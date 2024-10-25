Оригинальные места в Европе для ночлега

Немногие знают, что в последнее время все больше и больше туристических достопримечательностей Европы предлагают своим посетителям остаться на ночлег. Такая замена отельного номера может стать не только уникальной возможностью, но и очень крутым опытом, причем не только для взрослых.
Ночлег с волками
У отважных искателей приключений есть реальная возможность проверить свою смелость и переночевать… в логове волков.волками.
Туристы могут не только наблюдать за хищниками через большие стеклянные окна, но и пообщаться с ними в присутствии смотрителя.
Музей естествознания
Отныне каждый желающий может испытать на себе «ночь в музее». Лондонский музей естествознания проводит мероприятия Dino Snores с возможностью проснуться под скелетом диплодокуса. Отдельные мероприятия проводятся в течение всего года для взрослых и детей. Они включают в себя питание и всевозможные развлечения.
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Идеальное предложение для юных фанатов «Челси», мечтающих когда-либо стать футболистами — клуб предлагает остаться на ночлег на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Доступное только для детей от 5 до 10 лет предложение включает в себя игру в мини-футбол на поле, а также возможность «пройти по стопам» героев команды, а именно через раздевалку и туннель, из которого игроки появляются во время игр. Кроме того, дети смогут встретиться с талисманом «Челси».
Магазин игрушек Hamleys
Знаменитый магазин игрушек Hamleys — мекка для фантазии и веселья, переполненная играми и развлечениями. Но это еще не все. Группы численностью до 15 детей в сопровождении взрослых могут получить доступ к его сокровищам после того, как магазин закрывает свои двери. Их ждет красная дорожка, угощения и встреча с медведем Hamleys.
«Ночь с акулами» в National Marine Aquarium
По специальному предложению от National Marine Aquarium, расположенному в английском Плимуте, гости смогут заснуть, наблюдая над кружением акул у себя над головой. В стоимость билета входит экскурсия по Аквариуму в нерабочие часы, закуски, игры, фильмы и континентальный завтрак.
Башня Сент-Панкрас
Даже местные жители Лондона удивляются, узнав, что в башне с часами вокзала Сент-Панкрас размещена квартира. Окна гостевого сьюта выходят на станцию Кингс-Кросс. Здесь есть жилая площадь, небольшая кухня и столовая, а также ванная и душ. Апартаменты размещены на пятом и шестом этажах часовой башни.
Космический центр
Поддающие надежды астронавты могут «прикоснуться» к космосу, проведя ночь в храме науки и астрономии — британском Национальном космическом центре. Предложение включает в себя развлечения в космическом стиле, шоу от планетария, а также осмотр галерей центра в нерабочие часы. В стоимость пребывания включен завтрак. Бронировать посещение необходимо заранее.
Деревня смурфов
Испанская деревня Хускар была выкрашена в голубой цвет в 2011 году в рамках PR-компании перед выходом фильма «Смурфики», что вызвало необычный наплыв туристов. Более 200 000 человек посетили традиционную андалузскую деревню с тех пор, как дома сменили обычный белый окрас на голубой. К услугам посетители имеют отели — тоже в стиле а-ля «смурфики».
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