Сиань. Если бы японской армии удалось это сделать, под угрозой оказались бы такие крупные китайские города, как Ухань и Сиань.
Для того, чтобы не допустить этого, китайское правительство в Центральном Китае решило открыть дамбы на реке Хуанхэ близ города Чжэнчжоу. Вода затопила прилегающие к реке провинции Хэнань, Аньхой и Цзянсу.
Солдаты национально-революционной армии во время наводнения на реке Хуанхэ в 1938 году:
В результате наводнения были уничтожены тысячи квадратных километров сельскохозяйственных угодий и множество деревень. Беженцами стали несколько миллионов людей. По первоначальным данным Китая, утонуло около 800 тысяч людей. Однако в наши дни исследователи, изучающие архивы бедствия, утверждают, что погибло гораздо меньше человек — около 400 — 500 тысяч.
Желтая река Хуанхэ:
Интересно, что ценность этой стратегии китайского правительства была поставлена под сомнение. Поскольку по некоторым данным, японские войска в то время находились далеко от затопленных районов. И хотя их наступление на Чжэнчжоу было предотвращено, японцы взяли Ухань в октябре.
4. Наводнение Святого Феликса, 1530 год
Не менее 100 тысяч погибших. В субботу 5 ноября 1530 года в день Святого Феликса де Валуа были смыла бо́льшую часть Фландрии, исторической области Нидерландов, и провинции Зеландии. Исследователи полагают, что погибло более 100 тысяч человек. Впоследствии день, когда произошло бедствие, стали называть Злой Субботой.
5. Наводнение Бурхарди, 1634 год
Около 8-15 тысяч погибших. В ночь с 11 на 12 октября 1634 года в результате штормового нагона воды, вызванного ураганным ветром, в Германии и Дании произошло наводнение. В эту ночь в нескольких местах вдоль побережья Северного моря прорвало дамбы, вода затопила прибрежные города и общины Северной Фрисландии.
Картина, изображающая наводнение Бурхарди:
По разным оценкам, во время наводнения погибло от 8 до 15 тысяч человек.
Карты Северной Фрисландии в 1651 (слева) и в 1240 (справа) годах:
6. Наводнение Святой Марии Магдалины, 1342 год
Несколько тысяч. В июле 1342 года, в день памяти мироносицы Марии Магдалины (Католическая и Лютеранская церкви отмечают его 22 июля) произошло самое крупное среди зарегистрированных наводнений в Центральной Европе.
В этот день вышедшие из берегов во́ды рек Рейн, Мозель, Майн, Дунай, Везер, Верра, Унструт, Эльба, Влтава и их притоков затопили окрестные земли. Многие города, такие как Кёльн, Майнц, Франкфурт-на-Майне, Вюрцбург, Регенсбург, Пассау и Вена, были серьезно повреждены.
Река Дунай в Регенсбурге, Германия:
По мнению исследователей этого бедствия, после длительного жаркого и сухого периода последовали проливные дожди, которые шли в течение нескольких дней подряд. В итоге выпало около половины среднегодовой суммы осадков. А поскольку крайне сухая почва не смогла быстро впитать такое количество воды, поверхностный сток затопил большие площади территорий. Было разрушено множество построек и погибли тысячи людей. И хотя общее число погибших неизвестно, считается, что только в районе Дуная утонуло около 6 тысяч человек.
Кроме того, лето следующего года было влажным и холодным, поэтому население осталось без урожая и сильно страдало от голода. И ко всему прочему, пандемия чумы, прошедшая в середине XIV века по Азии, Европе, Северной Африке и острову Гренландии (Черная смерть), достигла своего пика в 1348-1350 годы, забрав жизни, по меньшей мере, трети населения Центральной Европы.
Иллюстрация Черной смерти, 1411 год:
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