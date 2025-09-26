Со вкусом мёда, мексиканский, тайский: 5 рецептов домашнего гамбургера, которые не хуже покупного

Что уж говорить, а различного рода фастфуд любят как подростки, так и взрослые. Исключением не стал и гамбургерhttp://funhere.ru/?p=26722. Он пользуется огромной популярностью и спросом во всём мире. И для того, чтобы полакомиться любимым блюдом, совсем не обязательно бежать в кафе или же в Макдоналдс.
1. С беконом
Гамбургер с беконом. \ Фото: doordash.com.
Сочный, ароматный и одновременно хрустящий – всё, что нужно знать про гамбургер с беконом, который одним лишь своим ароматом сражает наповал, пробуждает аппетит.
Ингредиенты:
•• Булочки для бургеров - 3 шт;
• Листья салата - 3 шт;
• Горчица - 1 ч.л;
• Кетчуп - 6 ч.л;.
• Майонез - 6 ч.л;.
• Соль - по вкусу;
• Паприка - по вкусу;
• Бекон копчёный или сырой - 6 полосок;
• Лук фиолетовый среднего размера - 1 шт;
• Огурцы маринованные или солёные среднего размера - 2 шт;
• Помидоры красные мясистые среднего размера - 2 шт;
• Сыр плавленый - 3 пластинки.
Для котлет:
• Фарш мясное ассорти - 300 г;
• Соль - по вкусу;
• Лук белый - 1 шт;
• Прованские травы - 0,5 ч.л;
• Горчица - 1 ч.л;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Масло растительное - для жарки.
Домашний гамбургер с хрустящими ломтиками бекона. \ Фото: doordash.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• И натереть на крупной тёрке;
• Выложить в миску;
• Добавить фарш;
• Приправить солью, перцем, специями, горчицей;
• Хорошенько перемешать и вымесить;
• Накрыть миску пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на тридцать-сорок минут;
• По истечению времени сформировать небольшие плоские котлеты;
• Обжарить на небольшом количестве растительного масла до золотистой корочки со всех сторон;
• Булочки разрезать вдоль на две равные части;
• Обжарить на сухой сковородке примерно по полторы-две минуты с каждой стороны;
• Прокопчённый бекон обжарить на сухой сковородке примерно по две минуты с каждой стороны;
• Сырой бекон обжарить с двух сторон до полной готовности;
• Фиолетовый лук очистить и нарезать кольцами средней толщины;
• Помидоры вымыть;
• Просушить и нарезать кольцами по толщине лука;
• Огурцы нарезать тонкими ломтиками;
• Листья салата вымыть и хорошенько просушить;
Для соуса:
• В миске смешать майонез с кетчупом, горчицей, паприкой и солью;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
Собираем бургер:
• Плоскую половинку булочки хорошенько и равномерно смазать соусом;
• Сверху выложить лист салата, кольца помидора, котлету, пластинку сыра, ломтики огурцов, полоски бекона, кольца лука;
• Полить соусом;
• Накрыть второй половинкой булочки;
• При необходимости закрепить шпажкой и подогреть в микроволновке тридцать секунд.
2. Мексиканский
Гамбургер, перед которым невозможно устоять. \ Фото: amp.delicious.com.au.
Этот гамбургер с первого укуса заслуживает звание «С перчинкой!» Острый, пряный и невероятно вкусный, он отлично сочетается с апельсиновым соком, холодным пивом и, конечно же, будет оценен по достоинству всеми теми, кто отдаёт предпочтение мексиканским блюдам.
Ингредиенты:
•• Фарш говяжий - 0,5 кг;
• Булочки круглые - 4 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера - 2 шт;
• Помидоры - 2 шт;
• Листья салата - 4 шт;
• Перец чили - 2 стручка;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Смесь перцев молотых - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Авокадо - 1 шт;
• Лимонный сок;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Бургер по-мексикански. \ Фото: ealthyfood.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Одну луковицу натереть на крупной тёрке;
• Переложить в миску;
• Смешать с фаршем;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать до однородной массы;
• Сформировать котлеты средней толщины;
• Обжарить на подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон;
• Булочки разрезать вдоль на две части;
• Слегка подсушить на сухой сковородке;
• Авокадо очистить;
• Размять вилкой;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок и лимонный сок (из одного лимона средней величины);
• Соль и перец молотый по вкусу;
• Хорошенько перемешать;
• Листья салата вымыть и тщательно просушить;
• Помидоры вымыть и нарезать кольцами средней толщины;
• Луковицу также нарезать кольцами средней толщины;
• Перец чили нарезать тонкой соломкой;
• Низ булочки смазать смесью из авокадо, выложить поверх лист салата, котлету, кольца помидоров, нарезанный перец чили и кольца лука;
• Накрыть сверху второй половинкой булки, также смазанной слегка соусом из авокадо.
3. По-тайски
Бургер по-тайски. \ Фото: olyabrand.com.
Вы когда-нибудь пробовали гамбургер по-тайски? Нет? Тогда пришло время исправить эту ситуацию и, вооружившись всем необходимым, приготовить мега вкусный бургер, который радует ярким насыщенным вкусом и небанальным сочетанием ингредиентов.
Ингредиенты:
• Булочки для гамбургеров - 4 шт;
• Фарш говяжий крупного помола - 300 г;
• Фарш свиной крупного помола - 300 г;
• Яйца - 1 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера - 2 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Фасоль стручковая - 50 г;
• Помидоры среднего размера - 2 шт;
• Листья салата - 4 шт;
• Сыр в пластинках - 4 шт;
• Кинза свежая - 1 маленький пучок;
• Перец чили крупный - 1 стручок;
• Сахар - по вкусу;
• Карри паста - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Тайские бургеры. \ Фото: kawalbyka.eu.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Одну луковицу натереть на крупной тёрке;
• И добавить в фарш;
• Вбить яйца;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать до однородной массы;
• Сформировать котлеты средней толщины;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла до румяной корочки со всех сторон;
• В другой мисочке смешать мелко нарезанную кинзу, пасту карри, пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар и смесь молотых перцев;
• Перемешать до однородной массы;
• Вторую луковицу нарезать кольцами средней толщины;
• Помидоры вымыть и просушить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Перец чили вымыть и нарезать тонкой соломкой;
• Листья салата вымыть и просушить;
• Булки разрезать на две равные части вдоль;
• Обжарить на сухой сковородке полторы-две минуты с каждой стороны;
• Стручковую фасоль обжарить три-четыре минуты или до образования лёгкой румяной корочки;
• Половинки булок смазать пряной пастой, сверху положить лист салата, котлету, кольца помидоров, кольца лука, соломку чили, стручковую фасоль, пластинку сыра;
• Накрыть всё это сверху второй половинкой булки;
• При желании подогреть в микроволновке около тридцати секунд.
4. Со вкусом мёда
Гамбургер с медовым соусом. \ Фото: delicious.com.au.
Для любителей необычных сочетаний гамбургер с медовым соусом – то, что нужно. Блюдо получается ароматным и очень вкусным.
Ингредиенты:
• Фарш из говядины - 0,5 кг;
• Булочки для гамбургеров - 6 шт;
• Листья салата - 6 шт;
• Помидоры - 2 шт;
• Кетчуп - 2 ст.л;
• Мёд - 2,5 ст.л;
• Перец чили - 3 стручка;
• Вода - 70 мл;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Гамбургер со вкусом мёда. \ Фото: pinterest.com.au.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Одну луковицу нарезать кольцами средней толщины;
• Вторую натереть на тёрке;
• В миске смешать фарш с водой, тёртым луком, чайной ложкой мёда, солью и перцем;
• Хорошенько перемешать;
• Сформировать котлеты средней толщины;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистой корочки с двух сторон;
• Листья салата вымыть;
• Просушить;
• Помидоры вымыть и нарезать кольцами средней толщины;
• Перец чили измельчить, смешать с мёдом, кетчупом, солью и смесью молотых перцев;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Булочки подсушить на сухой сковородке;
• Смазать обе половинки пряно-сладким соусом;
• Выложить лист салата, котлету, кольца лука и помидоров, накрыть второй половинкой булки.
5. С курицей
Куриный гамбургер. \ Фото: sisenorbeaverton.com.
Гамбургер с куриной котлетой и с сыром фета получается невероятно нежным и вкусным. За добавкой будет стоять целая очередь.
Ингредиенты:
• Бёдра куриные (мякоть без кости и шкурки) - 4 шт;
• Булочки для гамбургера - 4 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Шпинат молодой свежий - 1 пучок;
• Фета - 100 г;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Листья салата - 4 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера - 1 шт;
• Помидоры - 2 шт;
• Кетчуп - 1,5 ст.л;
• Горчица сладкая - 1,5 ст.л;
• Майонез - 1,5 ст.л;
• Масло оливковое - для жарки.
Гамбургер с курицей. \ Фото: hungerstation.com.
Способ приготовления:
• Куриное мясо вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Смешать в миске с яйцами, солью и молотым перцем;
• Сформировать котлеты;
• Обжарить на оливковом масле до золотистой корочки со всех сторон;
• Булочки разрезать вдоль на две части;
• Обжарить на сухой сковородке с двух сторон пару минут;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать кольцами;
• Лук очистить и также нарезать кольцами;
• Листья салата вымыть;
• Просушить;
• Шпинат вымыть;
• Просушить;
• Обобрать листочки;
• В миске смешать горчицу с кетчупом и майонезом;
• Смазать булочки получившейся массой;
• Сверху выложить лист салата и поверх пару листочков шпината, котлету, кольца помидоров, кубики феты, кольца лука и листочки шпината;
• Накрыть второй половинкой смазанной булки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии