Ошибка дачников, которая стоит целого урожая

Обидно, когда вкладываешь столько сил и времени в огород, а урожая не хватает даже на 2-х человек, не говоря уже о большой семье. Довольно часто дачники лишают себя урожая, сами того не осознавая! Удаление не тех листьев томата — критичная ошибка.

Результатом станет гарантированное снижение урожайности. Узнайте, что это за листья, и никогда их н удаляйте!







Немного теории

Формирование томата

Огородники хорошо знают, что слишком много листвы затеняет томат и снижает его урожайность. Но верно и обратное: чрезмерное удаление листьев, оголение ствола также приводит к завязыванию меньшего количества плодов (сами томаты не вырастают до сортового размера). Здесь, как и везде в природе, важен баланс. Как его найти и соблюдать — расскажем чуть ниже.Первым делом, когда завязались первые кисти, можно смело удалить семядоли и первые 2 настоящих листа. Они уже ничего не дадут растению. Удаление этих листьев лишь улучшит проветривание.Обратите внимание!До первой кисти всё ещё остаётся 2 листа. Не удаляйте их! Они нужны для питания корней.Листья необходимы растению для перераспределения питательных веществ в плоды. Отчасти фотосинтез происходит на самих плодах, отчасти — в стволе, но его основная часть осуществляется именно в листьях.Вот почему нельзя удалять верхние 3 листа над кистью до тех пор, пока плоды не налились до конца! Иными словами, пока не наступила «молочная спелость». Именно эти верхние листья и «кормят» плоды, помогают им сформироваться и увеличиться до необходимых размеров. Если листьев не будет, то плоды не наберут массу, как должны, несмотря на все удобрения, которые вносятся!Удалять листья один за одним можно как только плоды укрупнились до предполагаемого сортового размера. Тогда удаление листьев ускорит их созревание, а также улучшит проветривание кустов.Важно!На взрослом кусте томата должно остаться не менее 25-30 листьев.Если вам кажется, что томаты слишком загущены, значит, была допущена ошибка при посадке. Оптимальное расстояние между высокорослыми кустами — 45-50 см в ряду (зависит от сорта). Не удаляйте чересчур много листьев, чтобы не остаться без урожая!