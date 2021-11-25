10 советов на каждый день, которые спасут от постыдных неловкостей

Боже, как неловко! Что делать?
Неловкости бывают разные. И это не только гнетущие паузы в разговорах или не вовремя зазвонивший телефон. Неловкость может случиться где угодно и с кем угодно, причем ее не исправишь простым «прошу прощения». Чернила случайно пачкают любимую блузу, а от ног неприятно пахнет, когда нужно зайти к кому-то в гости. Даже говорить об этом неловко, а попасть в подобную ситуацию еще хуже. Чтобы избежать позора и холодного пота, рекомендуем взять на вооружение 10 полезных советов. Они точно пригодятся в самый неожиданный момент.
1. Упс, Мэрилин Монро
Соблазнение мужчин должно проходить по плану, никаких случайностей. /Фото: i.4pcdn.org
Знаменитая кинозвезда специально будоражила воображение мужчин разлетающейся вверх юбкой. Современные девушки вряд ли будут рады, если такая неожиданность застанет их врасплох. Когда юбка вечно задирается и доставляет неудобства, с этим можно и нужно бороться. Ситуацию спасет обычный лак для волос. Его нужно нанести на поверхность колготок, тогда ткань не будет ползти вверх.
2. Прилипшая жвачка
Эй! Кто так делает?! /Фото: adfave.xyz
Эта неловкая ситуация может застичь врасплох не только женщин, но и мужчин. Плохо воспитанные люди иногда оставляют жвачки в самых непредсказуемых местах, так что сесть на них не составит особого труда. А на носу свидание или важная деловая встреча, значит, внешний вид должен оставаться безупречным. Спасением станет вовремя попавшийся под руку канцелярский скотч. Чтобы отлепить жвачку от ткани, нужно приложить его липкой стороной и резко, но аккуратно, дернуть вверх. Если с первого раза удалить все налипшие части жевательной резинки не получилось, повторяем лайфхак еще несколько раз.
3. Жирные волосы
Ситуация неприятная, но легко разрешимая с помощью всего одного предмета. /Фото: zdorovia.net.ua
Часто так бывает, что нужно быстро кудhttp://navote.ru/?p=25184а-то собраться, а голова, мягко выражаясь, не в форме. Помыть волосы нет времени, но и в таком виде выходить из дому явно не хочется. Выход из затруднительной ситуации простой — бежать на кухню и хватать бумажные салфетки. С их помощью нужно промокнуть волосы возле корней. Бумажные салфетки или полотенца уберут лишний жир, а прическа будет казаться аккуратнее. Волосы надо немного вспушить, чтобы они обрели свежий вид.
4. Желтые зубы
Голливудская улыбка еще никому не вредила. /Фото: expertdent.net
Кто не хочет выглядеть лучше и презентабельнее? А с желтыми зубами это довольно сложно. Перед важным событием лучше позаботиться о своей улыбке с двойной тщательностью. Для этого понадобится банан. Есть его не обязательно, хотя и очень полезно. Нужно просто протереть зубы внутренней частью кожуры от банана. После процедуры выжидаем минут 15 и тщательно чистим зубы щеткой. Споласкиваем рот водой и улыбаемся своему отражению в зеркале: стало значительно лучше! Банановая кожура способна бережно отбелить любые зубы на пару тонов.
5. Молния не застегивается
Теперь молния всегда будет застегнута. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Расстегнутая молния — признак неопрятности и небрежности. Не хотелось бы, чтобы окружающие воспринимали тебя как безалаберного человека. Избежать неловкости поможет обычный карандаш, а вернее его грифель. Молнию нужно со всех сторон натереть им, и тогда она без трудностей застегнется. Не менее хорошей альтернативой станут мел или восковая свеча, правда, они не так часто оказываются под рукой.
6. Как правильно носить леггинсы?
С маленькой хитростью фигура в леггинсах будет смотреться еще лучше. /Фото: 78.media.tumblr.com
С помощью леггинсов можно подчеркнуть соблазнительные изгибы женской фигуры. Но их еще нужно правильно надеть, чтобы они не оказали обратного эффекта, выставив на всеобщее обозрение все недостатки. Сделать фигуру более подтянутой и добавить комфорта помогут старые колготки. Их нужно обрезать так, чтобы получилось подобие шорт. Надев обрезанные колготы под леггинсы вы точно не попадете в неловкую ситуацию.
7. Идеальная чистота ног
Как просто и действенно избавиться от неприятного запаха? /Фото: i.ytimg.com
Если обувь промокла или не успела высохнуть после чистки, есть надежный способ исправить ситуацию. Быстро ее просушить поможет наполнитель для кошачьего лотка. Звучит нелепо, но ничего особенного в этом способе нет. Наполнитель нужно засыпать в марлю или старые капроновые колготки и положить в обувь на несколько часов или оставить на всю ночь, если есть возможность. Избавиться от неприятного запаха помогает пищевая сода. Даже небольшое ее количество убивает микробы, которые обычно и становятся причиной нежелательного аромата.
8. Ручка все испортила
Пятна от чернил испортят настроение кому угодно. /Фото: nisorinki.com
Если ручка потекла, мало кому удается избежать пятен на одежде. Исправить досадную неприятность поможет простой антибактериальный гель для рук, довольно популярный в женских сумочках. Процедура удаления проста: под пятно подкладываем обычное или бумажное полотенце, которое будет впитывать чернила. Сверху наносится немного антисептика. Когда он слегка впитается, излишки промакиваем ватным диском. После всех этих действий пострадавшее от чернил место нужно постирать.
9. Чтобы обувь больше не скользила
Больше не нужно ходить осторожно, потихоньку. /Фото: xclean.info
Весьма неприятно, когда из-за скользкой обуви постоянно теряешь равновесие. Так и упасть недолго, тогда неловкость может перерасти в настоящий провал. Ситуацию исправит наждачная бумага. Подошву скользкой обуви нужно протереть ею круговыми движениями. Сильно давить не следует. Потом наждачной бумагой провести от каблуков до носков. Такая несложная процедура значительно улучшить сцепляемость обуви с землей.
10. Полезная картошка
Картошка — одна, пятен от пота — ноль.
Картофель может избавить от потных пятен в области подмышек. Чтобы средство подействовало, нужно отрезать пару кусочков и протереть ими зону подмышек. Потом нужно подождать, пока кожа впитает сок, и протереть ее чистой водой. Картофельный крахмал предотвращает чрезмерное потоотделение, что особенно хорошо для волнительных ситуаций или важных встреч.
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