Оригинальные места в Европе для ночлега

Немногие знают, что в последнее время все больше и больше туристических достопримечательностей Европы предлагают своим посетителям остаться на ночлег. Такая замена отельного номера может стать не только уникальной возможностью, но и очень крутым опытом, причем не только для взрослых.









Ночлег с волками

Музей естествознания

Стадион «Стэмфорд Бридж»

Магазин игрушек Hamleys

«Ночь с акулами» в National Marine Aquarium

Башня Сент-Панкрас

Космический центр

Деревня смурфов