Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Жизнь полна ловушек, которые расставлены для вас. Ловушкой может быть что угодно – финансовый долг или ежедневная потеря времени. Пришло время обозначить, на какие моменты надо обратить внимание, чтобы избежать наиболее распространённых ошибок.
Ошибка игрока
Ошибочное предположение, что если часто случается какое-то событие (например, 50 раз подряд выпадает решка), то увеличивается вероятность противоположного события (начнёт чаще выпадать орёл).
Нажать «пробел» на Youtube, чтобы поставить видео на паузу, и вместо этого оказаться внизу страницы
Вместо этого нажмите «К».
Поймать взгляд продавца киоска в торговом центре
Эти пять минут жизни уже не вернуть.
Считать, что вы не подвержены действию маркетинга
Маркетинг – это не просто реклама. Он действует так завуалировано, что вы и не догадываетесь. В некоторых магазинах даже пол, на котором вы стоите, создан, чтобы влиять на ваше восприятие и движение.
Думать, что вам необходимо высшее образование
Множество людей прекрасно живут вообще без образования.
Покупать всё более престижные вещи
Начиная больше зарабатывать, мы начинаем больше тратить. К сожалению, это приводит многих людей к жизни от зарплаты до зарплаты. Как альтернатива, особенно для тех, у кого большой доход: сохраняйте и инвестируйте, чтобы достичь финансовой независимости.
Остаться без туалетной бумаги
Люди в мире делятся на две категории – те, с которыми это уже случилось и те, с которыми ещё случится.
Ошибка невозвратных затрат
Синдром невозвратных затрат зачастую ведёт к большому перерасходу.
Нажать самую большую кнопку «download»
Вы об этом очень пожалеете…
Пирамидные схемы
Даже если вы лично не потеряли деньги в пирамиде, у вас наверняка найдётся пара друзей, с которыми это произошло.
Ловушка бедности
В момент, когда всё хорошо в плане времени, денег, счастья, человек более склонен принимать решения, ведущие к увеличению его влияния. И наоборот, решения, принятые в момент недостатка ресурсов, ведут к ещё большему недостатку. Например, депрессия ведёт к изоляции, которая усиливает депрессию и так по кругу.
Стремление угодить людям
Становясь старше, вы понимаете, что независимо от ваших действий, люди найдут повод для критики. Вы не помогли бездомному? Вы плохой человек. Вы помогли бездомному? Вы излишне мягкотелы.
Не делать резервные копии файлов
Этот файл не так уж и важен, да? Да, пока компьютер не сломался.
Долги
Не берите кредиты направо и налево. Вы можете жить без долгов.
Подъём по лестнице
Это касается не только работы, но жизни в целом. Мы хотим лучше работу, чтобы купить дом побольше, для которого нам нужна работа еще лучше, чтобы мы могли купить другой дом ещё больше. Повторить.
Я это запомню, можно не записывать
«Так как называлась эта штука?»
Доверие к памяти
Общеизвестно, что память подводит. Миллионы людей могут помнить то, чего на самом деле не было, например, смерть Нельсона Манделы в тюрьме. Такой давно уважаемый в суде аргумент, как свидетельство очевидца, в конце концов начали подвергать сомнению благодаря тестам ДНК. Итак, если вы что-то помните, это вовсе не обязательно произошло на самом деле.
Короткий перерыв проверить Фейсбук
Быстренько? Ну-ну.
Уверенность в своей правоте
Эта уверенность идёт рядом с доверием к памяти и ксенофобией. Мы все иногда делаем ошибки. Но мы слишком уверены в своей позиции и не готовы принять тот факт, что прав кто-то другой.
Ксенофобия
Пожалуй, самая страшная ловушка для людей. По большому счёту ведет к расизму и национализму, но на самом деле задевает нас на всех уровнях бытия. Вы действительно считаете, что все люди, верящие во *вставьте веру* просто ужасны? Это ксенофобия. Положительная сторона явления – оно ведёт к сплочённости в своей группе. Однако отрицательная сторона – конфликты и войны. Забавно, но считать, что вы выше такой глупости благодаря своему интеллекту – это тоже вид ксенофобии.
Паутина
Кто из нас никогда не попадал в паутину? Помимо прочего, это ловушка в буквальном смысле слова.
