Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Надпись «Made in China» красуется на повальном большинстве продукции всей планеты, однако это не означает, что сами китайцы предпочитают «отечественного производителя», даже если дело касается таких традиционных вещей, как чай. Небольшие партии сюда импортируют из Англии… Получается невероятная ситуация: англичане привезли чай из Азии, полюбили его всей душой, научились выращивать и теперь сбывают обратно!







Одним из таких чайных хозяйств является Tregothnan. Плантации компании находятся на самом юге Великобритании близ города Труро, графство Корнуолл, что можно сопоставить по широте с Волгоградом и Киевом.







Супруги Эвелин и Кэтрин Боскауэны (Evelyn and Katharine Boscawen) на фоне своего дома — Tregothnan Estate. Род Боскауэнов управляет этим историческим поместьем уже очень давно. Производство чая они наладили в 2001 году, выпуская сейчас по 10 тонн ежегодно.







Уборка чайных листьев.







Хорошо отапливаемая сушильная камера.







Мужчина, представившийся Боуденом, нюхает мётловидный тонкосемянник — из этого новозеландского растения тоже делают чай, за что нужно сказать «спасибо» мореплавателю Джеймсу Куку.







Рабочий Tregothnan засыпает сушеные листья в «чайную машину».







Лабораторные замеры.







Вход в лабораторию.

Работница Tregothnan на фоне памяток о расфасовке чая из ромашки и чая из фенхеля.Уборка урожая мётловидного тонкосемянника.Наклейка этикеток.Приём онлайн-заказов.Все здесь помешаны на чае. Любовь к этому напитку выражается даже в значках, которые цепляют на одежду.Маркетолог компании пьет чай на рабочем месте.Чай и только чай.Даже сумки помечены этим волшебным для англичан словом «tea».Стенд с ассортиментом Tregothnan в офисе компании.Перемещаемся в Центр древности и чая Хунцяо, Шанхай, Китай, где управительница готовит своим гостям… английский чай.Чаепитие . Житель Шанхая наслаждается запахом английского чая.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)