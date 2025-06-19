Вулкан породил Франкенштейна, а циклон - Бангладеш: какие сбои в природе круто изменили мировую исто

На исторический процесс влияет огромное количество факторов самым разным образом. Причём довольно неожиданно: даже самые косвенные и местечковые эпизоды станут началом радикальных изменений планетарного масштаба. И ведь так работает даже погода: нетривиальные климатические сбои, от извержения вулкана до шторма в море, могут так круто изменить мировую историю, что без них человечество бы пошло по совсем другому пути.
Нередко локальные катаклизмы, случившиеся в одной части планеты, влияют на жизнь буквально везде, причём и в долгосрочной перспективе тоже. Одним из самых ярких примеров таких случаев является разразившееся весной 1815 года извержение вулкана под названием Тамбора, которое длилось около 15 дней. Находится этот вулкан в пределах острова Сумбава, что в Индонезии, и если первым непосредственным последствием была гибель тысяч людей поблизости, а десятков тысяч позднее от последствий, то в других уголках Земли извержение отзывалось десятилетиями.
Изображение извержения вулкана Тамбола на рисунке английского моряка. /Фото: forbes.ru
Например, среди результатов «одного из мощнейших за тысячу лет извержения» называют «Год без лета» - когда в 1816 году погода вообще не располагала теплыми деньками. А всё из-за аномально высоких выбросов дыма и пепла от проснувшегося вулкана в атмосферу, что повлекло за собой снижение средней температуры по планете примерно на три градуса. Северное полушарие пострадало особенно сильно: где-то вместо летней жары случились заморозки, и погиб урожай, в других местах неделями лили дожди, провоцируя паводки и всё тот же неурожай, либо вместо снега зимой случилась аномальная засуха.
Сравнение уровня выбросов в атмосферу пепла от вулканов за последние столетия. /Фото: cattur.ru
В итоге ожидаемо случился голод, а вслед за ним - эпидемии инфекционных заболеваний, например, тифа или холеры. Тяжёлой была и экономическая ситуация в ряде регионов, что привело к обнищанию и голоду во многих регионах. Невозможности властей адекватно реагировать привела к бунтам. Но, как известно, трудности в жизни стимулируют творчество и гений отдельных людей, так что нет ничего удивительного, что «Год без лета» стал источником вдохновения для ряда изобретений, например, дрезины и велосипеда, удобрений нового поколения, а также говяжьего экстракта, который послужил основой для создания известных сегодня бульонных кубиков.
Карл Дрез, изобретатель самоката, дрезины и велосипеда. /Фото: ru.wikipedia.org
Логичным был и бум творчества среди деятелей искусства, которые вдохновлялись аномалиями в природе, вызванными извержением вулкана на другом конце планеты. Например, выброс пепла в атмосферу спровоцировал яркие закаты и рассветы, когда небо становилось оранжевым и кроваво-красным, и именно эта трагическая красота оказалась на полотнах ряда художников того времени. Трудности жизни во время «Года без лета» породили в фантазии писательницы Мэри Шелли образ легендарного Франкенштейна, в тот же период появились первые литературные произведения со стереотипными вампирами.
Виктор Франкенштейн и картины с оранжевым небом - примеры отражения Года без лета в искусстве. /Фото: art.biblioclub.ru
Бывают также случаи, когда непогода может круто изменить геополитическое влияние отдельных стран на мировой арене. И, пожалуй, трудно найти более знаменитый эпизод, это подтверждающий, чем история упадка легендарной Армады испанского короля Филиппа II. Монарх пытался совершить фактически переворот в Британии за счёт смещения Елизаветы I, что было ему на руку. А на тот момент Испания имела ресурсы для создания самого мощного флота, известного как Непобедимая Армада. И хотя традиционно буквально разрушение её репутации приписывают англичанам, именно погода во многом им помогла.
Шторм помог англичанам справиться с флотом, который считали непобедимым. /Фото: forbes.ru
А дело было в 1588 году, когда Армада начала свой путь в сторону британской акватории, вот только мощь испанского флота оказалась минусом - они были слишком громоздкими и не отличались маневренностью, в то время как корабли англичан были легче и подвижнее. Поэтому если во время битв противники ещё противостояли друг другу условно на равных, то когда они попали в зону штормов недалеко от берегов Англии, Армаду это сильно затормозило и потрепало. Зато англичане получили время усилиться и быть готовыми к решающим битвам. Они уничтожили ещё испанских кораблей, но штормы им снова помогли - Армаду пришлось отступать для накопления сил.
Крах Армады стал началом конца для геополитического влияния Испании. /Фото: forbes.ru
Но это оказалось роковым решением, а всё потому, что они двигались к испанским берегам осенью, когда штормы самые мощные. Попытка изменить направление не помогла, корабли просто бросало непогодой куда не нужно и отрезало от помощи. В результате они едва вернулись на Родину, но Армада была настолько искалечена, что ранее непобедимый флот сохранился лишь на половину, а число потерянных моряков исчислялось тысячами. Армаду потом пытались восстановить, выкачивая для этого ресурсы за счёт эксплуататорства в колониях, но денег не хватало. К тому же колонии стали бунтовать, и Испания лишь утрачивала позиции. В результате уже к XVII столетию звание мировой «морской» державы носила Англия, ставшая в будуще самой крупной колониальной империей, тогда как Испании пришлось отказаться от большинства геополитических притязаний, и из упадка, начавшегося с краха Армады она так и не выбралась.
Полотно Замерзшая Темза Абрахама Хондиуса. /Фото: polarpedia.eu
Впрочем, и на Великобританию также влияли климатические изменения, как и на всю Европу, и ярче всего это проявилось во время так называемого Малого ледникового периода. Длился этот эпизод в истории человечества около пятисот лет с XIV до второй трети XIX века, и первые изменения проявились довольно быстро: из-за понижеия температуры урожай 1312 года на территории Северный Европы был просто уничтожен осадками и потопами. Это повлекло эпоху Великого голода (1315-1317 гг.), что привело к обнищанию и увеличению заболеваемости населения. Именно начало Малого ледникового периода часто называют предтечей печально известной эпидемии чумы, убившей почти треть европейцев, и как раз Англия тогда страдала чуть ли не больше всех.
Голод, ужасы чумы и неурожай - последствия Малого ледникового периода. /Фото: armmuseum.ru
Малый ледниковый период отразился и на других уголках планеты: так, по информации редакции novate.ru, упадок качества жизни из-за непогоды и голода стали одними из причин схода с арены истории Минской империи в Китае, которой не стало в 1644 году. Чуть позднее, уже на американских просторах, неурожай люди решили связывать не с неизвестным им понижением температуры по планете, а с колдовством, и именно эти подозрения запустили массовую охоту на ведьм, самым известным эпизодом которой был Салемский суд. Но глобальным изменением истории из-за Малого ледникового периода считается упадок феодализма и трансформация экономики мира в рыночную, по правилам капитализма. Так что по сути, современный рынок обязан появлению именно вековому похолоданию.
Упадок феодализма и рождение капитализма также стало долгосрочным результатом похолодания. /Фото: topwar.ru
В новейшей истории также есть случаи, когда разрушительное воздействие климата меняет политическую карту планеты. Так случилось в 1970 году, когда на Пакистан обрушился циклон Бхола, и главной жертвой его стал так называемый Восточный Пакистан - зависимая от Западного Пакистана часть страны, которая и так терпела ксенофобию и эксплуататорство по отношению к себе. Во многом такую негативную реакцию восточные пакистанцы получали от западных на этнической и религиозной почве, и эта предвзятость не исчезла, а лишь усилилась на фоне бушующей природы.
Циклон Бхола, фото из космоса. /Фото: ru.wikipedia.org
За пять дней циклон Бхола практически опустошил Восточный Пакистан и забрал, по данным редакции novate.ru, до полумиллиона жизней. Но вместо адекватной помощи от центрального правительства люди получили лишь крохи гуманитарной поддержки и откровенные издевательства от армии - как физические, так и моральные, хотя изначально они были отправлены людям помогать справляться с последствиями. Враньё в государственных СМИ о последствиях циклона и пренебрежение властей зажгло в бенгальцах, населявших в своём большинстве Восточный Пакистан, на сопротивление.
Последствия циклона спровоцировали сепаратистские настроения и рождение независимого Бангладеша. /Фото: gettyimages.com
И пошли он по пути поддержки оппозиции - та и выиграла на выборах, проведённых всего через месяц после катаклизма. Власть те выборы признать отказалась и попыталася за счёт новых войск подавить протестующих в регионе, но в ответ получили объявление о независимости - именно тогда Восточный Пакистан впервые заявил о себе как о новом государстве под названием Бангладеш. Дальнейшая гражданская война закончилась в пользу последнего, не без помощи Индии, и суверенность Бангладеш доказал и сохранил. И хотя историки считают, что это всё равно бы рано или поздно произошло, однако реальность такова - фактически именно циклон спровоцировал образование нового государства на карте мира.
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