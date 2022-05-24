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Чем обедают успешные люди: кто предпочитает фаст-фуд, а кто - строгую диету


Что едят на обед успешные и знаменитые?

Что едят на обед успешные и знаменитые?

Когда понимаешь, как много дел за свою жизнь успевают реализовать известные телеведущие, актеры и изобретатели, задумываешься над тем, где же они черпают энергию. Безусловно, отлично выглядеть и фонтанировать идеями им помогает не только четкий распорядок дня, но и сбалансированное питание. В нашем обзоре – интересные наблюдения над тем, чем предпочитают обедать знаменитости. Оказалось, далеко не все придерживаются постулатов правильного питания.

1. Бывшая Первая леди США Мишель Обама


Мишель Обама предпочитает вегетарианскую пиццу.

Мишель Обама предпочитает вегетарианскую пиццу.

Чаще всего обед Мишель состоит из рыбы и овощей-гриль, реже на гарнир бывает коричневый рис или картофель. А вот любимое блюдо бывшей Первой леди Америки – вегетарианская пицца, тесто для которой готовится из цельнозерновой муки.

2. Основатель Facebook Марк Цукерберг


Марк Цукерберг любит вегетарианские блюда.

Марк Цукерберг любит вегетарианские блюда.

Пищевые предпочтения Марка Цукерберга – несколько необычны. С 2011 года он установил для себя преимущественно вегетарианский режим питания. В качестве исключения – мясо животных, которых он сам убивает. С этой целью он разводит коз, свиней и цыплят. Марк признается, что после того, как занялся выращиванием животных, стал есть более здоровую пищу.

3. Телеведущая Опра Уинфри


Опра Уинфри на диете: салат и суп.

Опра Уинфри на диете: салат и суп.

Опра следит за своей фигурой и поэтому уже давно придерживается принципов сбалансированного питания. На обед у нее традиционно суп и салат. Ее любимое сочетание – томатный суп и салат из тосканской капусты с яблоками.

4. Певица Мадонна


Мадонна ест водоросли.

Мадонна ест водоросли.

Чтобы быть в отличной форме, Мадонна придерживается очень строгой диеты: из своего рациона она исключила мучные изделия, яйца, мясо и молочные продукты. На обед она предпочитает т.н. «морские овощи» - водоросли нори и вакамэ.

5. Основатель Apple Стив Джобс


Стив Джобс ел яблоки.

Стив Джобс ел яблоки.

Основатель «яблочной империи» не зря дал ей такое название – он действительно любил этот фрукт. Стив часто устраивал для себя разгрузочные дни, а то и недели, во время которых питался исключительно яблоками и морковью. Он искренне полагал, что это идет на пользу его здоровью.

6. Актриса Гвинет Пэлтроу


Гвинет Пэлтроу - любитель салата с курицей.

Гвинет Пэлтроу - любитель салата с курицей.

Гвинет – апологет здорового способа жизни. На своем персональном сайте она дает много советов о том, как нужно правильно питаться и заниматься физическими нагрузками. В одном из интервью для журнала Vogue она рассказала, что ее идеальный обед – это большая тарелка салата с курицей-гриль.

7. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс


Билл Гейтс любит чизбургеры с Колой.

Билл Гейтс любит чизбургеры с Колой.

Любимое обеденное меню Билла – это чизбургер и диетическая Кока-Кола из McDonald's. Также Билл Гейтс не обходит своим вниманием азиатские ресторанчики, которые предлагают аппетитные бизнес-ланчи.

По материалам сайта thisisinsider.com

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Чем обедают успешные люди: кто предпочитает фаст-фуд, а кто - строгую диету

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Чем обедают успешные люди: кто предпочитает фаст-фуд, а кто - строгую диетуПодписаться на мой Instagram
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