Фильмы для цветных, чайнатаун для японцев: Как выглядела расовая сегрегация в старой Америке

Не только для чёрных

Вода одинаковая, но цветные должны пить отдельно.

Вся суть сегрегации была в стремлении дать понять, кто тут настоящий человек, а кто так, условно.

Монголы должны жить в чайнатаунах

Китайские кварталы старой Америки отличались от современных китайских кварталов.

Японец-ветеран армии США, пересечённой в лагерь для японцев.

Нечего вести себя, будто на родной земле

В школах для индейцев с девятнадцатого века, когда важнее считалось научить не сидеть на земле и молиться Христу, чем решать уравнения, мало что изменилось к двадцатому веку.

Нельзя было искать, где в магазинах что-то подешевле, надо было покупать втридорога у торговцев возле самой резервации.

Отдельные фильмы