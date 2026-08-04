Как очистить канализацию от грязи натуральными средствами

Очистить канализацию, если она не сильно загрязнена, можно и без вызова сантехника. Справится любая хозяйка!







Уберите сетку и влейте в раковину целый чайник кипятка.







Следом всыпьте 130 гр. пищевой соды.







После чего влейте 230 мл обычного столового уксуса.







Через пару минут, когда реакция закончится, снова влейте чайник кипятка.

Всё готово — жир и грязь смыты!