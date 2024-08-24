Почему знаменитая пивная кружка имеет крышечку

Современная пивная кружка /Фото:artshots.ru

Пивные кружки эпохи Возрождения /Фото:uchitelj.livejournal.com

Распитие пиво в Месопотамии /Фото: ВКонтакте

Чума внесла свои коррективы /Фото:dzen.ru

Октоберфест /Фото:tonkosti.ru

Кружки стали не просто сосудом /Фото:resterra.ru

Крышка помогает сохранить вкус напитка /Фото:stihi.ru

Были и такие /Фото:uytterra.ru

Ценна для коллекционеров /Фото:livemaster.ru

Сегодня с пивными бокалами экспериментируют /Фото:brutandbeer.ru

А когда-то она выглядела так /Фото:bangkokbook.ru