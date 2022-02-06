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Уникальные портреты жителей Российской Империи, сделанные американским журналистом в 1870-1886 годах


Фотографии жителей Российской Империи. Фото: George Kennan.

Фотографии жителей Российской Империи. Фото: George Kennan.

В 1864 году молодой американец из Огайо Джордж Кеннан присоединился к исследовательской команде, которая хотела разведать возможный маршрут телеграфных путей через Берингов пролив, Сибирь и до самой Европы. Позже Кеннан еще дважды будет возвращаться в эту страну, каждый раз запечатлевая великолепные портреты местных людей - от уличных музыкантов до полицмейстеров, от невест на свадьбе до самого Императора Российской Империи.

Грузинка. Фото: George Kennan.

Грузинка. Фото: George Kennan.

 
Музыканты. Фото: George Kennan.

Музыканты. Фото: George Kennan.

 
Александр Бек из Ингушетии. Фото: George Kennan.

Александр Бек из Ингушетии. Фото: George Kennan.

 

Задачей исследовательской команды была найти альтернативный маршрут для телеграфных путей маршруту через Атлантику. Два года Джордж Кеннан (George Kennan) исследовал незнакомые для него (да и для большинства его сограждан) территории, встречая как совершенно экзотические народности, так и высокообразованных людей, одевающихся на западный манер.
Чеченцы во время свадьбы. Фото: George Kennan.

Чеченцы во время свадьбы. Фото: George Kennan.

 
Фотографии Джорджа Кеннана 1870-1886гг.

Фотографии Джорджа Кеннана 1870-1886гг.

 

Когда Кеннан вернулся домой в США (идея с телеграфом через Сибирь была оставлена в стороне), он привез с собой огромное количество путевых заметок, из которых он создал книгу "Tent Life in Siberia," что можно перевести как "Кочевая жизнь в Сибири.
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Великий лама Гусиноозёрского дацана. Фото: George Kennan.

Великий лама Гусиноозёрского дацана. Фото: George Kennan.

 
Казашки на свадьбе. Слева невеста. Фото: George Kennan.

Казашки на свадьбе. Слева невеста. Фото: George Kennan.

 
Господин Знаменский, полицмейстер Минусинска, с чучелом волка. Фото: George Kennan.

Господин Знаменский, полицмейстер Минусинска, с чучелом волка. Фото: George Kennan.

 

Через шесть лет после своего первого визита в Россию Кеннан снова отправляется на ее территории, на этот раз он начинает свое путешествие из Санкт Петербурга и следует вниз по Волге к Каспийскому морю, горам Кавказа, где он встречает грузин, армян и многочисленные этнические группы, проживающие в этой местности.
Христофор Фомич Маковский, полицмейстер Иркутска. Фото: George Kennan.

Христофор Фомич Маковский, полицмейстер Иркутска. Фото: George Kennan.

 
Мужчина с дочерьми. Фото: George Kennan.

Мужчина с дочерьми. Фото: George Kennan.

 

Кеннан преодолевал Атлантику и третий раз - на этот раз через 15 лет после второго визита. За это время он стал известным журналистом у себя на родине, он регулярно выступал с лекциями о России. В этот раз Кеннан отправился из Санкт Петербурга в сторону Алтайских гор к границе Казахстана, в сторону Монголии и Китая, побывав также и в Сибири на золотодобывающих шахтах на реке Кара. Коллекция портретов местного населения, которую создал во время своих поездок Кеннан, по-настоящему впечатляет: в ней можно увидеть как бедняков, так и состоятельных людей, как докторов, так и представителей местных религий, как солдат, так и женщин, остающихся дома с детьми.
Доктор Александр Александрович Бунге, исследователь Арктики. Фото: George Kennan.

Доктор Александр Александрович Бунге, исследователь Арктики. Фото: George Kennan.

 
Татарки с детьми. Фото: George Kennan.

Татарки с детьми. Фото: George Kennan.

 

Помимо вполне мирной исследовательский миссии, Кеннан также углубился в политические проблемы страны. В Сибири журналист исследовал систему каторги и ссылки, познакомился с некоторыми политическими заключенными, с которыми еще долго поддерживал переписку, будучи уже даже дома в родной Америке. Журналист резко критиковал царское правительство и прославлял революционеров, однако когда произошла Октябрьская революция, критиковал и ее тоже за отсутствие у революционеров «знаний, опыта и образования для того, чтобы успешно разобраться с огромными проблемами, назревшими со свержения царя».
Грузины. Фото: George Kennan.

Грузины. Фото: George Kennan.

 
Араб из Иерусалима. Фото: George Kennan.

Араб из Иерусалима. Фото: George Kennan.

 

Благодаря влиянию Кеннана, в начале 1890-х годов в Америке и Англии возникло движение за «свободную Россию» и образование многочисленных обществ «друзей русской свободы». Таким образом, Джордж Кеннан занимает значительное место в исследованиях истории культурных связей между Россией и США.
Цыган. Фото: George Kennan.

Цыган. Фото: George Kennan.

 
Мулла во время свадьбы. Фото: George Kennan.

Мулла во время свадьбы. Фото: George Kennan.

 
Почтовая повозка. Фото: George Kennan.

Почтовая повозка. Фото: George Kennan.

 
Доктор Сама. Фото: George Kennan.

Доктор Сама. Фото: George Kennan.

 
Армянка. Фото: George Kennan.

Армянка. Фото: George Kennan.

 
Служащий в Санкт Петербурге. Фото: George Kennan.

Служащий в Санкт Петербурге. Фото: George Kennan.

 
Афро-абхазский горец. Фото: George Kennan.

Афро-абхазский горец. Фото: George Kennan.

 
Грузинка. Фото: George Kennan.

Грузинка. Фото: George Kennan.

 
Армянин. Фото: George Kennan.

Армянин. Фото: George Kennan.

 
Перс. Фото: George Kennan.

Перс. Фото: George Kennan.

 
Александр Второй, российский император с 1855 по 1881гг. Фото: George Kennan.

Александр Второй, российский император с 1855 по 1881гг. Фото: George Kennan.

 

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Уникальные портреты жителей Российской Империи, сделанные американским журналистом в 1870-1886 годах

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Уникальные портреты жителей Российской Империи, сделанные американским журналистом в 1870-1886 годахПодписаться на мой Instagram
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