Почему знаменитая пивная кружка имеет крышечку

Пиво продолжает удерживать звание одного из самых востребованных напитков на планете. Ни один другой напиток не может сравниться с масштабами праздников, которые ему устраивают. Взять, к примеру, знаменитый Oktoberfest в Германии, который ежегодно собирает тысячи любителей этого напитка со всех уголков земного шара.
Современная пивная кружка /Фото:artshots.ru
История пивоварения уходит корнями в глубокую древность, вместе с зарождением земледелия примерно 12 тысяч лет назад. Первобытные племена, перешедшие от скитаний к оседлому образу жизни и занявшиеся выращиванием зерновых — пшеницы, риса, ячменя и кукурузы, случайно обнаружили феномен ферментации, что и положило начало искусству пивоварения.
В Китае, в деревне Цзяху, около 7000 года до нашей эры был создан один из первых слабоалкогольных напитков, напоминающий по вкусу медовуху. Ячменное пиво, как мы его знаем, впервые было изготовлено шумерами в Месопотамии около 4000 года до нашей эры. А вот хмель, который сегодня является неотъемлемой частью большинства сортов пива, начали добавлять в напиток лишь в средневековой Европе.
Пивные кружки эпохи Возрождения /Фото:uchitelj.livejournal.com
Пиво занимает особое место среди напитков и сегодня благодаря своей древней истории и традициям употребления. Употребление пива – это целый обряд, направленный на достижение наслаждения от процесса. Традиционно пиво не употребляют на бегу, прямо из бутылки или жестяной банки, а пиво из пластиковой тары предпочтительнее вообще не пить. Настоящее пивное удовольствие – это пиво, налитое в хорошую кружку.
Традиционная пивная кружка — это не просто сосуд для напитка, она несет в себе вековые множество значений. Бренды пивоварен часто украшают ее своей символикой, делая ее узнаваемой. Ее особенностью является наличие ручки, которая предотвращает передачу тепла от руки к содержимому, сохраняя напиток прохладным. Когда-то служившая повседневным предметом быта, сегодня она стала ценным экспонатом для музеев, объектом для коллекционеров и лотом на аукционах.
Распитие пиво в Месопотамии /Фото: ВКонтакте
В 16-м веке на территории Германии появился уникальный тип глиняных сосудов для пива с крышками из металла, получивший название «бирштайны». Слово «штайн» происходит от немецкого «steinzeugkrug», что означает "керамический графин" или "кружка из камня". Со временем это слово стало универсальным обозначением для различных видов пивных кружек.
Чума, обрушившаяся на Европу в 14-м веке, включая Германию, привела к эпидемии, которая из-за невозможности быстро погребать множество жертв, вызвала вспышку насекомых и, как следствие, распространение болезни. В средневековой Германии был введен закон, согласно которому все пищевые контейнеры должны были быть оснащены крышками для предотвращения загрязнения. «Декели», были оборудованы специальным механизмом с рычагом для большого пальца, что позволяло открывать их без использования рук, и каждый посетитель заведения, где подавали пиво, должен был иметь при себе собственную кружку.
Чума внесла свои коррективы /Фото:dzen.ru
Раньше кружки изготавливали из глины или кости. В средние века кружки начали делать из металла, кожи и дерева. Позже, в некоторых культурах использовались также металлические кружки, например, из меди или олова. Эти ранние глиняные сосуды, однако, вбирали в себя влагу и запахи, что снижало качество пивного опыта. Решением стало обжигание глины, что превратило кружки в непроницаемые для влаги произведения искусства, украшенные яркими кобальтовыми узорами и многоцветной глазурью. Оловянные кружки, благодаря своей функциональности и эстетике, завоевали особую популярность.
Октоберфест /Фото:tonkosti.ru
К завершению семнадцатого века, европейское ремесло приобрело уникальные региональные особенности, позволяющие определить происхождение рукотворных шедевров. В Скандинавии возникла традиция изготовления пивных кружек из дерева, отличительной чертой которых стали крышки, укрепленные на деревянных шарнирах. Форма кружек служила своеобразным кодом, указывающим на место их производства — в Австрии и Богемии они были массивными и широкими, в то время как в Англии и северной Германии предпочитали более изысканные формы.
Кружки стали не просто сосудом /Фото:resterra.ru
В эпоху Возрождения пивные кружки уже стали делать из фарфора и стекла. Со временем начали появляться декоративные элементы, гравировки и рисунки на кружках, которые делали их не только функциональными, но и стильными аксессуарами. До девятнадцатого века пивные кружки считались предметом роскоши, создаваемым вручную на заказ или выпускаемым ограниченными сериями в мастерских-мануфактурах.
С появлением промышленной революции производство пивных кружек стало массовым, и каждая пивоварня стремилась создать уникальный дизайн для своих кружек, чтобы привлечь покупателей. Так появились кружки с логотипами пивоварен, символами городов и различными рекламными надписями.
Крышка помогает сохранить вкус напитка /Фото:stihi.ru
С течением времени и прогрессом в области производства, стекло и керамика стали основными материалами для изготовления пивных кружек. В средневековой Европе стеклянные кружки пользовались большой популярностью, а в Азии, включая Китай, с появлением фарфора и керамики начали создавать не только функциональные, но и эстетически привлекательные пивные сосуды.
Сегодня большинство пивных кружек изготавливают из стекла или керамики, так как эти материалы сохраняют температуру напитка и сохраняют его вкус. Также популярны пивные кружки из нержавеющей стали или алюминия, которые прочны и долговечны.
Были и такие /Фото:uytterra.ru
Хотя современные времена устранили практическую необходимость в крышках для пивных кружек, эти элементы уже укоренились в традициях и стали ключевым компонентом пивопития во многих странах Западной Европы. Изготавливаемые в форме куполов, крышки украшались сложными орнаментами, миниатюрными скульптурами и персонализированными символами, подчеркивая индивидуальность их владельцев.
Сегодняшние керамические и оловянные пивные кружки восхищают уникальностью дизайна, они зачастую отделаны мастерски выполненными барельефами, которые воплощают сцены охоты, бытовые сценки европейской жизни, а также мотивы из произведений великих мастеров живописи, включая Рембрандта, Дюрера.
Ценна для коллекционеров /Фото:livemaster.ru
Коллекционные пивные кружки теперь являются объектом желания для любителей антиквариата. Аутентичная немецкая кружка служит источником гордости и является изысканным подарком для друзей и коллег, который гарантированно вызовет восхищение. Хотя пивные кружки традиционно ассоциируются с мужскими аксессуарами, они также могут стать приятным сюрпризом для женщин. Существуют специальные дамские модели кружек, выполненные из фарфора и украшенные изящным цветочным декором.
Эти кружки также очень многофункциональны, в них можно хранить не только напитки, но и мед, варенье, специи и многое другое. Удобная крышка открывается одним движением пальца, что обеспечивает легкость использования и сохранность содержимого. Такие эксклюзивные предметы сервировки несомненно привлекут внимание и вызовут интерес у гостей.
Сегодня с пивными бокалами экспериментируют /Фото:brutandbeer.ru
Сегодня они стали неотъемлемой частью культуры пива. Используются как для ежедневного употребления пива в домашних условиях, так и для проведения различных мероприятий, фестивалей и пивных конкурсов. Узнавая историю пивных кружек можно увидеть, как эти предметы эволюционировали со временем, от простых глиняных кружек до разнообразных дизайнов и материалов.
А когда-то она выглядела так /Фото:bangkokbook.ru
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