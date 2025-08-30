5 модных лайфхаков из СССР, которыми пользовались дамы, чтобы быть на высоте

Дефицит можно считать синонимом СССР. Многих вещей в стране не было, а привезти их из-за границы не всегда представлялось возможным. Среди таких «проблемных» товаров были также одежда и обувь. Однако советские женщины все равно умудрялись выглядеть стильно и привлекательно. Novate.ru рассказывает, какие лайфхаки они для этого использовали.
1. Своими руками делали ажурные колготки
Ажурные колготки были трендовыми, но дефицитными. / Фото: irecommend.ru
Найти в советское время ажурные колготки было практически нереально, а очень хотелось. Чтобы не отставать от моды, женщины научились сами мастерить этот предмет гардероба. Обычно процедура проходила следующим образом: от обычных хлопчатобумажных колготок отрезали носок, а затем изнаночные ряды распускали по вертикали. Получалась интересная вещь с ажурным эффектом.
Кстати, в дефиците были не только ажурные, но также капроновые колготки. Прекрасно понимаю, что достать их невероятно сложно, девушки старались носить предмет гардероба очень бережно и аккуратно. А если все-таки появлялись стрелки и зацепки, женщины прибегали к эффективному лайфхаку, позволяющему штопать их таким образом, чтобы швы были незаметными.
Был еще один способ вернуть колготкам привлекательный внешний вид, а не пытаться спрятать стрелку под длинным платьем. Наши мамы и бабушки выдергивали нити из старых колготок, которые уже были не нужны, и использовали их для «реконструкции» поврежденных. Когда же до Советского Союза добралась мода на чулки и колготки со швом сзади, девушки не стояли в очереди, чтобы купить их, а самостоятельно рисовали шов на ногах черным карандашом. Получалось весьма правдоподобно.
2. Осветляли волосы перекисью водорода
Эффект до осветления и после. / Фото: amate-club.ru
Многие знаменитые актрисы, на которых хотели стать похожими наши мамы и бабушки, были блондинками. Поэтому вопрос, как осветлить волосы был весьма актуальным, особенно с учетом того факта, что специальных красок и прочих средств для изменения цвета прядей не было – из-за границы их привезли только в 70-х годах. Понимая, что придется справляться своими силами, девушки решили поэкспериментировать и стали использовать для своих целей пергидроль – перекись водорода высокой концентрации.
3. Пудра и иголка для красивых ресниц
После туши ресницы постоянно слипались
Учитывая дефицит косметических средств, неудивительно, что советские женщины радовались любым бьюти-продуктам, которые производились в СССР и находились в свободном доступе. Однако тушь «Ленинградская» требовала особого подхода. В народе она получила название «плевалка», потому что перед тем, как наносить тушь на брови и ресницы, ее нужно было смочить. Увы, это была не единственная проблема. Кисточка, которая шла в комплекте с тушью, была не очень хорошего качества, и не давала желаемого эффекта, поэтому приходилось искать решение самостоятельно. Перед тем, как красить ресницы, девушки наносили на них небольшое количество пудры, а уже после этого прокрашивали тушью. Получалось гораздо лучше, но «паучьи лапки» все равно присутствовали.
Чтобы избавиться от них, девушки шли на достаточно опасный шаг – разделяли ресницы иголкой. Впрочем, повторяя эту процедуру ежедневно, они настолько хорошо «набивали руку», что пользовались иголкой без опаски. Однако повторять этот трюк все же не советуем – рука в любой момент может дрогнуть. Кроме того, сейчас в магазинах огромное количество самых разнообразных тушей, которые способны сделать ресницы красивыми, длинными и объемными даже без использования острых предметов.
Интересный факт: Когда с прилавков магазинов пропадала и «Ленинградская» тушь, женщинам приходилось выкручиваться и готовить ее своими руками. Для того, чтобы получить годный бьюти-продукт, они растапливали на плите кусок мыла, добавляли небольшое количество пудры, чернил и хорошо перемешивали компоненты, чтобы получилась однородная смесь. После этого снимали с огня и остужали. Как только самодельная тушь застывала, ею можно было пользоваться, как и обычной. Но был один нюанс: из-за мыла в составе тушь невероятно щипала, когда попадала в глаза, поэтому пользовались бьюти-продуктом только в самых крайних случаях.
4. Фиксировали прическу с помощью сахара и пенного напитка
Для фиксации объемной прически использовали сахарный сироп
В Советском Союзе не было лаков для волос, намертво фиксирующих прическу. Поэтому приходилось обходиться подручными средствами. Одним из самых популярных был хмельной напиток. Да-да, вы все правильно прочитали. Сначала его наносили на волосы, затем накручивали пряди на бигуди, и по истечении времени наслаждались готовой прической. Кудри получались объемными и красивыми, а держались примерно так же, как если бы на них вылили флакон лака.
Что касается запаха, то, по словам женщин, он быстро выветривался, не провоцируя ехидные вопросы и неловкие ситуации. Кстати, такой способ использовали не только в домашних условиях. Отправляясь в парикмахерскую за стильной укладкой, девушки обязательно брали с собой бутылку с пивом.
Немного позже самой модной прической в СССР стали высокие начесы. Однако сделать их было непросто. Основной проблемой стало то, что волосы не хотели держаться в заданном положении. На помощь пришел сахарный сироп. Именно он стал тем волшебным средством, который позволял качественно фиксировать прическу. Сахар нужно было растворить в воде и нанести на волосы. Сироп использовали в большом количестве, чтобы наверняка. Правда после таких бьюти-экспериментов волосы было практически невозможно расчесать. Приходилось несколько раз промывать их шампунем, чтобы вернуть нормальный внешний вид.
5. Использовали цветные карандаши вместо подводки и румян
Для получения нужного оттенка румян нужно было несколько цветных карандашей
И снова возвращаясь к вопросу нехватки косметики в СССР. Конечно, можно было бы обойтись и без нее, ограничиваясь естественной красотой, но всем женщинам хотелось выглядеть привлекательно, подчеркнув свои достоинства с помощью бьюти-средств. Вот так появилась идея использовать вместо румян цветные карандаши. Ими интенсивно раскрашивали белую бумагу, а затем подносили лист к лицу и водили по скулам до тех пор, пока они не приобретали нужный оттенок. Кстати, модницам приходилось смешивать несколько цветов, чтобы добиться именно того оттенка, который был характерен для румян. Поэтому полет творчества приветствовался.
Также карандаши служили альтернативой подводки для глаз. Однако подходили для этой цели далеко не все варианты. Самый лучший эффект получался после применения цветных карандашей «Живопись». Девушки брали черный карандаш и с помощью иголки делали небольшое отверстие с обратной от грифеля стороны. Следующим шагом было «наточить» спичку, чтобы верхушка стала более тонкой и острой. Далее ее нужно было смочить, погрузить в отверстие карандаша и нарисовать стрелки. Несмотря на сложность и длительность процедуры, к ней прибегало очень много женщин, ведь готовые стрелки получались идеально ровными и красивыми.
