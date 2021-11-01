Лица, глядя на которые сжимается сердце: Фотограф раскрасила черно-белые снимки узников Освенцима

По самым скромным оценкам, с 1940 по 1945 годы в лагере Освенцим-Биркенау погибло 1,1 млн. человек. Это более миллиона судеб, каждая из которых достойна отдельного рассказа. Чтобы мы, потомки, могли острее прочувствовать весь ужас тех событий, фотограф Марина Амарал из Бразилии в сотрудничестве с музеем-мемориалом Освенцим-Биркенау придает цвет сохранившимся черно-белым фотографиям узников концлагеря.
Коллекция музея-мемориала насчитывает около 40 тысяч регистрационных фотографий заключенных. Эти сохранившиеся снимки – лишь часть обширного нацистского фотоархива, уничтоженного во время эвакуации лагеря в январе 1945-го.
На этой карте указано, из каких точек Европы попали в Освенцим узники, фото которых уже раскрашены.
Проект «Лица Освенцима» проводится силами Музея в сотрудничестве с мастером фоторетуши Мариной Амарал и специальной командой ученых, журналистов и добровольцев. Это огромная кропотливая работа, в которой задействованы десятки человек, ведь каждая из раскрашенных Мариной фотографий сопровождается рассказом об отдельно взятой жизни. Участники проекта считают это самым лучшим способом увековечить память жертв бессмысленного фанатизма и ненависти.
Марина Амарал - фотограф, мастер ретуши, журналист.. /Фото:mariarochelle.com
С помощью мастерства Марины лица на старых фото кажутся настолько живыми и эмоциональными, что хочется рыдать. Сама девушка пропустила эту трагедию через себя. И хотя это лишь один из ее многочисленных проектов по раскрашиванию ретро-снимков известных исторических событий, на просьбу назвать всего одну вещь в истории человечества, которую хотела бы изменить, Марина отвечает: "Предотвратить Холокост".
Укол в сердце
Иван Ребалка родился в 1925 году в Сыроватке (территория современной Украины). В подростковом возрасте мальчик работал молочником.
В августе 1942-го 17-летний Иван и еще 56 его земляков были депортированы в концлагерь. Его зарегистрировали как российского (советского) политзаключенного и присвоили номер 60308.
Фото Вани, сделанные в Освенциме.
Скончался Ваня через полгода. Официальной причиной его смерти указали околопочечный абсцесс, что было ложью: на самом деле ему сделали смертельную инъекцию фенола в сердце. Известно, что 1 марта 1943 года рапортфюрер Герхард Палич забрал из Биркенау в главный корпус госпиталя более 80 польских, еврейских и русских мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет, все они были помещены в комнату лагерного лазарета и вечером получили по смертельному уколу фенола. Иван, находившийся в госпитале в 30 ноября, был среди них.
Список мальчиков, убитых 1 марта 1943 года, одна из страниц (из операционного блока лагерного госпиталя).
Чёрно-белые снимки Вани.
В лагерях убили всю семью
Йозеф Патер родился в 1897 году в Жирардове (в то время город входил в состав Российской Империи), позже его семья переехала в центральную часть Польши. Повзрослев, Йозеф примкнул к партии польских социалистов. Он мечтал об общих правах для всех граждан, о свободе слова и свободе печати и о создании прогрессивной, демократической Польши.
Фото Йозефа при поступлении в Освенцим.
Дальше были и учеба в Кракове, и служба в составе эскадрильи, и пребывание в лагере для интернированных за то, что в 1917-м отказался присягнуть императору Германии Вильгельму II, и опять воинская служба. Йозеф ушел в отставку, получив от правительства Крест доблести и Крест Независимости с мечами – две наивысшие награды, вручаемые польским воинам.
Когда нацистская Германия начала оккупацию Польши, Йозеф снова взялся за оружие, возглавив группу Сопротивления. Вскоре последовали арест и нацистские пытки, во время которых он героически молчал.
Чёрно-белые фото Йозефа.
18 апреля 1942 года Йозеф вместе с десятками других пленных евреев был перевезен в Освенцим, где получил номер заключенного 31225. В июле того же года он был убит сотрудниками СС. Его жена попала в женский концлагерь Равенсбрюк, расположенный в Германии, где также была убита. Двух сыновей Йозефа, а также его старшего брата убили в концлагере Майданек.
Перед фотосъемкой вытерла кровь с лица…
Полячка Чеслава Квока родилась в 1928 году в деревеньке Злоецка. Они с матерью были католичками, что шло вразрез с нацистскими догмами. В оккупированной Европе многих католических священников и монахинь преследовали и отправляли в концлагеря, аналогичным образом были арестованы и простые верующие.
Фото Чеславы в концлагере.
В качестве официального обвинения им предъявляли политические преступления и службу интересам Римско-Католической Церкви.
Чеславу доставили в концлагерь в 14-летнем возрасте, вместе с ней в Освенцим попала и ее мать, Катаржина Квока.
Катаржина Квока, мама Чеславы, при поступлении в Освенцим. Раскрашенное фото.
Два месяца спустя убили маму, а еще через месяц погибла и сама девочка. Ей, как и многим другим подросткам, сделали смертельную инъекцию в сердце.
Узник лагеря Вильгельм Брассе, который по велению администрации фотографировал заключенных и все медицинские эксперименты над ними, позже рассказывал в интервью, что очень хорошо запомнил эту девочку. Когда ее привезли в лагерь, она была настолько напугана, что долго не могла понять, что от нее хотят. Это выводило из себя нацистку-надзирательницу, и она постоянно колотила ребенка палкой.
Чёрно-белые снимки Чеславы.
Брассе врезался в память один пронзительный штрих: перед тем, как Чеславу поставили перед фотокамерой, она утерла слезы и кровь с разбитой губы.
Девочку постоянно били за то, что от шока плохо соображала.
Подопытный кролик
Масштабная кампания по выселению поляков из целевых районов оккупированной Польши, чтобы впоследствии заселить эти территории этническими немцами, длилась почти год. За период с ноября 1942-го по март 1943-го, согласно историческим источникам, немецкая полиция и военные только из одного округа Замосць изгнали 116 тысяч польских мужчин и женщин. Массовые высылки по городу Замосць (ныне Люблинское воеводство Польши) велись по приказу Генриха Гимлера.
Йозефа Глазовска была зарегистрирована в Освенциме под номером 26886. 12-летнюю сельскую девочку депортировали вместе с матерью Марианной, которую два месяца спустя отобрали для перевода в блок №25 (так называемый «изолятор смертников»). Мама Йозефы была убита в газовой камере. Отец девочки погиб по дороге в концлагерь, куда его везли отдельно от жены и дочки.
В Освенциме над сиротой проводили псевдомедицинские опыты, в результате которых ее, предположительно, заразили малярией или тифом.
Фотографии Йозефы, сделанные в концлагере.
Подобные эксперименты проводились во многих лагерях в широких масштабах – медики-нацисты использовали заключенных в качестве подопытных кроликов. Участие многочисленных немецких врачей в криминальных экспериментах над узниками было особенно радикальным примером попрания медицинской этики. Например, в числе инициаторов этого запредельного ужаса были главный врач СС и полиции обергруппенфюрер Эрнст Гравиц и штандартенфюрер, директор Военного НИИ специализированных аналитических исследований Вольфрам Зиверс. Поддержку этим экспериментам оказывал Институт гигиены Ваффен-СС под руководством Йоахима Мруговского – доктора медицинских наук и профессора бактериологии Берлинского университета.
Главной целью экспериментов была работа по улучшению состояния здоровья немецких солдат, а также планы по оздоровлению нации в послевоенное время (включая демографическую политику). Помимо экспериментов, запланированных на государственном уровне, многие нацистские врачи проводили опыты над заключенными от имени немецких фармацевтических компаний или медицинских институтов. Кроме того, некоторые медики делали это, руководствуясь личным интересом либо для продвижения своей академической карьеры.
Йозефа, чёрно-белые фото.
Йозефа Глазовска – одна из немногих выживших. Во время эвакуации Освенцима в январе 1945-го она вместе с группой других детей была переведена в лагерь в Потулице, и вскоре ее освободили советские войска.
Вильям Брассе, заключенный Освенцима, который по приказу администрации фотографировал узников и все эксперименты врачей-садистов, умер в 2012 году. /Фото: AFP
Освенцим был освобожден 27 января 1945 года 322-й стрелковой дивизией Советской Армии. На тот момент в его стенах оставалось примерно семь тысяч заключенных, и практически все узники либо были больны, либо умирали.
Текст:Анна Белова, с использованием материалов Faces of Auschwitz, фото:Faces of Auschwitz
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