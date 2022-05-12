Тушеная кобра и «сахарная свинина»: шокирующие гастрономические пристрастия диктаторов ХХ века

Иди Амин - диктатор Уганды. | Фото: otvet.imgsmail.ru.

Ким Чен Ир (Северная Корея)

Ким Чен Ир - северокорейский лидер. | Фото: static8.businessinsider.com.

Вареный рис. | Фото: colors.life.

Жан Бедель Бокасса (Центральноафриканская Республика)

| Фото: syl.ru. Жан Бедель Бокасса - президент Центральноафриканской республики.| Фото: syl.ru.

Адольф Гитлер (Германия)

Адольф Гитлер и его офицеры сидят за столом со свежими фруктами и овощами. | Фото: businessinsider.com.

Иосиф Сталин (СССР)

Застолье во главе с Иосифом Сталиным. | Фото: maximonline.ru.

Козинаки из грецких орехов с медом. | Фото: ru1.anyfad.com.

Бенито Муссолини (Италия)

Итальянский диктатор Бенито Муссолини. | Фото: italy4.me.

Бенито Муссолини с женой и 5-ю детьми. | Фото: italy4.me.

Иди Амин (Уганда)

Иди Амин - диктатор Уганды. | Фото: static2.businessinsider.com.

Франсиско Нгема Ндонге Масиас (Экваториальная Гвинея)

Нгема Масиас - сумасшедший диктатор Экваториальной Гвинеи. | Фото: static5.businessinsider.com.

Пол Пот (Камбоджа)

Пол Пот - правитель Камбоджи. | Фото: 759a9ffa0abd5ed34c58-76baa18eca5118ba96dca6403b176d26.r54.cf2.rackcdn.com.

Мясо кобры. | Фото: businessinsider.com.