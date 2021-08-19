Призрак мальчика-волынщика и другие легенды Эдинбургского замка, которыми пугают посетителей

Под Королевской Милей – улицами, которые соединяют Эдинбургский замок с Холирудским дворцом в Эдинбурге, обнаружена целая сеть подземных тоннелей. Вокруг этих древних ходов в народе ходит немало слухов, легенд и леденящих душу историй. Например, о мальчике, бесследно исчезнувшем в лабиринтах подземелья.
По статистике, столица Шотландии Эдинбург – второй по посещаемости город Великобритании после Лондона, и миллионы людей со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть его многочисленные объекты всемирного наследия, красивые музыкальные фестивали, исторические реконструкции. Но самым посещаемым объектом Эдинбурга, конечно же, признан это древний замок с его богатой историей, легендами о героических сражениях и жутковатыми историями о призраках, где небыль и быль сплелись столь тесно, что уже и не разберешь, чему верить, а чему – нет.
Вид на Эдинбургский замок, одно из самых красивых и загадочных мест в Великобритании. /Фото:thevintagenews.com
Замок на вулкане, завладеть которым мечтал каждый
На нашей планете есть не так много мест, история которых была бы столь же красочной, древней и насыщенной, как история Эдинбургского дворца. Этот замок расположен на вершине скалы вулканического происхождения Касл-Рок, которая была образована 350 миллионов лет назад. В Бронзовом веке здесь уже было поселение: найденные археологами орудия этого периода датируются 850-м годом до нашей эры. Расположение этого места, которое в древние времена называли «скальным», было столь удобным, что люди тут селились постоянно на протяжении многих веков.
Замок на вулкане. /Фото:topvoyager.com
К тому времени, когда замок впервые был официально упомянут в исторической литературе, его название и сама скала уже были окутаны мифами и легендами.
Первая мифическая история связана со страницами средневековой валлийской эпической поэмы Gododdin. Согласно этой ценной литературе, относящейся примерно к VII веку нашей эры, крепость под названием «Замок Дев» служила святилищем для девяти красавиц, одной из которых была могущественная чародейка Морган ле Фэй, преданная защитница короля Артура.
Ходили слухи, что короля Артура защищала чародейка. /Фото:Kim Traynor
Однако то внушительное здание, которое мы можем видеть сегодня, официально датируется XII веком, когда, согласно историческим документам, Давид I, сын Святой Маргариты Шотландской, построил на Касл-Роке замок в память о своей матери. Женщина скончалась от горя сразу после того, как узнала, что ее муж убит, так что возведение замка было очень символичным поступком.
К концу XII века напряженность между Англией и Шотландией возросла, и кажется, что монархи и дворяне почти всегда сосредотачивались на Эдинбурге и городском замке. Тот, кто владел им, контролировал город Эдинбург, а по сути и всю Шотландию. Поэтому со временем замок заслужил право называться «защитником нации».
Таинственное место. /Фото:land8.com
За свою историю здание часто подвергалось осаде – на него нападали и в него вторгались в два десятка раз чаще, чем в любой другой замок в мире.
В 1650 году руководителю Английской революции Оливеру Кромвелю удалось захватить замок, убив Карла I, последнего шотландского монарха, сидевшего на троне в Эдинбурге. С тех пор замок потерял свой статус. Вместо того чтобы быть защитником нации, он превратился в тюрьму, где содержались тысячи военнопленных и политзаключенных Семилетней войны, Американской революции и Наполеоновских войн.
Легенды о призраке-волынщике
Это произошло в одну августовскую ночь несколько столетий назад. Рыжеволосый, веснушчатый, костлявый паренек в поношенных ботинках и клетчатом килте, доставшемся ему «по наследству» от отца, и с волынкой, обвязанной вокруг его худого тела, по поручению взрослых отправился вниз по тайному тоннелю замка, чтобы посмотреть, куда он ведет.
Так выглядит на карте Королевская Миля, под которой сокрыты многочисленные тайные ходы.
Подростку велели войти в тоннель в верхней части Королевской Мили и идти, пока подземный коридор не закончится. Оказавшись глубоко под землей, он должен был идти и играть мелодию, чтобы снаружи было слышно, где он находится. Предполагалось, что мальчик выйдет с другой стороны замка (где именно – известно не было), а его продвижение будут отмечать люди снаружи, ориентируясь на звуки волынки.
Поначалу все шло по плану. Мальчик спустился в тоннель, и через какое-то время заиграла музыка. Однако на полпути вдоль Королевской Мили волынка вдруг замолчала и воцарилась гробовая тишина.
Волынка замолчала, и никто так и не понял, куда делся подросток. /Фото:drugoigorod.ru
Взрослые позвали мальчика по имени, но из-под земли никто не ответил. Они побежали в тоннель, но пройти его полностью не решились, а на том отрезке, который они прочесали, никого не было. Мальчик бесследно исчез, и никто не знал, почему.
С тех пор прошли сотни лет, и каждый год в августе в Эдинбурге проходит торжественное военное мероприятие Royal Edinburgh Military Tattoo в память об этой печальной и жуткой истории. В самом конце его, после всех традиционных парадов шотландского полка в килтах и всех песен, исполняемых сотнями барабанщиков и волынщиков, происходит символический финал. Один из волынщиков, стоя отдельно от остальных на крепостном валу Эдинбургского замка, подсвеченный иллюминацией, играет печальную мелодию.
Праздник-фестиваль в Эдинбурге. /Фото: Sally Stimson
Еще одна легенда этого замка также связана с музыкой волынки. Многие годы ходили слухи, что люди, находившиеся в покоях замка, периодически слышали звуки этого инструмента, которые как будто бы исходили из ниоткуда.
Самый популярный замок Великобритании будоражит фантазию особо впечатлительных натур. /Фото:topvoyager.com
Некоторые окрестные жители также утверждают, что слышали волынку, когда шли по Королевской Миле. Местная легенда гласит, что это плачущая песня потерянной души, чей призрак, вечно блуждающий по тоннелям под городом, продолжает играть на волынке в поисках выхода.
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