5 некогда популярных советских продуктов, вкус которых сегодня забыт

1. Аэрин

Забытый кисломолочный продукт родом из СССР. /Фото: uk.wikipedia.org

2. Прессованный фруктовый чай

Прессованный чай в брикетах - яркий символ советского продовольствия. /Фото: livejournal.com

3. Пюре «Неженка»

Советский вариант детского питания. /Фото: shtampik.com

4. Паштет «Волна»

Ни один из современных рыбных паштетов не похож на тот самый, советский. /Фото: 1000.menu

5. Крем-сода

Напиток, по которому ностальгируют миллионы. /Фото: vk.com