Лица, глядя на которые сжимается сердце: Фотограф раскрасила черно-белые снимки узников Освенцима

На этой карте указано, из каких точек Европы попали в Освенцим узники, фото которых уже раскрашены.

. /Фото:mariarochelle.com Марина Амарал - фотограф, мастер ретуши, журналист.. /Фото:mariarochelle.com

Укол в сердце

Фото Вани, сделанные в Освенциме.

Список мальчиков, убитых 1 марта 1943 года, одна из страниц (из операционного блока лагерного госпиталя).

Чёрно-белые снимки Вани.

В лагерях убили всю семью

Фото Йозефа при поступлении в Освенцим.

Чёрно-белые фото Йозефа.

Перед фотосъемкой вытерла кровь с лица…

Фото Чеславы в концлагере.

Катаржина Квока, мама Чеславы, при поступлении в Освенцим. Раскрашенное фото.

Чёрно-белые снимки Чеславы.

Девочку постоянно били за то, что от шока плохо соображала.

Подопытный кролик

Фотографии Йозефы, сделанные в концлагере.

Йозефа, чёрно-белые фото.

Вильям Брассе, заключенный Освенцима, который по приказу администрации фотографировал узников и все эксперименты врачей-садистов, умер в 2012 году. /Фото: AFP