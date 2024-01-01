Странные железки на улицах Лондона: для чего их придумали.
Многие внимательные туристы, оказавшись в Лондоне, начинают обращать внимание на некоторые странности. Например, на улицах города, во многих районах имеются железные крепления, о предназначении которых мало кто догадывается. А как думаете вы, для каких целей они служат?
Разная форма - одно назначение.
Забавно еще и то, что форма у этих загадочных креплений разная — это и подобие пулей, и шарики, и заостренные элементы. Они везде и повсюду — лавочки, ступеньки, бордюры, поручни и лестницы. Каких только предположений на их счет не существует — кто-то видит в них скрытые камеры, кто-то считает, что это подслушивающие устройства, но реальность, увы, намного прозаичнее.
Внимательно смотрите под ноги, и вы их увидите.
Эти железки повсюду.
И даже на лавках...
Ответ готов!
Тайна
Дело в том, что таким хитрым образом местные власти оберегают городское имущество от скейтеров, которым так нравится заскакивать на поручни, лавочки и прочие неподходящие для этого места. Любители активного отдыха, конечно же, понимают, какими последствиями грозит такое катание и во избежание неприятностей сами отправляются на специальные площадки.
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