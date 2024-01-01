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Странные железки на улицах Лондона: для чего их придумали


Странные железки на улицах Лондона: для чего их придумали.

Странные железки на улицах Лондона: для чего их придумали.

Многие внимательные туристы, оказавшись в Лондоне, начинают обращать внимание на некоторые странности. Например, на улицах города, во многих районах имеются железные крепления, о предназначении которых мало кто догадывается. А как думаете вы, для каких целей они служат?

Разная форма - одно назначение.

Разная форма - одно назначение.

 

Забавно еще и то, что форма у этих загадочных креплений разная — это и подобие пулей, и шарики, и заостренные элементы. Они везде и повсюду — лавочки, ступеньки, бордюры, поручни и лестницы. Каких только предположений на их счет не существует — кто-то видит в них скрытые камеры, кто-то считает, что это подслушивающие устройства, но реальность, увы, намного прозаичнее.
Внимательно смотрите под ноги, и вы их увидите.

Внимательно смотрите под ноги, и вы их увидите.


Эти железки повсюду.

Эти железки повсюду.

 
И даже на лавках...

И даже на лавках...

 

Ответ готов!


Тайна

Тайна

 

Дело в том, что таким хитрым образом местные власти оберегают городское имущество от скейтеров, которым так нравится заскакивать на поручни, лавочки и прочие неподходящие для этого места. Любители активного отдыха, конечно же, понимают, какими последствиями грозит такое катание и во избежание неприятностей сами отправляются на специальные площадки.

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