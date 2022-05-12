Тушеная кобра и «сахарная свинина»: шокирующие гастрономические пристрастия диктаторов ХХ века

Иди Амин - диктатор Уганды. | Фото: otvet.imgsmail.ru.
Не секрет, что главы государств могут позволить себе отведать любые кулинарные изыски. Для одних это трюфели и фуа-гра, в то время как другим нравятся более эксцентричные кушанья. Тушеная кобра, кора с галлюциногенными свойствами, «сахарная свинина» - эти шокирующие блюда предпочитали видеть в своем меню самые жестокие диктаторы ХХ века.
Ким Чен Ир (Северная Корея)
Ким Чен Ир - северокорейский лидер. | Фото: static8.businessinsider.com.
Ким Чен Ир пребывал на посту главы Северной Кореи в период с 1994 по 2011 годы. Под его управлением экономика страны стремительно ухудшалась. В то время, пока народ страдал от голода, в бронированном поезде Железного полководца всегда находилась цистерна с лобстерами. Работники строго следили за тем, чтобы они никогда не заканчивались.
Вареный рис. | Фото: colors.life.
Еще у северокорейского лидера было твердое убеждение в том, что все подаваемые ему блюда должны быть одинакового размера. Дошло до того, что целая группа женщин занималась только тем, что отбирала для блюд Ким Чен Иру зерна риса одного размера.
Жан Бедель Бокасса (Центральноафриканская Республика)
Жан Бедель Бокасса - президент Центральноафриканской республики. | Фото: syl.ru.
Жан Бедель Бокасса считается самым жестоким правителем ХХ века. Кроме издевательств над народом, он еще «прославился» своими специфическими вкусовыми пристрастиями, а именно поеданием человеческого мяса. Во время дипломатических приемов Бокасса часто приказывал подавать на стол так называемую «сахарную свинину», потешаясь над тем, как его гости пробуют человечину.
Адольф Гитлер (Германия)
Адольф Гитлер и его офицеры сидят за столом со свежими фруктами и овощами. | Фото: businessinsider.com.
К концу жизни Адольф Гитлер стал вегетарианцем. В последние месяцы он и вовсе питался только картофельным пюре и бульоном. Фюрер считал, что подобная диета поможет ему избавиться от проблем с пищеварением: он страдал от хронического метеоризма и запоров.
Кроме того, у Гитлера была настоящая паранойя относительно того, что его могут отравить. Приготовленную для него пищу вначале пробовали 15 дегустаторов-женщин. Если через три четверти часа никому из них не становилось плохо, тогда за стол садился и сам фюрер.
Иосиф Сталин (СССР)
Застолье во главе с Иосифом Сталиным. | Фото: maximonline.ru.
Иосиф Сталин предпочитал традиционные грузинские блюда, в которых было много чеснока, слив, гранатов. Одними из самых любимых сладостей Вождя народов были гозинаки (козинаки) – карамелизированные с медом орехи.
Сталин очень любил длительные застолья. Обеды могли продолжаться по 6 часов. Одним из его поваров был Спиридон Иванович Путин, дед нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина.
Козинаки из грецких орехов с медом. | Фото: ru1.anyfad.com.
Бенито Муссолини (Италия)
Итальянский диктатор Бенито Муссолини. | Фото: italy4.me.
Бенито Муссолини просто обожал чеснок. Он любил его сбрызнутым оливковым маслом и лимонным соком. Еще итальянский диктатор считал, что лучшая трапеза – та, которая проходит в кругу семьи. Именно поэтому супруга с пятью детьми должны были все сидеть за столом к моменту прихода Муссолини домой. Если кто-то опаздывал, то глава семьи был страшен в гневе.
Бенито Муссолини с женой и 5-ю детьми. | Фото: italy4.me.
Иди Амин (Уганда)
Иди Амин - диктатор Уганды. | Фото: static2.businessinsider.com.
Президент Уганды Иди Амин (с 1971 по 1979 гг.) ежедневно съедал по 40 апельсинов в день, считая их «природной виагрой». В период своего изгнания в Саудовскую Аравию, диктатор с удовольствием отправлялся в ресторан быстрого питания, заказывая там пиццу и жареных цыплят. Бывали периоды, когда Иди Амин копировал британский образ жизни и устраивал послеобеденные чаепития. Немного странное занятие для человека, создавшего один из самых страшных тоталитарных режимов.
Франсиско Нгема Ндонге Масиас (Экваториальная Гвинея)
Нгема Масиас - сумасшедший диктатор Экваториальной Гвинеи. | Фото: static5.businessinsider.com.
Франсиско Нгема Ндонге Масиас пришел к власти в 1968 году, когда Экваториальная Гвинея получила независимость от Испании. Президент любил употреблять бханг – напиток, который заваривают из каннабиса и коры ибоги, имеющей галлюциногенные свойства. Наверное, именно этот напиток сыграл не последнюю роль в помутнении рассудка правителя. Когда его режим свергнули, Масиас бежал в джунгли, прихватив в чемоданах казну государства. Он начал есть бумажные купюры, а что не удалось съесть – отправил на костер.
Пол Пот (Камбоджа)
Пол Пот - правитель Камбоджи. | Фото: 759a9ffa0abd5ed34c58-76baa18eca5118ba96dca6403b176d26.r54.cf2.rackcdn.com.
Камбоджийский лидер 1970-х годов Пол Пот предпочитал есть тушеных змей, супы из кобр и блюда, приготовленные из более традиционного мяса: телятины, свинины. Пол Пот себе не отказывал ни в чем, в то время как крестьянам разрешалось питаться только рисовым супом на воде.
Мясо кобры. | Фото: businessinsider.com.
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