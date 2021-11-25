10 советов на каждый день, которые спасут от постыдных неловкостей

Боже, как неловко! Что делать?

1. Упс, Мэрилин Монро

Соблазнение мужчин должно проходить по плану, никаких случайностей. /Фото: i.4pcdn.org

2. Прилипшая жвачка

Эй! Кто так делает?! /Фото: adfave.xyz

3. Жирные волосы

Ситуация неприятная, но легко разрешимая с помощью всего одного предмета. /Фото: zdorovia.net.ua

4. Желтые зубы

Голливудская улыбка еще никому не вредила. /Фото: expertdent.net

5. Молния не застегивается

Теперь молния всегда будет застегнута. /Фото: 2.bp.blogspot.com

6. Как правильно носить леггинсы?

С маленькой хитростью фигура в леггинсах будет смотреться еще лучше. /Фото: 78.media.tumblr.com

7. Идеальная чистота ног

Как просто и действенно избавиться от неприятного запаха? /Фото: i.ytimg.com

8. Ручка все испортила

Пятна от чернил испортят настроение кому угодно. /Фото: nisorinki.com

9. Чтобы обувь больше не скользила

Больше не нужно ходить осторожно, потихоньку. /Фото: xclean.info

10. Полезная картошка

Картошка — одна, пятен от пота — ноль.