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Почему викингов изображают в рогатых шлемах, если в реальности у них рогов не было




Викинги - это древний народ мореплавателей и воинов, живших в скандинавских странах с VIII по XI век. Они славились своими дерзкими и жестокими набегами на соседние территории, а также морскими походами до самых далеких уголков Европы и даже Азии. Они отличались бесстрашием и воинственным духом, что делало их серьезными противниками на поле битвы.
А их шлемы пугали своей грозностью.

Викинги /Фото:ru.kinorium.com

Викинги /Фото:ru.kinorium.com

 

Культура викингов была богата и многообразна. Они верили в многобожие, проводили различные обряды и ритуалы, а также отличались развитым ремесленным искусством. Были развитым народом и имели в своё обходе кроме оружия, украшения, одежду из ткани, изделия из драгоценных металлов и камней.
Главный дом викингов /Фото:mykaleidoscope.ru

Главный дом викингов /Фото:mykaleidoscope.ru

 

Падение великой империи викингов наступило в XI веке, когда их территории стали под угрозой захвата со стороны других народов. Однако их культура и наследие остались в истории как одно из наиболее ярких и запоминающихся явлений в средневековой Европе.
Сегодня в любом фильме лишь заметив на экране силуэт с рогатым шлемом зритель сразу же понимает — это кино о викингах. Однако, на самом деле, нет никаких убедительных доказательств того, что этот народ действительно носил рогатые шлемы.

Викинги никогда не носили шлемы с рогами, однако подобные головные уборы действительно были. Их использовали древние кельты, но не в военных целях, а в рамках каких-то религиозных обрядов, каких именно, доподлинно неизвестно.
Шлем кельтов /Фото:alternathistory.ru

Шлем кельтов /Фото:alternathistory.ru

 

Дискуссии относительно этих найденых артефактов продолжаются и по сей день.
Часть исследователей склоняется к тому, что они являются ритуальными головными уборами, применяемыми в религиозных церемониях. Другая группа экспертов выдвигает гипотезу о том, что это украшения для статуй олицетворяющих кельтских божеств. В то же время, некоторые ученые уверены, что это были практичные шлемы, которые носили богатые воины кельтского происхождения.

Одним из таких артефактов является шлем, датируемый примерно 150-50 годами до н.э., что указывает на его возраст в несколько сотен лет до завоевания Британии римлянами.
Для религиозных обрядов /Фото:rg.ru

Для религиозных обрядов /Фото:rg.ru

 

Эти шлемы с рогами состояли из двух сегментов, изготовленных из бронзы, которые были откованы и соединены рядами заклепок для поддержания формы и обеспечения надежности. На их вершине располагались массивные конические бронзовые рога с закругленными концами.

У древних кельтов часто упоминается фигура рогатого божества, которое известно под именем Кернунн, представляющее собой не человеческое и не животное существо. В связи с этим возникают два вопроса: для чего рогатому богу требовался ремень под подбородком и какова была необходимость в отверстиях для фиксации подкладки на шлеме, учитывая, что это могло ограничивать свободу движений божества и вызывать неудобства.

Источниками мифов, что именно викинги носили такие рогатые шлемы могли послужить различные искусства и артефакты, в которых были изображены викинги с шлемами, украшенными рогами.
Кернунн /Фото:dzen.ru

Кернунн /Фото:dzen.ru

 

Одна из вероятных причин такого восприятия заключается в том, как католики воспринимали викингов — народ чрезвычайно воинственный и варварский, по их оценке. Действительно, викинги были известны своими набегами, во время которых они грабили и разрушали церкви, что иногда приводило к их отождествлению с варварами. Католические священнослужители часто показывали скандинавских воинов как нечто демоническое, поскольку церковь для них представляла собой высокое духовное значение. В итоге, викингов иногда изображали с рогами, как будто они были посланцами зла, тьмы и порока.

Еще одной причиной мифа стало исследование археологов. На скандинавской земле не было обнаружено ни одного шлема с рогами. Тем не менее, убеждение, что такие рогатые шлемы существовали, основывается на артефактах, обнаруженных в результате раскопок у берегов Вестфолла после затопления Осебергского корабля в 1904 году.
Раскопки /Фото:commons.m.wikimedia.org

Раскопки /Фото:commons.m.wikimedia.org

 

На этих артефактах представлены фигуры, которые носили подобные шлемы. Важно подчеркнуть, данный корабль обладал ритуальным значением, это указывает на вероятность того, что изображения могли иметь религиозный или ритуальный характер, а не отражать реальное военное снаряжение.

Следующая причина почему рогатые шлемы могли стать символом викингов в культуре заключается в воинственности народа. Такие шлемы в воображении людей или, как символ устрашения самими викингами, и были созданы для влияния на потенциальных врагов или просто для красоты, чтобы подчеркнуть мощь и величие воина. Тем не менее, никакие исторические доказательства не подтверждают факт ношения викингами шлемов с рогами.

Однако это не означает, что викинги были менее великими воинами или менее устрашающими. В их вооружении были и другие элементы, которые делали их эффективными и страшными соперниками на поле боя.
Спектаколь Кольцо Нибелунгов /Фото:classicalmusicnews.ru

Спектаколь Кольцо Нибелунгов /Фото:classicalmusicnews.ru

 

Миф о викингах, облаченных в шлемы с рогами, зародился в девятнадцатом веке и тесно связан с художественными работами того периода. Академический мастер Юхан Мальстрем стал первым, кто начал изображать викингов в таких шлемах на своих полотнах в начале столетия. Другой художник, Карл Эмиль Доплер, также способствовал распространению этого мифа, создавая иллюстрации для оперы Рихарда Вагнера - Кольцо Нибелунгов.

С точки зрения практичности, рогатый шлем является неудобным и опасным в боевых условиях. Если рассматривать его с точки зрения физики, это подтверждает, что боевой шлем должен иметь гладкую поверхность, чтобы минимизировать передачу ударной силы в голову. Присутствие рогов на шлеме могло бы привести к серьезным травмам и повреждениям, так как они сосредоточили бы всю силу удара на маленькой площади.
Сражение викингов /Фото:ru.pinterest.com

Сражение викингов /Фото:ru.pinterest.com

 

Разнообразие типов шлемов, использованных реальными викингами, впечатляет, но наиболее известным и почитаемым считается шлем из Гьёрмундбю. Он был выполнен из нескольких листов металла, соединенных заклепками, что придавало ему прочность и надежность. Сохранность этого шлема предоставляет уникальную возможность глубже погрузиться в технику изготовления шлемов викингов, что имеет важное значение для изучения культуры и военного искусства этих воинов.

Одним из самых распространенных видов головных уборов был наносник - простой шлем, который закрывал только верхнюю часть головы. Он был самым доступным и не требовал больших затрат на изготовление.
Исторический артефакт /Фото:flectone.ru

Исторический артефакт /Фото:flectone.ru

 

В более дорогих версиях викинги использовали шлем-полумаску, которая покрывала половину лица. Этот тип шлема обеспечивал дополнительную защиту от ударов в лицо и частично защищал от метательного оружия.

Кроме того, для защиты ушей и затылка викинги использовали кольчужную бармицу, или сетку, которая надевалась под шлемом. Она помогала предотвратить проникновение острых предметов и обеспечивала дополнительную защиту в бою.
Сейчас их видят иначе /Фото:ru.kinorium.com

Сейчас их видят иначе /Фото:ru.kinorium.com

 

Сегодня образ викингов претерпел значительные изменения, частично благодаря влиянию кинематографа и других источников развлечений. Их вообще перестали изображать в шлемах, а иногда и какой-либо амуниции в принципе. В современных фильмах часто представляют викингов в более эпическом и воинственном свете. Однако настоящие викинги, лишенные доступа к роскошным доспехам, были далеки от этого идеализированного образа.

Исследования еще не достигли полного воспроизведения истинного внешнего вида и нрава викингов. Эта древняя цивилизация по-прежнему является предметом множества клише, которые не могут быть полностью подтверждены или опровергнуты.
Нет достоверной информации на тему их внешнего вида /Фото:dzen.ru

Нет достоверной информации на тему их внешнего вида /Фото:dzen.ru

 

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