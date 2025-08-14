С нами не соску...
Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Жизнь полна ловушек, которые расставлены для вас. Ловушкой может быть что угодно – финансовый долг или ежедневная потеря времени. Пришло время обозначить, на какие моменты надо обратить внимание, чтобы избежать наиболее распространённых ошибок.

Ошибка игрока


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Ошибочное предположение, что если часто случается какое-то событие (например, 50 раз подряд выпадает решка), то увеличивается вероятность противоположного события (начнёт чаще выпадать орёл).
Причиной этого предрассудка является убеждение, что вселенная должна сохранять баланс. Эта ошибка стала причиной опустошения многих бумажников в Лас-Вегасе.

Нажать «пробел» на Youtube, чтобы поставить видео на паузу, и вместо этого оказаться внизу страницы


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Вместо этого нажмите «К».

Поймать взгляд продавца киоска в торговом центре


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Эти пять минут жизни уже не вернуть.

Считать, что вы не подвержены действию маркетинга


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Маркетинг – это не просто реклама. Он действует так завуалировано, что вы и не догадываетесь. В некоторых магазинах даже пол, на котором вы стоите, создан, чтобы влиять на ваше восприятие и движение.

Думать, что вам необходимо высшее образование


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Множество людей прекрасно живут вообще без образования.

Покупать всё более престижные вещи


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Начиная больше зарабатывать, мы начинаем больше тратить. К сожалению, это приводит многих людей к жизни от зарплаты до зарплаты. Как альтернатива, особенно для тех, у кого большой доход: сохраняйте и инвестируйте, чтобы достичь финансовой независимости.

Остаться без туалетной бумаги


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Люди в мире делятся на две категории – те, с которыми это уже случилось и те, с которыми ещё случится.

Ошибка невозвратных затрат


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Синдром невозвратных затрат зачастую ведёт к большому перерасходу.
Многие люди чувствовали бы себя обязанными пойти в кино, хотя им этого не очень-то и хотелось, просто потому что если не пойти, то билеты «пропадут», а деньги окажутся «выкинутыми». При этом они потратят еще больше денег на сопутствующие расходы.

Нажать самую большую кнопку «download»


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Вы об этом очень пожалеете…

Пирамидные схемы


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Даже если вы лично не потеряли деньги в пирамиде, у вас наверняка найдётся пара друзей, с которыми это произошло.

Ловушка бедности


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

В момент, когда всё хорошо в плане времени, денег, счастья, человек более склонен принимать решения, ведущие к увеличению его влияния. И наоборот, решения, принятые в момент недостатка ресурсов, ведут к ещё большему недостатку. Например, депрессия ведёт к изоляции, которая усиливает депрессию и так по кругу.

Стремление угодить людям


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Становясь старше, вы понимаете, что независимо от ваших действий, люди найдут повод для критики. Вы не помогли бездомному? Вы плохой человек. Вы помогли бездомному? Вы излишне мягкотелы.

Не делать резервные копии файлов


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Этот файл не так уж и важен, да? Да, пока компьютер не сломался.

Долги


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Не берите кредиты направо и налево. Вы можете жить без долгов.

Подъём по лестнице


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Это касается не только работы, но жизни в целом. Мы хотим лучше работу, чтобы купить дом побольше, для которого нам нужна работа еще лучше, чтобы мы могли купить другой дом ещё больше. Повторить.

Я это запомню, можно не записывать


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

«Так как называлась эта штука?»

Доверие к памяти


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Общеизвестно, что память подводит. Миллионы людей могут помнить то, чего на самом деле не было, например, смерть Нельсона Манделы в тюрьме. Такой давно уважаемый в суде аргумент, как свидетельство очевидца, в конце концов начали подвергать сомнению благодаря тестам ДНК. Итак, если вы что-то помните, это вовсе не обязательно произошло на самом деле.

Короткий перерыв проверить Фейсбук


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Быстренько? Ну-ну.

Уверенность в своей правоте


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Эта уверенность идёт рядом с доверием к памяти и ксенофобией. Мы все иногда делаем ошибки. Но мы слишком уверены в своей позиции и не готовы принять тот факт, что прав кто-то другой.

Ксенофобия


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Пожалуй, самая страшная ловушка для людей. По большому счёту ведет к расизму и национализму, но на самом деле задевает нас на всех уровнях бытия. Вы действительно считаете, что все люди, верящие во *вставьте веру* просто ужасны? Это ксенофобия. Положительная сторона явления – оно ведёт к сплочённости в своей группе. Однако отрицательная сторона – конфликты и войны. Забавно, но считать, что вы выше такой глупости благодаря своему интеллекту – это тоже вид ксенофобии.

Паутина


Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Кто из нас никогда не попадал в паутину? Помимо прочего, это ловушка в буквальном смысле слова.

источник


