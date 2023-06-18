Как вырастить салат на своём балконе

Не каждому повезло иметь собственный участок, на котором можно выращивать овощи, зелень и ягоды. Но даже если вы живете в многоквартирном доме, вы легко можете организовать небольшой и очень простой в уходе огород прямо на своем балконе, используя для этого пятилитровые бутылки.



Используя паяльник, вырежьте дно каждой пятилитровой бутылки.







Подготовьте отрез трубы ПВХ и сделайте в нем многочисленные отверстия. В центре бутылки сделайте отверстие, диаметр которого соответствует диаметру трубы ПВХ, а также много маленьких дренажных отверстий.







Используя металлический прут, сделайте крючки для подвешивания контейнеров.

Для выращивания овощей таким образом необходимо заранее подготовить рассаду, выращенную в скорлупе яйца.







Поместите рассаду вместе со скорлупой в горлышко бутылки.







Наполните бутылки землей, в почву можно добавить удобрения. Когда уровень земли поднимется до отверстия в центре бутылки, вставьте подготовленную ранее трубу, она должна выходить за пределы бутылки примерно на 2 см.







Досыпьте землю до верхнего края бутылки, сделайте небольшую лунку и посадите в нее еще одно растение.







Для того чтобы обеспечить капельный полив, потребуется пластиковая бутылка с небольшим отверстием в нижней части. В это отверстие необходимо вставить ватную палочку.







Саму бутылку следует закрепить на крючке с помощью кабельных стяжек.







Простой уход и использование удобрений, которые подходят для определенных культур, выбранных для выращивания, позволят получить богатый урожай на собственном балконе.





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