Вулкан породил Франкенштейна, а циклон - Бангладеш: какие сбои в природе круто изменили мировую исто

Изображение извержения вулкана Тамбола на рисунке английского моряка. /Фото: forbes.ru

Сравнение уровня выбросов в атмосферу пепла от вулканов за последние столетия. /Фото: cattur.ru

Карл Дрез, изобретатель самоката, дрезины и велосипеда. /Фото: ru.wikipedia.org

Виктор Франкенштейн и картины с оранжевым небом - примеры отражения Года без лета в искусстве. /Фото: art.biblioclub.ru

Шторм помог англичанам справиться с флотом, который считали непобедимым. /Фото: forbes.ru

Крах Армады стал началом конца для геополитического влияния Испании. /Фото: forbes.ru

Полотно Замерзшая Темза Абрахама Хондиуса. /Фото: polarpedia.eu

Голод, ужасы чумы и неурожай - последствия Малого ледникового периода. /Фото: armmuseum.ru

Упадок феодализма и рождение капитализма также стало долгосрочным результатом похолодания. /Фото: topwar.ru

Циклон Бхола, фото из космоса. /Фото: ru.wikipedia.org

Последствия циклона спровоцировали сепаратистские настроения и рождение независимого Бангладеша. /Фото: gettyimages.com