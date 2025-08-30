5 модных лайфхаков из СССР, которыми пользовались дамы, чтобы быть на высоте

1. Своими руками делали ажурные колготки

Ажурные колготки были трендовыми, но дефицитными. / Фото: irecommend.ru

2. Осветляли волосы перекисью водорода

Эффект до осветления и после. / Фото: amate-club.ru

3. Пудра и иголка для красивых ресниц

После туши ресницы постоянно слипались

4. Фиксировали прическу с помощью сахара и пенного напитка

Для фиксации объемной прически использовали сахарный сироп

5. Использовали цветные карандаши вместо подводки и румян

Для получения нужного оттенка румян нужно было несколько цветных карандашей