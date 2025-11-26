Домашняя пыль под микроскопом

Мы попросили сотрудников и знакомых редакции поковыряться за бабушкиными шкафами, поскрести по полу и заглянуть в ворсинки ковра, чтобы рассмотреть то, что нас постоянно окружает. Чтобы рассмотреть пыль поближе, мы задействовали светодиодный люминесцентный микроскоп «Микромед 3 ЛЮМ LED» и стереоскопический микроскоп «МСП-1» (вариант 3Ц с фотокамерой Canon 5D), которые дают увеличение в 250–400 раз.
Пол в прихожей
Хозяева двухкомнатной квартиры, держащие собаку корги, собрали пыль с пола у входной двери.
Книжная полка
Образец был добыт из бабушкиной квартиры с большим количеством накопленных вещей. Пыль взята из-за книжной полки, за которой хранятся всякие коробочки на все случаи жизни. Самой пыли как минимум шесть лет.
Ковер
Многоэтажка в глубине двора, окна которой выходят в сквер, а на окнах — стеклопакеты. В комнате минимум мебели: книжный шкаф, рабочий стол, кровать, кресло. Пыль собрана с книжных полок, пола и длинношерстного ковра IKEA на полу.
Батарея
Пыль собирали сразу же после визита домработницы, поэтому пришлось проявить смекалку. Заросли этой раритетной пыли были обнаружены за батареей: видимо, их не трогали с начала 2000-х годов.
Библиотека
Библиотека расположена в коридоре, где нет окон.может быть и незначительное количество цементной пыли. Анна Казнадзей, биохимик, сотрудник Института проблем передачи информации РАН: «Пыль есть везде. Существует атмосферная пыль, космическая пыль и, конечно же, домашняя пыль. Сколько ни чисти ботинки и ни подметай пол, пыль все равно будет появляться: в основном она заносится в дом вместе с воздухом из открытых окон и дверей. Размер пылинки составляет до одной десятой миллиметра. Домашняя пыль на треть состоит из минеральных веществ, то есть из мельчайших частиц камней нашей планеты, на треть — из органических веществ: чешуек кожи, цветочной пыльцы и волокон ткани и бумаги. Последняя треть ее компонентов — космического происхождения: это мелкие кусочки метеоритов. В домашней пыли, кроме того, много и живых существ: это, например, вездесущие бактерии, которых можно увидеть только под хорошим микроскопом, и маленькие клещи, которых можно увидеть и под не самым большим увеличением. Пылевые клещи — паукообразные животные размером до полумиллиметра — питаются в основном теми самыми отмершими чешуйками кожи и на живых людях не селятся. Вреда от них поэтому быть не должно — но, к сожалению, у некоторых людей на клещей и продукты их жизнедеятельности развивается аллергическая реакция. Эти клещи очень легкие, и если их взметывает с поверхности в воздух (например, когда рядом прошел человек), то, чтобы опуститься обратно вниз, им может потребоваться много минут. Новая пыль на Земле постоянно образуется за счет движения ветра, который отделяет от почвы мельчайшие ее частицы, за счет вулканической деятельности, когда в атмосферу выбрасывается пепел, и вследствие жизнедеятельности тех растений, которые размножаются при помощи пыльцы. Мокрая пыль превращается в грязь, но при высыхании она вновь может попадать в атмосферу благодаря порывам ветра». Сергей Сысоев, ведущий эксперт EcoStandard Group: «Полностью избавиться от пыли не получится: у нее всегда будут как внутренние, так и внешние источники. Человек заносит пыль с верхней одеждой; у самого человека, по статистике, к примеру, выпадает около 100 волос в день. В пыли есть и элементы обоев, подвесных плит, бумаги, других волокон. Если в квартире есть домашние животные, в пыли будет их шерсть. (Наверное, нет домашних животных, которые бы не увеличивали количество домашней пыли, разве что аквариумные рыбки.) Дополнительный источник пыли — домашние растения. Почва в горшках находится в постоянной влажности, поэтому там могут завестись колонии грибов и бактерий. Логично предположить, что в квартире, где стены выкрашены, без обоев, где нет ковров, штор и библиотеки книг, пыли будет намного меньше. Раз в месяц в квартире надо проводить дезинфекцию: делать влажную уборку всех поверхностей (в том числе за мебелью) с использованием дезинфицирующих препаратов. По нашему опыту, аллергию чаще вызывают летучие органические соединения (формальдегид, хлороформ, этилбензол), источником которых служат некачественная мебель, строительные и отделочные материалы. На улице пыли больше всего от шин автомобилей: кусочки резины попадают в воздух, а уже оттуда — в помещение. Летом эта автомобильная пыль может подниматься достаточно высоко за счет того, что днем асфальт нагревается, а ночью такого потока нет. Есть распространенное заблуждение, что для избавления от пыли надо использовать ионизирующую лампу Чижевского, которая собирает на себя пыль. Но это не совсем так: она не убирает пыль, а намагничивает ее и распространяет. Чтобы пыли было меньше, можно поставить бытовой HEPA-фильтр: его можно, например, вмонтировать в систему вентиляции. Увлажнители воздуха тоже уменьшают количество пыли, но их фильтры надо вовремя менять, а сам увлажнитель промывать дезинфицирующими средствами. Иначе он может стать вторичным источником колонии грибов, которые сам же и будет распылять».
