Как природа меняла ход истории: 5 самых знаменитых военных провалов из-за погоды

На протяжении всей истории человечества погода играла первостепенную роль в военных кампаниях. Её капризы очень часто меняли ход войны и переопределяли судьбы целых народов. От сокрушительного шторма на море, поглотившего всю армаду целиком, до ледяных глубин суровых русских зим, уничтоживших амбиции великого императора Наполеона, погода во многих случаях становилась грозным противником самых блистательно продуманных военных планов. Какими же были самые яркие поворотные моменты истории, когда ярость природы останавливала жестоких и могущественных завоевателей?

1. Монгольские вторжения в Японию - 1274 и 1281 года

В XIII веке Монгольская империя под предводительством Хубилай-хана стремилась расширить своё владычество по всему известному на то время миру. Одним из самых амбициозных планов было вторжение в Японию. Эту страну монголы воспринимали как некие врата, открывающие путь к дальнейшим завоеваниям. Только, несмотря на всю военную мощь свирепых монгольских захватчиков, они в итоге потерпели сокрушительное поражение. Нашествие остановила не горстка героических самураев, не хорошо укреплённые цитадели, а... природа в её первозданном гневе.



Первое монгольское вторжение было предпринято в 1274 году. Устрашающая армада корейских и монгольских кораблей, состоявшая почти из тысячи судов, неотвратимо приближалась к берегам Кюсю. На пути захватчиков встали не защитники, а грозный тайфун. Он обрушился на вражеский флот с такой силой, что почти половина кораблей была разбита в щепки. По разным сведениям в тот день погибло более 13 тысяч человек. Неудачливые захватчики вынуждены были отступить.



Вторая попытка была предпринята монголами 7 лет спустя. На этот раз флот был ещё более впечатляющим — почти четыре с половиной тысячи кораблей! Только японцы все эти годы не сидели сложа руки. Ожидая очередного нападения, они построили на море стену, которая не дала вражескому флоту высадить людей. Армада дрейфовала близ берегов Японии несколько долгих месяцев, пока запасы еды и воды не истощились совсем. Кульминацией неудачного вторжения стал новый тайфун. В результате были потоплены несколько сотен кораблей, погибли тысячи людей, а несколько десятков тысяч были взяты японцами в плен.

Разгром монгольского флота в 1274-1281 гг. / Фото: amusingplanet.com

Больше монголы никогда не нападали на Японию.

2. Вторжение англичан во Францию или Чёрный понедельник 1360 года

Английский король Эдуард III вторгся во Францию в 1360 году, во времена затяжного военного конфликта этих двух государств, получившего в истории название - Столетняя война. Англичане мечтали расширить свои территории за счёт французских. Английский монарх уверенно направил свою армию к Парижу. Расчёты англичан не оправдались — французы не желали вступать в битву, они предпочитали отсиживаться за мощными городскими стенами. Солдаты Эдуарда тем временем опустошали все окрестные поселения. Когда разочарованный король решил двинуться к Шартру — там история повторилась.



Защитники города не хотели вступать в открытый бой, что вынудило англичан разбить лагерь у стен Шартра. Ночью сама природа выступила на стороне Франции — разразилась гроза невиданной силы. Англичан поливало потоками дождя и било градинами размером с куриное яйцо. Лагерь был разбит на равнине, укрыться было негде. В военных рядах началась паника. Буря убила чуть менее 1 тысячи человек и немного более 5 тысяч лошадей. Эдуард III счёл это перстом Божьим. В разгар грозы он встал на колени перед собором Шартрской Богоматери и слёзно молился, чтобы гнев Божий прекратился.

Король Эдуард III преклоняет колени и клянётся, что заключит мир с французами. Картина Джеймса Уильяма Эдмунда Дойла, 1864 год. / Фото: amusingplanet.com

На следующий день было заключено мирное соглашение с французами. Эдуард отказался от всех претензий на французский трон, а начальная фаза Столетней войны была закончена.

3. Испанская армада — 1588 год

Грозная армада, состоящая из 130 кораблей и почти двух десятков тысяч солдат, отплыла от берегов Испании летом 1588 года. Целью столь внушительного войска было обеспечить господство на море, поставив Англию, наконец, на колени. Командовал флотом герцог Медина-Сидония.



Однако, когда испанцы оказались в узеньком Ла-Манше, то юркие английские корабли сумели повредить несколько их судов, но прорвать порядок Армады не удалось. Флот направился к бухте Кале. Там адмиралу сэру Фрэнсису Дрейку удалось нанести испанцам более значительный ущерб и даже поджечь несколько судов. Остальные корабли, чтобы избежать огня, двинулись в открытое море. Тем временем англичане начали наступление, которое потом стало известно в истории как битва при Гравелине.



«Уничтожение непобедимой армады», картина испанского художника Хосе Гартнера. / Фото: amusingplanet.com

Армада несла тяжёлые потери и герцог Медина-Сидония решил отступить. Флот старался держаться западнее берегов Шотландии и Ирландии, но Гольфстрим буквально вытолкнул их в Северное море. Сильные ветры разбросали корабли. Некоторые из них были добиты англичанами, другие разбились о негостеприимные прибрежные скалы. В итоге, когда остатки великой испанской армады вернулись на родину, они были больше похожи на жалкую тень своего прежнего «я». Шторм уничтожил больше судов и солдат, чем прямые бои с англичанами.

4. Вторжение Наполеона в Россию - 1812 год

Летом 1812 года французский император Наполеон Бонапарт, один из самых властолюбивых монархов того времени, начал амбициозную военную кампанию, которая впоследствии стала одной из самых позорных в истории. Армия Наполеона вторглась в Россию. Первые сражения они выиграли у русских довольно просто. Это вдохновило Бонапарта двигаться на восток дальше.

Удручённый Наполеон отступает из Москвы после того, как не смог захватить её во время французского вторжения в Россию в 1812 году. Картина Адольфа Нортена, 1851 год. / Фото: amusingplanet.com



Тем временем ласковое лето сменила тёплая осень, а на горизонте уже маячила зима. Поворотным моментом стала Бородинская битва в сентябре 1812 года. Несмотря на то, что победа весьма дорого стоила, разгромить силы русской армии Наполеону не удалось. Император мечтал взять Москву, но когда он приблизился к городу, оказалось, что отступая, русские его подожгли.

Армия Наполеона во время метели. Картина Василия Верещагина. / Фото: amusingplanet.com



Потом на стороне российских войск выступила сама природа. В тот год наступила самая суровая зима за последние 100 лет. Французы оказались очень плохо подготовлены к условиям беспощадных русских морозов. Войска не могли двигаться из-за огромного количества снега, жестокий мороз убивал беззащитных французов каждый день сотнями. Армия была не только ослаблена, она была бесконечно деморализована, вступать в бой она была вообще не в состоянии. Наполеон начал отступление. Оно стало для Бонапарта мучительным испытанием, отмеченным безжалостными атаками русских, голодом и морозами. К тому времени, когда изрядно потрёпанные французы достигли безопасной западной границы, силы наполеоновской армии были практически уничтожены. От былой славы не осталось и следа.

Отступление французов из России. Картина Иллариона Прянишникова. / Фото: amusingplanet.com

5. Вторжение нацистской Германии в Россию - план Барбаросса, 1941 год

Вторжение армии Гитлера в СССР носило кодовое название «Операция Барбаросса». Началось оно 22 июня 1941 года. Немцы преследовали вполне определённые цели: нужно было завладеть огромными ресурсами Советского Союза, чтобы обеспечить свою грозную военную машину. Сначала войска нацистов очень быстро продвигались по территории Советов. Но потом наступила зима. Как и в случае с наполеоновским вторжением, эта зима была невероятно суровой.



Победоносное продвижение немецких войск обеспечивали бомбардировки Люфтваффе. Огромное количество советских территорий довольно быстро оказались под оккупацией. Одним из самых жестоких и эпических эпизодов той страшной войны была блокада Ленинграда. Гитлер поставил цель захватить город любой ценой. Жители были заблокированы и умирали от голода, но Ленинград выстоял. Осада длилась долгих 890 дней.

Техника вязла в грязи. / Фото: Wikimedia Commons

Когда гитлеровская армия двинулась к Москве, то погода внесла в планы Германии свои коррективы. Холодная дождливая осень мешала быстрому продвижению. Дороги полностью размыло, техника безнадёжно застревала в грязи. Это не только задерживало передвижение военных машин, но и препятствовало продовольственному снабжению немецких войск. За проливными дождями последовала суровая русская зима. Таких экстремально низких температур не было, наверное, со времён вторжения Наполеона. Немецкие солдаты стали сотнями болеть и умирать от переохлаждения и обморожений. Техника тоже не была приспособлена к таким жёстким природным условиям, она постоянно ломалась.





Техника постоянно ломалась. / Фото: Wikimedia Commons