Почему доспехи римских легионеров не защищали руки и ноги

Все средиземноморские народы античности знали о том, как защитить руки и ноги. /Фото: goodfon.ru.

Знали про защиту рук и ног и римляне всю свою историю. /Фото: wikibooks.org.

Ранние римские легионы мало чем отличались от войск соседей и активно использовали точно такое же защитное снаряжение. /Фото: ya.ru.

Однако, постепенно воинская традиция Рима менялась. На смену длинному копью - сариссе пришло короткое метательное - пилум. /Фото: tforums.org.

Легионеры все больше метали копья, а не дрались ими. /Фото: legio-x.ru.

Ранние легионы с манипуляторной тактикой строились одним трехуровневым строем состоящим из большого числа маленьких отрядов (манипул), поздние легионы строились большими отрядами (когортами) и не обязательно в один общий неразрывный строй. /Фото: novate.ru.

Легионы так хорошо известные нам по фильмам и играм делали основную ставку на дистанционный бой. /Фото: Pinterest.

Тактика когорт окончательно оформилась во времена гражданской войны в Риме при Гае Марие и Корнелие Сулле. /Фото: livejournal.com.

Ближнему бою в легионе уделялось все меньше внимания, а потому наголенники и нарукавники стали преимущественно уделом богатых ветеранов и офицеров. /Фото: playground.ru.