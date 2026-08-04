Очистить канализацию, если она не сильно загрязнена, можно и без вызова сантехника. Справится любая хозяйка!
Уберите сетку и влейте в раковину целый чайник кипятка.
Следом всыпьте 130 гр. пищевой соды.
После чего влейте 230 мл обычного столового уксуса.
Через пару минут, когда реакция закончится, снова влейте чайник кипятка.
Как очистить канализацию от грязи натуральными средствами
Очистить канализацию, если она не сильно загрязнена, можно и без вызова сантехника. Справится любая хозяйка!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Свежие комментарии