Все, что нужно знать о болях спины

Боли в спине бывали, наверно, у каждого. Всемирная Организация Здравоохранения в этом году опубликовала списки, согласно которым жалоба на периодические боли в области позвоночника — самая распространенная во всем мире. Несмотря на то, что в сети полно грамотной информации о причинах и следствиях этой проблемы, подавляющее большинство взрослых, сознательных людей все еще предпочитает лечиться самостоятельно. Результат, чаще всего, выходит плачевным. В этой статье вы найдете несколько самых распространенных вопросов о боли в спине, которые помогут провести начальную диагностику и понять, стоит ли беспокоиться.









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