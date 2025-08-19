Зачем раньше женщины купались в платьях и шароварах, если мокрая одежда тянет ко дну

Купальники
Первое упоминание о купальниках относится к 4 веку нашей эры. Вилла Казале, расположенная в центре Сицилии, была известна своими прекрасными мозаиками, на некоторых из них можно было увидеть женщин, одетых в купальники. Эти купальные наряды состояли из тонкого верха и небольших шорт, которые часто сочетались по цвету.
Мозаика на вилле Казале /Фото:commons.wikimedia.org
Что же сказать на счёт плавок для мужчин тех эпох, на мозаиках они изображены голышом. В античном мире плавание в целом считалось привилегией для мужчин, так как спортсмены соревновались обнажёнными. Но, в древней Японии мужчины купались в набедренных повязках фундоси, которые они также носили и в обычное время на суше.
Гравюра - Японцы в фундоси /Фото:www.drevesny.ru
В Средневековье религиозные убеждения привели к утрате интереса к плаванию на западе с христианской ориентацией, так как строгие нормы запрещали людям показывать свои тела в публичных местах. Не существует исторических данных о том, что женщины Средневековья носили специальную одежду для плавания, и они продолжали купаться голыми, как и раньше. С течением времени некоторые европейские страны начали запрещать купание без одежды. В 1548 году был введен германский закон, требующий, ношение шорт или другую одежду, закрывающую пазовую область в общественных местах, а нарушение этого правила влекло штраф.
В XVIII веке наконец-то пляжи стали излюбленным местом отдыха благодаря развитию железных дорог, которые облегчили доступ к прибрежным курортам. Однако, мужчины и женщины не могли купаться вместе, даже в купальных костюмах. Женские купальные костюмы представляли собой сложное сочетание платьев и шаровар, которые практически полностью покрывали тело, а мужчины носили трико, часто выполненное в виде полосатых маек сине-белого цвета.
Люди в купальных костюмах 18 века /Фото:emilia-spanish.ru
Дошло до того, что для обеспечения конфиденциальности купания, были разработаны купальные машины - небольшие повозки с брезентовыми или деревянными стенками. Человек заходил в машину на берегу и там переодевался, затем машина спускалась в воду с помощью лошадей или по рельсам, и таким образом пловец не был виден с берега. По окончании процедур и готовности вернуться на берег, купальщик поднимал специальный флажок.
Купальные машины /Фото:dzen.ru
В самом начале своего существования купальники были скромными, похожими на платья, защищавшими нежную женскую кожу от солнечных лучей. Их изготавливали из хлопка или льна. С течением времени мода на купальники начала меняться. В 19 веке они несколько укоротились, чтобы облегчить движение и позволить женщинам свободно купаться, были созданы первые из водостойкого материала.
В начале XX века Аннет Келлерман, австралийская профессиональная пловчиха, вызвала настоящую революцию в мире пляжной моды. Она не была удовлетворена традиционной одеждой для плавания, которая ограничивала движения. И в 1907 году вышла на пляж Массачусетса в цельном обтягивающем купальнике. Её поступок вызвал шок и недовольство, и она была даже арестована за непристойное поведение. Однако, именно этот акт стал отправной точкой для нового тренда - купальники начали становиться всё короче, открывая ноги женщин.
Аннет Келлерман /Фото:mavink.com
В 20 веке произошла революция в мире купальников. Сначала появились открытые купальники, которые позволяли видеть ноги и плечи женщин. В 1920-х годах стало модным носить короткие единые купальники, напоминающие платья из тонкого белого батиста или бледно-розового муслина. Некоторые из них были особенно объемными и роскошными, что их можно было использовать просто для прогулок у воды. Однако существовали правила приличия, запрещавшие показывать ягодицы выше 15 сантиметров от колена. Пляжи контролировались специальными работниками, которые измеряли линейками длину на соответствие нормам, были предусмотрены штрафы.
Звёзды кинематографа тоже сыграли большую роль в изменении отношения общества к купальникам. Фильмы начали показывать женщин в более откровенных купальниках, которые не вызывали осуждения, оказывая значительное влияние на мнение и восприятие читательниц.
К 1930-м годам возникли новые искусственные материалы - лайкра и нейлон, упростившие создание и дизайн пляжной одежды. После Второй мировой войны произошло дальнейшее сокращение использования материала для купальников в целях экономии.
Элизабет Тейлор /Фото:emilia-spanish.ru
Однако наибольшим значительным прорывом в истории купальника стало изобретение бикини. Его создание вызвало шок и потрясение моральных норм общества. Как и планировал его создатель Луи Реар, данная модель имела взрывной эффект. Бикини стало мировой сенсацией по довольно простой причине - оно оставляло открытой область пупка, место, которое приличные дамы никогда не показывали в общественных местах.
Танцовщица Мишлин Бернардини представила бикини публике/Фото:blog.lemoney.com
В 60-х годах консервативные взгляды окончательно потерпели поражение, и открытые купальники и бикини сделались популярными повсеместно, став феноменом десятилетия. Дизайнеры активно экспериментировали с материалами, и особенно успешными стали купальники из лайкры и спандекса, благодаря их эффектному внешнему виду. В 70-ых годах такие модели уже завоевали весь мир, и самые смелые модницы начали носить стринги. А в 90-ых модой стали купальные костюмы в стиле «Спасателей Малибу».
Спасатели Малибу /Фото:trashbox.ru
Хотя, купальники и сейчас играют важную роль в определении стиля и модных предпочтений разных стран.
На сегодняшний день, Южная Франция, где купальники с высокими вырезами и декольте являются национальным трендом. Здесь пляжи тянутся на протяжении многих километров, и местные жители предпочитают смелые, иногда провокационные модели купальников. В Италии, особенно на острове Капри, любят стильные и изысканные купальники с пышными юбками и декоративными элементами.
Однако есть и страны, где оголение тела запрещено по религиозным или культурным соображениям. В арабских странах женщинам предлагаются одевать специальные купальные костюмы, называемые «буркини». «Буркини» представляет собой комбинезон, состоящий из длинных штанов и рукавов, футболки или куртки, покрывающей весь верх тела. Официальные правила исламского закона требуют, чтобы женщины покрывали свои тела, кроме лица, рук и ног.
Буркини /Фото:istockphoto.com
С другой стороны, есть страны, где купальники стали главной одеждой и модным выражением индивидуальности. Например, в Бразилии, где длинные пляжи и тропический климат, купальники являются неотъемлемой частью культуры.
В азиатских странах, таких как Япония, Китай, Южная Корея и Таиланд, белая кожа считается символом красоты и высокого статуса. Это обусловлено традициями древних династий, где белая кожа считалась признаком отсутствия физического труда на солнце. Пляжный туризм в азии очень популярен, однако, дамы предпочитают носить закрытую пляжную одежду, чтобы сохранить свою кожу белой и защитить от характерных негативных воздействий солнечных лучей, таких как солнечные ожоги и образование пигментных пятен.
Корейский купальник /Фото:emilia-spanish
Купальники являются неотъемлемой частью пляжной культуры, отражая модные и социальные тенденции, а также потребности женщин. Они меняются вместе с обществом и амбициями женщин, от скромных платьев до откровенных бикини.
