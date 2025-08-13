9 заблуждений из фэнтезийных книг о средневековой эпохе, которые не имеют ничего с реальностью

1. Крестьяне были однородным классом средневекового населения, которые были примерно равны между собой

Не так проста была структура средневекового крестьянства. /Фото: zefirka.net

2. Постоялые дворы - трактиры с большими общими залами внизу и комнатами сверху

Не таким был постоялый двор, как его любят изображать. /Фото: vk.com

3. Женщина-оружейник или купчиха - невозможная ситуация в Средневековье

Напрасно оружейников и купцов вечно мужчинами изображают. /Фото: hist-world.com

4. Средневековые люди отличались полным отсутствием манер поведения за столом

Этикет в своей вариации существовал всегда. /Фото: travelask.ru

5. Люди опасались любых форм магии и постоянно казнили ведьм

Инквизицию частенько изображают слишком нетерпимой к магии и ереси. /Фото: gorod-812.ru

6. Мужская одежда была всегда практичной и функциональной

Средневековому аристократу частенько везло на неудобную одежду. /Фото:studme.org, livejournal.com

7. Слуги всегда были людьми низкого социального статуса

Не так просто было с положением слуг. /Фото: wikipedia.org

8. Медицина была построена на чистых суевериях

Медицина с древних времён основывалась на науке. /Фото: asd.in.ua

9. Самыми мощными войсками были закованные в броню рыцари

Напрасно другие виды войск оставляют на периферии. /Фото: disgustingmen.com