Как безболезненно расстаться со старыми вещами

Ваша квартира давно стала напоминать дом Плюшкина из гоголевских «Мертвых душ», но смелости избавиться от ставшей давно ненужной одежды у вас не хватает? Рассказываем, как расстаться со старыми вещами безболезненно.







Склад ненужных вещей

Определить масштаб работы

Не пытаться сделать всю работу сразу

Насладиться процессом

Исключение

Куда сдать старые вещи

Так делали наши родители, так продолжаем делать и мы: одежду и обувь первого ребенка мы оставляем второму, после второго убираем для внуков, посуду — взрослым детям, шторы — на будущую дачу, и так далее, хотя при этом мы давно можем позволить себе не экономить на новых вещах.То же самое касается и одежды. Шутка про гардероб, разделенный на три части, где лидирующие позиции занимают вещи, которые жалко выкинуть — недалека от реальности.Наше главное объяснение самим себе, почему мы не можем выбросить ту или иную вещь: «А вдруг пригодится». Причина так себе, на самом деле, ведь давно пора уяснить, что с каждым годом пальто, брюк, юбок, платьев, которые стали малы, велики или просто вышли из моды, становится всё больше, и вы рискуете просто задохнуться во всех дорогих сердцу, но уже абсолютно бесполезных предметах гардероба. Критерий в отборе ненужного один: если вещь не пригодилась в течение года-двух, она не понадобится уже никогда.Не стоит брать на себя непосильную ношу и пытаться разобрать все шкафы сразу, ведь такая идея может в конечном итоге привести к еще большему беспорядку не только в гардеробе, но и в мыслях. Любую грандиозную уборку лучше всего совершать поэтапно, уделяя этому занятию по 10 минут в день или больше, если чувствуете в себе силы. А при наличии свободного времени на разбор надоевшей одежды можно потрать большую часть дня. И главное, советуют психологи: не забывайте хвалить себя за каждый шаг на пути к пустому шкафу, так процесс покажется вам куда легче.Большая ошибка воспринимать генеральную уборку как тяжелую обязанность, которая висит над вами дамокловым мечом — в этом случае о прогрессе можно забыть. С большой долей вероятности вы будете придумывать себе отговорки, чтобы избавиться от этой тоскливой рутины. Попробуйте воспринять избавление от хлама как процесс освобождения, шаг к внутренней полноте и ясности. Во время уборки сосредоточьтесь на дыхании, на своем теле, на движениях, на своих чувствах по поводу вещей, которые разбираете. Это простое правило поможет вам заново полюбить свой дом.Совершенно не обязательно избавляться от всех вещей без исключения. Некоторые безделушки, сумки или обувь могут быть связаны с приятными и дорогими сердцу воспоминаниями, и избавляться от таких «домашних жителей» неправильно. То, что все-таки не отправится в помойку или комиссионный магазин, следует обязательно проветрить, перестирать и хорошенько выгладить — вещи должны всегда пребывать в хорошем состоянии, а мятая и тем более грязная одежда — это микробы, микробы — это болезни, не забывайте об этом. Правда, если по натуре вы все же Плюшкин, на вас действует закон равновесия: сколько вы выкинули, столько к вам вскоре и вернется.Бренд H&M в борьбе за сохранение окружающей природы недавно объявил своим покупателем о начале акции: теперь любой желающий может сдать в ближайший магазин H& M ненужную одежду, которая будет отправлена на вторичную переработку, а вы станете счастливым обладателем ваучера, дающего право получить скидку (ваучер) на следующую покупку в любимом магазине.В торговых центрах MEGA тоже есть пункты приема старой одежды.Second friend store — комиссионный онлайн-бутик, который принимает вещи только от ведущих мировых брендов. Правда, если ваш гардероб в идеальном состоянии, именно здесь можно неплохо подзаработать.Магазин «Своя полка». Гораздо больше напоминает магазин забытых, но самых необыкновенных вещей, еще больше оригинальности ему добавляет то, что располагается он в гараже. Чтобы продать здесь ненужную одежду, вам придётся арендовать несколько вешалок или полку.На сегодняшний день так же существует немало интернет ресурсов, где от вещей можно избавиться, не выходя из дома. Пожалуй, самый популярный из них: Boommy.ru, который работает по всей стране. Для размещения фотографии необходимо зарегистрироваться на сайте, после чего можно размешать любое количество снимков вещей на продажу. Если покупатель и продавец живут в разных городах, сервис предлагает воспользоваться почтовой или курьерской доставкой.