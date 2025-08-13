9 заблуждений из фэнтезийных книг о средневековой эпохе, которые не имеют ничего с реальностью

Авторы различных литературных произведений для большей читабельности применяют художественные образы, которые давно прочно вошли в общественное представление. И если речь идёт об эпохе Средневековья, то содержание фэнтези воспринимается как реальность. Однако такие стереотипные образы и изображения имеют мало что общего с действительностью, вводя обывателя в заблуждение. Вашему вниманию «девятка» популярных заблуждений о средневековой эпохи, которые были популяризированы фэнтезийными романами
1. Крестьяне были однородным классом средневекового населения, которые были примерно равны между собой
Не так проста была структура средневекового крестьянства. /Фото: zefirka.net
Те, кто не интересуется историей Средневековья вплотную, могут посчитать, что в те времена разделение на классы, которые имели чёткие и широкие границы: королевская династия, дворяне, рыцари, представители духовенства и крестьяне. И в отношении последних бытует устоявшееся мнение, что они особо не беспокоились о собственном социальном положении. Мол, существуют они в обширном классе под общим названием «крестьяне», и какого-либо структурированного и разветвлённого разделения не имеют. Вот только в реальности и внутри этого средневекового класса на протяжении столетия сформировалась сложная иерархия, причём она могла быть разной в зависимости от государства.
Например, на территории Англии в эпоху классического Средневековья крестьяне, которые были собственно феодальными, то есть прикреплялись к земле определённого феодала - лорда, назывались вилланами. Они не считались свободными людьми, поэтому их могли продать вместе с землёй. А были ещё и свободные люди, которые являлись представителями различных социальных и экономических классов. Так, землевладелец имел право на аренду поместья лорда, а в какой-то деревне несколько семей могли стать властью, выполняя функции большинства местных чиновников.
2. Постоялые дворы - трактиры с большими общими залами внизу и комнатами сверху
Не таким был постоялый двор, как его любят изображать. /Фото: vk.com
Средневековые постоялые дворы имеют примерно одно описание, то есть представляют собой таверну, которая располагается на первом этаже здания в большом общем зале, а ночуют постояльцы в арендованных комнатах наверху. Справедливости ради, стоит отметить, что подобное описание не является полностью вымыслом, однако и правдоподобности в этом не так много. Проблема изображения постоялых дворов в таком виде состоит в том, что они фактически представляют собой объединения среднестатистической городской гостиницы и средневековой пивной.
В городах действительно были гостиницы, где можно было не только арендовать койко-место, но и выпить и перекусить в зале, однако называть их трактирами некорректно, потому что владельцы гостиниц разрешали подавать еду и напитки только своим постояльцам, а не любому человеку с улицы, зашедшему весело провести вечер - для этого были специальные питейные заведения. К тому же, средневековые постоялые дворы зачастую не предполагали, чтобы один человек занимал одну кровать - обычно на них размещалось до трёх человек, и только в более престижных гостиницах можно было найти комнату с одной или двумя кроватями.
3. Женщина-оружейник или купчиха - невозможная ситуация в Средневековье
Напрасно оружейников и купцов вечно мужчинами изображают. /Фото: hist-world.com
Представление о средневековом обществе как о строго патриархальном даёт авторам многих фэнтезийных историй основание полагать, что постановка женщин хотя бы в относительно равное положение с мужчинами и наделение их теми аналогичными профессиями и ремёслами будет неуместной. Поэтому во многих вымышленных произведения женщина, которая изготавливает броню либо продаёт товары, считается неправильно отражающей средневековую действительность, а потому не изображается совсем.
Однако как раз подобный сексистский подход не соответствует действительности. Так, известно, что в некоторых европейских странах в Средние века женщина, ставшая вдовой, имела полное право продолжить торговое или ремесленное дело своего умершего супруга. Более того, есть свидетельства, что женщины-купчихи порой становились настолько успешными, что вели международную торговлю и даже сколачивали впечатляющий капитал. То же самое касается профессий, которые считаются мужскими, вроде оружейника. Женщинами ничего не мешало даже промышлять преступной деятельностью наравне с мужчинами.
4. Средневековые люди отличались полным отсутствием манер поведения за столом
Этикет в своей вариации существовал всегда. /Фото: travelask.ru
Уж очень часто понимание Средневековья как периода «тёмных времён» укореняет в общественном мнении мысль, что понимания манер и этикета в том виде, в котором мы привыкли их видеть и применять в современном мире, не было. В частности, это относится к поведению за столом - мол, устоявшихся правил не существовало, ели как хотели, а еду и вовсе выбрасывали на пол. Вот только в действительности всё было совсем не так печально.
На самом деле, даже в Средние века подавляющее большинство членов светского общества, от представителей королевской династии до среднестатистического виллана, следовали определённому этикету, который, само собой, включал в себя и правила поведения за столом. Если точнее, то строгие правила столового этикета существовали в разных вариациях, а применяли из в зависимости от того, когда, где и с кем садились за приём пищи.
5. Люди опасались любых форм магии и постоянно казнили ведьм
Инквизицию частенько изображают слишком нетерпимой к магии и ереси. /Фото: gorod-812.ru
Целый ряд фэнтезийных историй изображают магию как то, что воспринимается средневековым обществом в качестве части повседневной жизни. А вот другие наоборот к волшебству относятся как к проявлению богохульства и ереси. Особенно крепко последняя тенденция проявляется в изображении инквизиции, где ведьм и тех, кого обвинили в колдовстве, сжигали направо и налево.
Но на самом деле далеко не всегда магия в Средневековье рассматривалась как ересь, и не всегда инквизиция была так жестока, как её любят рисовать. Например, на протяжении Х века католическая церковь вовсе не была заинтересована в наказании ведьм и колдунов за ересь, а боролась за искоренение суеверий о «ночных летающих существах», то есть призраков и вампиров. Позднее в некоторых странах обращаться за помощью к магии можно было вполне легально. И только к концу XV столетия по Европе распространилась жестокая испанская инквизиция, что и стало началом более-менее полноценной охоты на ведьм.
6. Мужская одежда была всегда практичной и функциональной
Средневековому аристократу частенько везло на неудобную одежду. /Фото:studme.org, livejournal.com
Обычно средневековые мужчины изображаются в простой и удобной одежде. И люди низких социальных сословий действительно не отличались разнообразием и сложностью фасонов своих вещей. Но это не значит, что разные классы, в особенности аристократы и представители монарших династий не интересовались модой. А вот порой эта мода, и мужская в том числе, выдавала по-настоящему абсурдные тренды.
Так, непосредственно в последние столетия Средних веков мужская мода отличалась экспериментальностью. Например, мужчины носили корсеты и подвязки, а аристократы частенько одевали одежду с настолько длинными рукавами, они волочились по полу и об них было легко споткнуться. А однажды стало очень модным носить обувь с максимально длинными носками, и эти размеры действительно поражали: по данным редакции Novate.ru, некоторые пары такой обуви, привезённой из Богемии, обладали длиной носков до полуметра, поэтому их приходилось привязывать к вышеупомянутым подвязкам. Была и вовсе забавная причуда носить мантию таким образом, что голова проходила через отверстие рукава.
7. Слуги всегда были людьми низкого социального статуса
Не так просто было с положением слуг. /Фото: wikipedia.org
В представлении современного общества слуги в средневековье всегда были представителями низких социальных классов, ещё и частенько необразованными. Однако в реальности высокопоставленная личность, совершенно не имела никакого желания иметь в качестве обслуги кого-то из крестьянства, а выбирала также кого-то более высокопоставленного. Более того, существовала практика среди представителей свободных сословий отправлять во служение своих детей к представителям своей же социальной группы.
Например, распространённой практикой была отправка феодалом своего сына на службу в поместье другого феодала. При этом сын ничего не получал в финансовом отношении за свою работу, однако не терял своего социального статуса. Или в качестве эконом феодала мог и такой же феодал, тем более что статус в обществе основывался не на том, кем был человек в повседневной жизни, а на происхождении и семейном положении, а также на том, кому он прислуживал.
8. Медицина была построена на чистых суевериях
Медицина с древних времён основывалась на науке. /Фото: asd.in.ua
Очень распространённым штампом в романах-фэнтези является изображение медицины и процесса лечения, завязанного на суевериях и полуволшебных практиках. Справедливости ради, стоит уточнить, что отчасти средневековая медицина действительно основывалась на том, что современный врач назовёт мистическими нелепостями. Однако при всех странностях тогдашнего лечения многие практики действительно не просто были эффективны, а могут использоваться до сих пор.
Например, мало кто сегодня в это поверит, но даже процедура обёртывания больных оспой в ярко-красную ткань является эффективной. Кроме того, средневековые документальные источники зафиксировали, что уже в те времена лекари использовали в своей практике анестезирующие средства, а большинство хирургов были признанными специалистами в лечении катаракты и нарывов, а также в правлении костей.
9. Самыми мощными войсками были закованные в броню рыцари
Напрасно другие виды войск оставляют на периферии. /Фото: disgustingmen.com
Обычно при упоминании о средневековых войсках вспоминаются либо крестоносцы, либо просто рыцари, с ног до головы закованные в латы и сидящие на коне. А другие роды войск выполняли разве что дополнительную функцию, но именно тяжеловооружённая конница была во главе угла. Но вот на самом деле такая постановка приоритетов в средневековой армии не существовала никогда, а современный стереотип родился больше оттого, что как раз образ сидящего верхом рыцаря является наиболее популярным среди тогдашних воинов.
Военные историки отмечают, что панцирная конница была максимально эффективной больше против новобранцев, а вот обученная вражеская пехота могла нанести рыцарям большой урон. Поэтому с ними разбирались как раз наземные войска -там были и рыцари, но они шли пешком. А на закате Средневековья и вовсе рыцарство стало уходить в историю, уступая место стрелкам из лука. Особенно успешно выступали английские лучники, которые неоднократно громили французскую кавалерию.
