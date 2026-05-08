Как почистить ювелирные украшения в домашних условиях

К сожалению, в процессе носки ювелирные украшения теряют свой первоначальный сверкающий вид. От контакта с кожей, пылью и различными моющими и ухаживающими средствами они тускнеют и выглядят уже далеко не так привлекательно как в день покупки.

Однако сохранять украшения в «отличной форме» не так уж и сложно, для этого нужно их просто чистить несколько раз за год.

К счастью для этого существует очень простой, но весьма эффективный способ по чистке ювелирных изделий в домашних условиях.

Вам понадобятся:
вода; аммиак 10%; средство для мытья посуды; спирт; емкость; зубная щетка

В подходящую по размерам емкость выливаем 250 мл горячей воды, и по 10 мл аммиака и любого средства для мытья посуды, хорошо все перемешиваем. Все, чистящий состав готов.
Опускаем в него украшения и оставляем их примерно минут на 5. Когда это время пройдет, достаем украшения и аккуратно очищаем с помощью мягкой зубной щетки. После чистки щеткой вновь отправляем украшения в чистящий раствор, но теперь минут на 20.
По истечении 20 минут достаем украшения из чистящего раствора и перекладываем их в емкость с каким-либо спиртом, например, водкой. Хорошо споласкиваем изделия в спирте, можно даже дать украшениям полежать в нем примерно минуту. Затем насухо вытираем изделия и готово.

Поверьте, после этой процедуры ваше золото и серебро буквально преобразится. При помощи этого рецепта можно очистить не только украшения, но и другие изделия из драгоценных металлов, например, серебряные столовые приборы.
А ниже вы можете посмотреть видео об этом простом, но эффективном способе чистки украшений в домашних условиях.

