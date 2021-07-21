Удобряем тыкву правильно. Сроки и способы подкормок для культуры

Тыква — неприхотливое растение, как, впрочем, кабачки и другие бахчевые культуры. Но при этом любит много света и тепла. Плоды этого овоща, богатые витаминами и минералами, используются для приготовления множества блюд.

Они применяются и в лекарственных целях, семена — тоже. Но чтобы вырастить полноценные, зрелые, полезные плоды, нужно знать, чем и когда подкармливать тыквы. Многие садоводы считают, что тыква не нуждается в удобрениях, однако это не так.

Для чего нужны подкормки

Тыква имеет хорошо развитую корневую систему, отдельные корешки могут уходить вглубь почвы на полтора-два метра. Многие огородники считают, что при таком охвате растение само найдет себе питание в глубинных слоях грунта. Но это не так. Ведь тыква еще и очень «прожорлива» — то есть сильно обедняет грунт. Почва, где росла тыква, обедняется за один сезон, поэтому подкармливать тыкву во время выращиванияобязательно. Удобрение влияет и на рост, и на завязываемость плодов, и на их полноценность.

Есть рекомендация выращивать тыквы на компостной куче. При таком способе растение само возьмет всё, что нужно.

Чем подкармливать

Подкармливают тыкву органическими и минеральными удобрениями. К первым относятся компост, куриный помет, перепревший навоз, зола, биогумус.

Минеральные — калийные, фосфорные, азотные, либо комплексные, обеспечивающие оптимальное питание овоща.

По форме применяются следующие удобрения:

жидкие;

сухие;

внекорневые.

Подкармливать тыкву в открытых грунтах органическими и минеральными составами можно как порознь, так и вместе — но в меньшей дозировке.

Когда нужно подкармливать

На плодородных почвах достаточно нескольких подкормок за сезон:

после высадки в открытый грунт;

накануне цветения;

во время цветения;

во время плодоношения.

Также нужно внести удобрения при подготовке грядки: осенью или весной и при посадке растения в грунт. При рассадном способе выращивания первую подкормку для тыквы проводят спустя неделю-полторы после высаживания в открытый грунт. Подкармливать после высадки в грунт семян нужно будет при появлении на кустике 5-6 настоящих листьев.

Чем подкармливать тыквуи как часто, зависит и от почвы. На бедных, неплодородных, при слабом или медленном развитии куста трёх-четырёх подкормок за сезон будет недостаточно. Придется удобрять каждые десять дней, чередуя органику с минеральными составами.

Удобрение грядок под посадку тыквы

Лучше всего подготовить грядку осенью, во время перекапывания или вспашки вносятся удобрения. На один квадратный метр это 5-10 кг коровьего навоза или 2-3 кг птичьего, 5-6 кг компоста, 30-35 г суперфосфата, 20-25 г сульфата или хлорида калия, 200-250 г извести или доломитовой муки. При кислом грунте необходимо увеличить долю извести, доломитовой муки или мела до 0,5 – 0,7 кг Если почва слишком тяжёлая, можно увеличить количество компоста или перегноя, добавив 2,3 ведра промытого песка.

Весной, под перекопку можно внести перегной, азотные удобрения. Нельзя использовать свежий коровий навоз.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения вносятся по схеме:

Перед посадкойсемян в открытый грунт. Необходимо сделать лунку глубиною 10-15 см и внести туда сульфат аммония или суперфосфат (10-20 г/ведро воды), калийную соль (10 г/ведро воды). Готового раствора нужно 1 – 1,5 литра на лунку. В фазе появления 2-3 настоящих листочков или через полторы недели после высадки рассады. Нужно 10 граммов мочевины на ведро воды. Расход раствора — 2 литра на растение. До и после или во время цветения. На ведро воды требуется по 15-20 граммов суперфосфата, сульфата калия (1 литр раствора на куст). Также возможна подкормка комплексным удобрением. Главное, чтобы в нём присутствовал калий, необходимый для завязи плодов и, соответственно, урожайности. Во время плодоношения. На ведро воды требуется 10 граммов хлорида или сульфата калия, 15 граммов суперфосфата (2 литра на тыкву).