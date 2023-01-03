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Шимпанзе охотно пьют пальмовое вино

Антропологи, на протяжении нескольких лет наблюдавшие диких обезьян в Боссу, Гвинея, с удивлением обнаружили пристрастие приматов к спиртному. Причем эта привычка появилась без человеческого участия.

Существует достаточно много историй об обезьянах, пристрастившихся к алкоголю. В частности, охотно перенимают дурные человеческие привычки вроде пьянства или курения шимпанзе. Как правило, выпивать приматов учат люди — туристы или посетители ресторанов, в которых живут обезьяны. Сознательно же животные к спиртному не тянутся: в их организме отсутствует фермент, ответственный за расщепление этилового спирта.

Шимпанзе охотно пьют пальмовое вино

По крайней мере, так считалось ранее. Как пишет Live Science, группа исследователей, изучавших диких обезьян в Гвинее с 1995 года, с удивлением обнаружила, что шимпанзе охотно пьют пальмовое вино. Для этого они подкрадываются к сосудам, где вино бродит, делают из листьев деревьев подобие губки, обмакивают ее в жидкость и затем выжимают себе в рот. Исследователи задокументировали 51 случай пьянства обезьян, из которых 31 пришелся на мужские особи шимпанзе.

Ученых также заинтересовало, как ведут себя приматы после употребления алкоголя. Некоторые шимпанзе после возлияний отдыхали, другие, наоборот, начинали бегать и суетиться — даже после того, как их родичей сморил ночной сон. Чтобы уточнить предварительные выводы исследований, антропологи сейчас готовят эксперимент. Шимпанзе будет предложено два вида напитков: обычный пальмовый сок и перебродивший в вино. В зависимости от результатов выбора исследователи сделают дальнейшие выводы о пристрастии приматов к спиртному.



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Шимпанзе охотно пьют пальмовое вино

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Шимпанзе охотно пьют пальмовое виноПодписаться на мой Instagram
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