Ошибки, которые мы все совершаем и ловушки, в которые неизбежно попадаем

Жизнь полна ловушек, которые расставлены для вас. Ловушкой может быть что угодно – финансовый долг или ежедневная потеря времени. Пришло время обозначить, на какие моменты надо обратить внимание, чтобы избежать наиболее распространённых ошибок.



Ошибка игрока

Нажать «пробел» на Youtube, чтобы поставить видео на паузу, и вместо этого оказаться внизу страницы

Поймать взгляд продавца киоска в торговом центре

Считать, что вы не подвержены действию маркетинга

Думать, что вам необходимо высшее образование

Покупать всё более престижные вещи

Остаться без туалетной бумаги

Ошибка невозвратных затрат

Нажать самую большую кнопку «download»

Пирамидные схемы

Ловушка бедности

Стремление угодить людям

Не делать резервные копии файлов

Долги

Подъём по лестнице

Я это запомню, можно не записывать

Доверие к памяти

Короткий перерыв проверить Фейсбук

Уверенность в своей правоте

Ксенофобия

Паутина