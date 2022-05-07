9 правил, которые нужно соблюдать в японском ресторане

Необходимо знать: сначала - постное, потом - жирное.

1. Не передавайте пищу палочками!

Необходимо знать: нельзя передавать пищу палочками.

2. Не пейте в одиночку!

Необходимо знать: нельзя пить в одиночку.

3. Не трите палочки!

Необходимо знать: нельзя тереть палочки.

4. Не ставьте палочки в рис!

Необходимо знать: никогда не ставьте палочки в рис.

5. Не кладите васаби в соевый соус!

Необходимо знать: нельзя класть васаби в соевый соус.

6. Кушайте в «правильном» порядке!

Японский ресторан - это вкусно и забавно.

7. Используйте влажное полотенце правильно!

Необходимо знать: важно правильно использовать влажное полотенце.

8. Причмокивайте!

Необходимо знать: причмокивание - это вежливо.

9. Доедайте все, что заказано!

Необходимо знать: должно съесть все что заказано.