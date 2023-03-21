20 подсказок, которые облегчат вам жизнь

1. Чтобы котлеты были вкуснее
Источник фотографий: Adme.ru
Самые вкусные котлеты получатся из фарша, который постоит 5–6 часов вместе с нарезанным луком, солью и специями в холодильнике. Мясо немного замаринуется, котлеты будут гораздо вкуснее!
2. Снять боль в горле
Горячее молоко с кардамоном — напиток, который быстро поможет снять воспаление, если начинает болеть горло.
3. Легко разжечь костер
Если нужно быстро разжечь костер, вспомните о чипсах. Они горят лучше, чем любая специальная жидкость, и отлично работают даже с сырыми дровами!
4. Зубная паста при ожоге
Место ожога будет болеть не так сильно и неприятные ощущения пройдут быстрее, если смазать поврежденный участок кожи зубной пастой.
5. Как быстро сварить картофель
Картофель сварится быстрее, если добавить в кастрюлю немного сливочного масла.
6. Как проверить свежесть яиц
Сделать это легко: свежие яйца опускаются на дно, если их поместить в емкость с холодной водой, а несвежие — всплывают.
7. Чем заменить яйца в тесте
Бананы могут заменить яйца в тесте для печенья или пирога. Половинка банана равноценна 1 яйцу.
8. Как удалить пятна от клея со стекол
Удалить пятна от клея на стекле поможет обычное растительное масло. Смажьте маслом проблемное место, оставьте на 10 минут и вытрите остатки клея бумажной салфеткой.
9. Чтобы бобовые сварились быстрее
Забыли замочить фасоль или горох? Варите бобовые в несоленой воде, добавляя в кастрюлю столовую ложку холодной воды каждые 7–10 минут. Так они легко разварятся!
10. Чтобы удалить пятна от краски с одежды
В этом поможет ацетон — смажьте им испачканное место. После этого для полного удаления краски используйте нашатырный спирт.
11. Что делать с треснувшим яйцом
Битое яйцо можно спасти: приготовьте его на паровой бане и используйте для салатов и бутербродов!
12. Как быстро высушить обувь
В этом вам поможет соль. Разогрейте ее на сковороде, всыпьте в носок, носок с солью поместите во влажную обувь. Через некоторое время замените носок с солью на новый, если с первой попытки убрать всю влагу не удалось. Обувь высыхает моментально!
13. Чтобы молоко быстрее закипело
Молоко закипит быстрее, если добавить в него щепотку сахара.
14. Простой способ натереть сыр
Перед тем как натереть твердый сыр, смажьте терку растительным маслом. Сыр не склеится, а терка вымоется очень легко!
15. Как избавиться от неприятного запаха на кухне
Неприятный запах на кухне убрать очень просто: вылейте 1 ст. л. обычного уксуса на сковородку и нагревайте до полного испарения.
16. Как спасти подсохший лимон
Начинающий высыхать лимон можно легко вернуть к жизни: поместите его в тарелку с водой на пару часов.
17. Чтобы разносить новую обувь
Сделать новую обувь удобной можно с помощью хитрого трюка: наденьте толстые носки и натяните обувь на ногу. Прогрейте обувь под теплой струей фена в течение 10 минут.
18. Как успокоить головную боль
Можно облегчить сильную пульсирующую головную боль, если протереть лоб долькой лимона. Цитрусовый аромат отлично успокаивает!
19. Чтобы собрать разбитое стекло
Разбитое стекло легко собрать с помощью пластилина — даже самые мелкие кусочки не останутся на полу!
20. Чтобы быстро успокоиться
Если нужно быстро успокоиться, нажмите на точку между носом и губами и подержите там большой палец 3 секунды. Этот способ может помочь, даже если у вас появилась нервная дрожь!
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