Почему доспехи римских легионеров не защищали руки и ноги

Если посмотреть на изображения римских легионеров и фотографии реконструкторов, то можно заметить, что доспехи древнего государства не защищают руки и ноги. Возникает справедливый вопрос о том, почему при всей своей продвинутости по античным меркам римляне не додумались экипировать своих солдат такими важными элементами снаряжения, как поножи и наручи?
Все средиземноморские народы античности знали о том, как защитить руки и ноги. /Фото: goodfon.ru.
Все потому, что, стоя на холме, знаменитый реформатор римских легионов Гай Марий кричал: «Легионеров не жалеть, римлянки еще нарожают!» А если серьезно, то у отсутствия защитных средств для рук и ног в римских легионах были совершенно конкретные рациональные причины, продиктованные в первую очередь тактикой ведения боя в составе легиона. На самом деле римляне были достаточно продвинутыми и прекрасно знали про средства защиты ног и рук (достаточно посмотреть на тех же римских гладиаторов). А самое главное, что рабовладельческая экономика древнего государства, особенно ко временам Луция Корнелия Суллы (138-78 год до нашей эры), вполне могла бы обеспечить легионы наголенниками и налокотниками если не полностью, то хотя бы в каком-то представительном количестве. Но во всем этом просто не было никакой нужды.
Знали про защиту рук и ног и римляне всю свою историю. /Фото: wikibooks.org.
Чтобы целиком понять вопрос, нужно немного углубиться в историю военного дела Древнего Рима. По сути, всю историю легионов можно поделить на три больших периода: период использования манипуляторной тактики, период использования тактики когорт и период постепенно отхода от тактики когорт, который начался на закате римского государства. Нас же интересуют первые два, потому что римская армия в последний период уже совсем не выглядела, как хорошо известные всем по произведениям художественной культуры бравые легионы.
Ранние римские легионы мало чем отличались от войск соседей и активно использовали точно такое же защитное снаряжение. /Фото: ya.ru.
Суть манипуляторной тактики стоит на двух столпах: разделение всего войска на тактические подразделения - манипулы и разделение всех манипул по признаку ветеранства: гастаты (молодые новобранцы, «слоны»), принципы (опытные ветераны, «дедушкит») и триарии (элита ранней римской армии, «дембеля»). Хотя манипулы и были предшественниками когорт, на поле боя они действовали совершенно не так. Ранняя римская армия мало чем отличалась от войск своих соседей: этрусков, карфагенян, греков. Римляне все также строились непрерывной фалангой – линией в три ряда манипул. Впереди стояли новобранцы, за ними ветераны, в тылу – элита. Эта тактика в том числе породила знаменитую римскую поговорку: «Дело дошло до триариев». Значение ее должны быть очевидно – речь идет о том, что в каком-то важном деле все пошло совсем плохо и положительный исход висит буквально на волоске.
Однако, постепенно воинская традиция Рима менялась. На смену длинному копью - сариссе пришло короткое метательное - пилум. /Фото: tforums.org.
Важно понимать, что хотя римская фаланга и была трехрядной и многочленной (в виде манипул), она все-таки была той самой фалангой. Более того, совсем ранние легионы все также использовали в качестве основного оружия длинное копье. Однако, постепенно это начало меняться. В первую очередь по причине того, что Рим оказался в очень удачном и в то же время неудачном месте. С одной стороны, положение города на семи холмах было очень выгодным в плане экономики, а с другой – это же делало его лакомым куском для всех соседей. Римляне были вынуждены воевать для защиты, но при этом прекрасно понимали свое положение и имели серьезные амбиции в области экспансии. Суть в том, что воевать приходилось много.
Легионеры все больше метали копья, а не дрались ими. /Фото: legio-x.ru.
А когда-то много воюешь, ты неизбежно теряешь много людей. Что самое страшное для любой армии – ветеранов. Главная беда манипуляторной тактики заключалась в том, в чем была беда любой другой фаланги. Они требовала достаточно высокого качества бойцов с точки зрения физической и строевой подготовки. Каждое новое поколение новобранцев приходилось долго учить, а когда ты пребываешь в состоянии войны, времени на такое может просто не оставаться. В итоге проседает среднее качество армии, а вместе с ним проседают и успехи на поле боя. Интересно, что как раз-таки в эпоху римской фаланги, легионеры прекрасно пользовались и наголенниками (носили как правило один на ведущей левой ноге, выставленной вперед в построении) и налокотниками. Однако, эта эпоха уходила в прошлое.
Из-за невозможности регулярно и быстро обучать всех новобранцев до нужного уровня качества, римляне стали отдавать все большее предпочтение дистанционному бою – метанию дротиков. Начался постепенный отход от использования длинных копий в пользу нескольких метательных коротких. Все потому, что для метания дротика уже не нужно быть настолько крепким и выносливым, как для обращения с длинным копьем. Сокращается и требовательность к строгости удерживания построения.
Ранние легионы с манипуляторной тактикой строились одним трехуровневым строем состоящим из большого числа маленьких отрядов (манипул), поздние легионы строились большими отрядами (когортами) и не обязательно в один общий неразрывный строй. /Фото: novate.ru.
И вот постепенно римляне дошли до тактики когорт, которая окончательно оформилась во времена Суллы и реформ Гая Мария (157-86 год до нашей эры). Римская манипуляторная фаланга окончательно ушла в прошлое. На смену ей пришли когорты, которые уже совсем не обязательно строились на поле в одну линию. Ушло и трехчленное деление когорт по принципу ветеранства. Теперь были просто легионеры. В когортах были как новобранцы, так и ветераны, так и эвокаты (легионеры ушедшие на пенсию, но потом вновь вернувшиеся на службу на контракт). И все это стало возможным благодаря тому, что главным оружием легионера стал не меч и не копье, а метательный дротик – пилим. А вместе с тем отпала и нужда в ближнем бое.
Легионы так хорошо известные нам по фильмам и играм делали основную ставку на дистанционный бой. /Фото: Pinterest.
Конечно же, легионеры все равно дрались в рукопашную. Однако, большинство сражений отнюдь не были той резней, которую современные люди привыкли видеть в фильмах. Тем более, что когорты всячески помогали противнику «принять правильное решение» при помощи метания дротиков в его сторону. Тем не менее важно понимать, что рукопашный бой поздних легионеров имел уже далеко не ту системность, частоту и ожесточенность, что рукопашный бой ранних легионеров, которые по своей логике (форме применения) мало чем отличались от тех же греческих гоплитов.
Тактика когорт окончательно оформилась во времена гражданской войны в Риме при Гае Марие и Корнелие Сулле. /Фото: livejournal.com.
Отсюда и ответ на главный вопрос, поставленный в начале: в защитных элементах рук и ног для большинства солдат просто не было никакой острой нужды. А потому и повсеместность их использования ушла в прошлое. При этом на многих античных изображения наголенники и налокотники можно часто увидеть у тактических командиров легиона – центурионов и римских знаменосцев – аквилиферов. Более того, наверняка какие-то отдельные легионеры из числа наиболее обеспокоенных за свое здоровье спускали заработанные деньги не на пиво и проституток, а на покупку дополнительных элементов снаряжения. Хотя римский легион и был большим шагом человечества на пути к созданию регулярной армии (и по многим признакам он такой и был), все-таки он являлся еще античным войском. А потому исключительно жесткого устава по форме одежды в нем не существовало, и подобная самодеятельность не возбранялась.
Ближнему бою в легионе уделялось все меньше внимания, а потому наголенники и нарукавники стали преимущественно уделом богатых ветеранов и офицеров. /Фото: playground.ru.
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