550 зарплат за «Интердевочку», или Сколько получали советские актеры и режиссеры

Экономика советской киноиндустрии
Доходы работников киноиндустрии устанавливались государством. /Фото: bm.img.com.ua
На протяжении 60-х в прокат выпустили львиную долю любимых и сегодня советских фильмов, реплики из которых цитируются из поколения в поколение и не теряют популярности. В тот период Госкино ежегодно получало от Минфина ссуду в 100 миллионов рублей. Далее эта сумма распределялась между киностудиями, а в пределах каждой киностудии - между картинами. Отснятые фильмы покупались у студий Госкинопрокатом и перепродавались кинотеатрам. Часть доходов от кинопроката возвращалась в банк, а оставшиеся средства шли на финансирование дополнительных кинокартин, дебютов перспективных выпускников ВГИКА, экспериментальных лент.
Доход от годового проката часто доходил до миллиарда рублей. При средней стоимости билета в 22 копейки это равнялось 4 миллиардам походов в кино. Если кассы кинотеатров не собирали необходимых сумм, на подхвате были индийские фильмы. Такие показы оперативно и без труда пополняли бюджеты киноиндустрии, окупая затраты на их покупку без вреда идеологической составляющей.
Присвоение категорий и дифференциальная оплата
Зарплаты зависели от категорий кинолент. /Фото: 24smi.org
Зарплата советского труженика зависела от занимаемой должности, объема обязанностей и уровня опасности профессии. К 1970-м честный гражданин в среднем получал в месяц не более 200 рублей, чего, в принципе, хватало на умеренную жизнь. Еще в 1961-м Совет министров постановил принять меры по усилению материальной заинтересованности работников киноиндустрии. Тогда и внедрилась идейно-художественная дифференциация с присвоением тому или иному фильму категорий. Чем выше категория кинокартины, тем крупнее артистам и режиссерам полагались гонорары.
Композиторы и сценаристы получали потиражную оплату - процент от сбора, не превышавший 300% от гонорара. К слову, особенности авторского права в тот период позволяли использовать в фильме музыку бесплатно, если она специально под сценарий не писалась. Отдельное вознаграждение полагалось за сценарии, созданные «по мотивам» - на основе литературных произведений по тематике советской действительности. Уступку авторских прав оценивали максимум в 2 000 рублей. Получить гонорар можно было и за обработанную и переписанную для кино классику.
Сколько платили актерам и режиссерам
Киноиндустрия зарабатывала на прокатах. /Фото: 24smi.org
По информации сборника нормативных актов киноиндустрии от 1973-го, гонорар артистов кино составлял от тысячи до двух рублями. Размер оплаты актерского труда зависел от продолжительности киноленты и профессиональной категории актера, его званий и заслуг. Помимо гонорарных выплат, работающие на конкретной киностудии артисты получали оклады, которые также менялись в зависимости от квалификаций от 80 рублей до полутысячи. Часть актеров подрабатывали в театрах, где по тому же принципу устанавливались ежемесячные ставки или же единоразовые вознаграждения. Так что определить совокупный доход того или иного актера непросто.
Исполнитель главной или основной роли имел право на повышенное вознаграждение от одной до двух тысяч рублей и процент надбавки в зависимости от формата и идейной составляющей фильма. Наиболее востребованные актеры Советского Союза могли получить за постановку до 5 000 рублей.
Самым же состоятельным представителем съемочного коллектива был, разумеется, режиссер. За одну киноленту он мог заработать до 10 000 рублей в зависимости от формата, продолжительности картины и непосредственно профессионального разряда постановщика. Причем, если фильм состоял из нескольких серий, эта цифра увеличивалась. К примеру, так называемые постановочные за две серии “А зори здесь тихие” обернулись для режиссера Станислава Ростоцкого доходом в 15 000 рублей, так как он являлся “Народным артистом”. А герой соцтруда Сергей Бондарчук заработал за 4 серии «Войны и мира» аж целых 30 000 рублей.
Баснословная «Интердевочка» и ведомость «Кавказской пленницы»
За «Кавказскую пленницу» Никулину платили около 800 рублей в месяц. /Фото: img3.goodfon.ru
В 1969-м Юрий Никулин за сыгранную главную роль в легендарной «Бриллиантовой руке» получил огромный по тем временам гонорар – 5 188 рублей. Фильм снимался с апреля 68-го и вышел в прокат спустя год. После того, как были отсняты заключительные эпизоды, начались монтаж с озвучкой. Основные актеры были заняты в постановке на протяжении полугода. В перерасчете на ежемесячное вознаграждение, Никулин зарабатывал на съемках порядка 800 рублей.
Одним из членов худсовета «Мосфильма» был в СССР Сергей Бондарчук. После удачного дебюта "Судьбы человека" он получил госзаказ на постановку кинофильма "Война и мир". За такое эксклюзивное право Бондарчуку пришлось побороться с коллегой Пырьевым
Последний ожидаемо конкуренции не выдержал и навсегда рассорился с Бондарчуком. Масштабные съёмки шли 6 лет. На кинопроизводство работал ряд предприятий и даже армия. Бюджет «Войны и мира» достигал $100 миллионов по уровню цен тех лет. В 1969-м картина взяла "Оскар" в качестве лучшей иностранной ленты. Правда на очередном съезде кинематографистов в 1986-м Бондарчука за эти достижения назвали представителем киномафии, которая долгие годы выписывала громадные средства под провальные кинокартины.
В 1989-м сотрудников "Мосфильма" ошеломил размер гонорара, выплаченный за картину "Интердевочка" кинорежиссёру Тодоровскому. Эта сумма равнялась 550 средним зарплатам тех лет. Группа Тодоровского рискнула поставить на хозрасчёт и не промахнулась. В титрах этого фильма впервые в Союзе появилась строка "продюсер". Супруга постановщика Мира нашла иностранного спонсора, который инвестировал в картину. Впервые советской киноленте не присваивалась категория, а расчёт был только на прокат.
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