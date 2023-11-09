Почему запотевают стекла изнутри автомобиля, и как с этим справиться

Запотевание стекол внутри автомобиля/ Фото: avaruosad.ee
В зимнее время стекла автомобиля имеют тенденцию запотевать изнутри. Это очень неприятная проблема. Во-первых, это мешает обзору при управлении автомобилем. К тому же водитель вынужден отвлекаться на протирание стекол, что небезопасно во время движения. Во-вторых, это вызывает вопросы у инспекторов ГИБДД, ведь они в первую очередь склонны думать, что стекла запотели из-за того, что водитель накануне принял большое количество спиртного.
1. Конденсат на автомобильных стеклах
Откуда на стеклах машины берется конденсат/ Фото: amastercar.ru
Конденсат – это мельчайшие частички воды, оседающие в наиболее холодных местах салона, коими являются окна. Он образуется на стеклах не только в старых машинах, но и в новых, и наличие суперсовременных систем климат-контроля – этому процессу не помеха. Из-за чего же это происходит, и как справиться с проблемой?
Сразу развеем устойчивый миф о том, что запотевание стекол изнутри вызывает активное употребление водителем крепких спиртных напитков. Именно на стекла в первую очередь смотрят инспекторы ДПС в попытках выловить нарушителя трезвого образа жизни в потоке машин.
В самом деле, у человека, употребившего алкоголь, повышается температура тела, дыхание становится более частым. Последний фактор может повлиять на образование в салоне повышенного количества влаги. Но! Чтобы сильно запотели стекла, все люди в машине, включая не только водителя, но и четырех пассажиров, должны на протяжении длительного времени интенсивно дышать. В противном случае стекла не запотеют так, как это бывает при морозе.
Так что запотевание вызывают не пары алкоголя. Это конденсат, появляющийся в результате перепада температур.
2. Причины запотевания стекол
Причиной запотевания стекол может быть плохая работа системы вентиляции/ Фото: zr.ru
Запотевание стекол может вызвать:
- некорректная работа печки;
- нарушение режима рециркуляции воздуха;
- попадание влаги в салон в дождливую погоду;
- забивка салонного фильтра вентиляции;
- другие факторы.
Чрезмерная влажность в салоне опасна еще и тем, что из-за нее могут ржаветь металлические детали. К тому же она ведет к появлению плесени, что сопровождается неприятным запахом. Но с этими проблемами можно вполне успешно бороться.
3. Как бороться с запотеванием стекол?
Включение кондиционера позволит избавиться от запотевания стекол/ Фото: avtoexperts.ru
Если окна в вашем автомобиле запотели в теплую, но дождливую или туманную погоду, из-за того, что в салон просочилась влага, включите кондиционер или печку на обдув. Использование этих приборов поможет осушить воздух внутри автомобиля.
В холодное время года окна в машине потеют по другим причинам. Здесь кондиционер не будет эффективен, да и включать его в мороз – довольно противоречивое решение. После запуска мотора на стекла направляется поток холодного воздуха, а поскольку стекло еще холоднее, то на нем конденсируется влага. Протирка окон никакого эффекта не дает: морозные узоры появляются снова.
Если конденсат на окнах появляется в прогретом автомобиле, то это может быть связано с забивкой фильтра системы вентиляции. Из-за этого поток воздуха становится менее интенсивным, и стекла получают меньшее количество тепла. Переставая эффективно прогреваться, они становятся идеальной средой для накопления конденсата.
В автомобилях Kia запотевание часто происходит из-за некорректной работы системы управления климатом/ Фото: kia.ru
Бывает, что запотевание окон вызывает неисправность в блоке управления климатом. Из-за этого температура воздушных потоков регулируется некорректно. Такое происходит достаточно часто. Эта проблема характерна для Land Rover, Kia и китайских марок авто. Иногда запотевает не лобовое стекло, а окно в двери со стороны водителя. Это тоже связано с неправильной работой блока управления климатом.
В холодное время года водители вынуждены постоянно включать печку. В верхней части капота рядом с пластмассовой защитой расположено печное отверстие, которое забирает воздух. Туда попадает и снег. Теплый двигатель вызывает его таяние – соответственно, влага попадает в салон, вызывая образование конденсата на окнах.
Кроме того, лобовое стекло иногда запотевает из-за того, что забиваются сливы короба воздухопритока. Они располагаются под подводками щеток дворников и обеспечивают забор воздуха в отопитель. При неработающем дренаже возникают проблемы не только с запотеванием стела, но и с механизмом стеклоочистителей.
Если в вашем автомобиле есть кондиционер, проверьте, не забилась ли трубка слива конденсата из испарителя. Это тоже может вызывать повышенный уровень влажности в салоне.
Течь антифриза/ Фото: avtovzglyad.ru
Если запотевание стекол происходит в сочетании с неприятным химическим запахом в салоне, то, скорее всего, из радиатора отопителя вытекает антифриз. Его пары очень опасны для здоровья человека. Соответственно, технические неисправности в фильтре системы вентиляции, блоке управления климатом, салонном отопителе и т.д. нужно быстро диагностировать и устранять.
Когда машину обгоняет грузовик или старый дизельный внедорожник, водитель обычно включает режим рециркуляции воздуха, чтобы избавиться от неприятно пахнущего шлейфа. Но если забыть выключить этот режим, то воздух не сможет беспрепятственно выходить из салона наружу, а это необходимо для проветривания и, соответственно, уменьшения количества влаги, которое приводит к образованию конденсата.
Проверьте, насколько герметичны уплотнители дверей, окон, крышки багажника и люка. Если влага проникает сквозь щели, то от запотевания стекол будет очень трудно избавиться.
Если в мороз вы едете слишком быстро, то стекла интенсивно охлаждаются набегающим потоком воздуха и из-за этого запотевают. Чтобы избежать проблем с плохой видимостью, просто снизьте скорость.
4. Правила ухода за салоном авто
Как правильно ухаживать за салоном машины?/ Фото: quto.ru
Если все системы работают исправно, необходимо регулярно ухаживать за салоном и выполнять простые правила.
Зимой для снижения факторов появления конденсата можно посоветовать регулярно просушивать салонные коврики, которые впитывают воду из оттаявшего снега с обуви. Если коврики из плотной резины или пластика, то они не впитывают влагу, но растаявший снег скапливается в них в виде лужиц.
При направлении горячего потока воздуха в ноги происходит активное испарение влаги и ее оседание на холодных стеклах. Обметание или обстукивание обуви от снега перед посадкой в авто уменьшит уровень влажности внутри – соответственно, окна будут меньше запотевать.
Перед тем, как оставить автомобиль на парковке, возьмите за правило проветривать салон. Особенно это актуально, если перевозили пассажиров в мокрой одежде и обуви. Это уменьшит запотевание окон при следующей поездке.
Можно также практиковать езду с приоткрытыми окнами на последнем участке пути перед стоянкой. При этом теплый влажный воздух уйдет из салона, что приведет к уравнению температур с внутренней и внешней стороны стекол. Правда, в сильные морозы ехать с открытыми окнами мало того, что некомфортно, но еще можно подхватить простуду.
Протирание окон автомобиля изнутри/ Фото: youtube.com
На внутренней стороне стекол со временем появляется малозаметная грязевая пленка, которая активно притягивает влагу. Не допускайте ее образования, регулярно протирайте окна с внутренней стороны, даже когда на них не проявились характерные «морозные узоры». Но зимой это нужно делать в полностью прогретом салоне и с помощью специальных средств автохимии.
Антизапотеватель можно изготовить самостоятельно: смешайте 20 частей спирта и 1 часть глицерина и залейте жидкость во флакон с пульверизатором, чтобы было удобнее пользоваться.
Для протирки стекол используйте чистые, сухие тряпки. Бумажные полотенца и салфетки для этих целей лучше не применять, так как они оставляют разводы.
Обрабатывайте стекла влагоотталкивающими средствами в виде спреев или аэрозолей. Они выпускаются в двух вариантах: первые образуют на стекле прозрачную пленку, которая предотвращает конденсирование влаги, вторые отталкивают воду. Наносите их на сухое, чистое стекло. Следовательно, это нужно делать перед поездкой, а не во время нее.
Правда, действия этих средств хватает ненадолго, но за это время стекла не будут замерзать или запотевать. Особенно это актуально для коротких поездок в холодную или дождливую погоду.
Проветривание автомобиля/ Фото: лада-веста-21.рф
Стряхивайте снег с решетки капота, чтобы, растаяв при включении отопителя, влага от него не проникла в салон. Периодически просушивайте и проветривайте салон при помощи режима рециркуляции, только не забывайте его отключать после выполнения процедуры. Не допускайте образования на стеклах наледи.
Заливайте зимой в бачок стеклоомывателя жидкость-незамерзайку, которая содержит спирт. Он препятствует обледенению стекол. Правда, в этом случае не избежать характерного запаха, на который может обратить внимание автоинспектор.
Прогрев машины перед началом движения/ Фото: ria.ru
Перед началом движения всегда прогревайте автомобиль. Но прогревать стекла нужно постепенно, чтобы не произошло резких температурных перепадов. Лучше, если одновременно с работой печки включить забор воздуха с улицы, направив дефлекторы на самые запотевшие зоны. Рычаг циркуляции должен находиться в крайнем левом положении. В помощь салонной печке можно использовать электрический фен с нагревателем – он быстро сушит воздух.
Следите за чистотой и исправностью кондиционера, печки, воздушных фильтров. Можно немного модернизировать воздуховоды багажника: прорежьте небольшие отверстия в боковых обшивках багажного отделения, установите в получившиеся «окошки» пластиковые решетки. Это существенно увеличит отток воздуха, улучшит вентиляцию и уменьшит запотевание окон.
Важно понимать, что все перечисленные процедуры помогут справиться с запотеванием лишь частично, поскольку образование конденсата в теплом салоне – естественное явления для холодной, влажной погоды. Но все же они позволяют уменьшить опасность, которая может быть вызвана нарушением видимости из-за сильного запотевания стекол.
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