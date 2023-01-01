Из-за чего одна война в Европе шла 300 лет, или Почему некоторые конфликты продолжались веками

Войны, как это ни прискорбно, занимают в летописи человечества весомое место.
Испокон веков вооруженные столкновения перекраивают карты, дают жизнь империям, губят народы и возрождают нации. История помнит разные войны: молниеносные, кровопролитные, дипломатические и необъявленные. В нашем очередном материале – о самых затяжных военных конфликтах, по разным причинам длившихся сверх века.
Война в три века
Трехвековая война, в которой пострадали лишь несколько судов. /Фото: img-fotki.yandex.ru
Конфликт Нидерландов и островного Силли в общей сложности тянулся порядка 335-ти лет (1651-1986). Несмотря на максимальный в военной истории срок, кампания отмечена абсолютной бескровностью: за весь долгий период не произведено ни единого выстрела. Это долгое противостояние стало продолжением так называемой Английской революции (Вторая Гражданская в Англии). В тот период страна увязла в распрях роялистов с парламентариями, а на стороне последних выступал нидерландский флот. Когда представитель парламентской монархии Оливер Кромвел силой получил контроль над подавляющими территориями материковой Англии, военные суда роялистов отступили к архипелагу Силли, где продолжали стоять монархисты во главе с Джоном Гренвиллом.
Однажды при военных маневрах голландцев, поддерживающих Кромвела, у берегов неприятеля их корабли понесли потери, и 30 марта 1651-го адмирал Мартен Тромп подошел к островам с требованием компенсаций. Роялисты безапелляционно отказали, переговоры провалились, «потерпевшая» сторона объявила Силли войну.
Спустя два месяца боевой флот парламентариев ожидаемо и бескровно принудил суда противника к капитуляции. Но с подписанием мирного договора замешкались. В итоге вышло так, что на бумаге Голландия «воевала» с Силли до 1986 года, пока стороны не организовали официальное подписание примиряющего соглашения.
Пунические столкновения
На бумаге война между несуществующими странами длилась более 2 тысячелетий.
Пунические войны, проходившие в несколько этапов, стали в истории Римской республики самыми продолжительными. Традиционно историки разделяют конфликт на три части. Первая война стартовала в 264 году до н. э., продлившись до разрушения Карфагена, населенного пунами (отсюда и название войн). Победа осталась за Римом, укрепившим позиции в Средиземноморье. Именно тогда и появилось крылатое выражение «Карфаген должен быть разрушен!». В чистом виде военные действия продлились 43 года, а весь конфликт с перерывами растянулся на 118 лет.
Столкновения Древнего Рима с Карфагеном были жестокими и кровавыми. И самый большой парадокс в том, что конфликт минувших дней между давно не существующими государствами оставался документально открытым аж до 1985 года. Только к тому моменту мэр Рима и современного Карфагена нарочито церемониально подписали мирный договор. Конечно, историки не придали серьезного значения столь странному ходу, иначе пришлось бы переписать все учебники, растянув войну на 2000 с лишним лет.
Столетняя война
После Столетней войны стали исчезать французские рыцари. /Фото: cdn.maximonline.ru
Война между королевствами Англии и Франции продолжалась с 1337-го по 1453-й, и столетней названа лишь исходя из терминологического удобства. Общая канва военных действий включала в себя четыре конфликта с продолжительными перемириями. Однажды пришлось прерваться и из-за бубонной чумы. Первый этап носит название Эдвардианской войны (1337-1360), второй конфликт - Каролинский (1369-1389), третий – Ланкастерское столкновение (1415-1428). Завершающий же этап длился аж до 1453-го.
Военные действия спровоцировали навязчивые притязания англичан на французскую корону. Уничтожив флот противника, они пришли на континент и финишировали в Эдвардианской войне с захватом Франции. В ходе Каролинского этапа островитян выдворили восвояси, правда теперь уже французы погрязли в междоусобицах. При этом Ланкастерскую войну они снова оставили за собой. Разбитая на голову Англия от своих притязаний отказалась, завершив более чем столетнее противостояние войной Алой и Белой розы.
Помимо освобождения непосредственно Франции, у долгого конфликта были и иные итоги. Англия утратила влияние на континенте, а рыцарская конница французов продемонстрировала несостоятельность в боях с английскими лучниками. Впоследствии рыцарей исключили из армейских рядов.
Греко-персидские баталии
Стремясь к мировому господству, Персия утратила свое влияние.
Самыми масштабными сражениями в древнегреческой истории остались Греко-персидские войны, сыгравшие серьезную роль в развитии страны. По итогам полувековых военных баталий на континенте перераспределились силы. Привычно могущественное Персидское государство пришло в упадок, а Древняя Греция, напротив, вышла на отметку наивысшего расцвета.
Греко-персидскими столкновениями называют ряд войн, продолжавшихся с 500 по 449 год до н. э. Эту эпопею, обозначенную как сухопутными военными походами, так и морскими экспедициями, не зря называют судьбоносной. Историки полагают, что крупномасштабная экспансия персов на запад обернулась бы коренными последствия для древнего мира.
Главной целью персидских царей было мировое господство. Персия планировала поработить и непокорную Грецию, открыв себе выход к Эгейскому морю. Несмотря на череду неудач, грекам удалось одолеть персов в Марафонском сражении (490 год до н. э.). По легенде, один из воинов пробежал с благой вестью из Марафон в Афины (чуть более 42 км), упав замертво в пункте прибытия. С тех пор легкоатлетическое соревнование на такую дистанцию и называется марафонским бегом.
Но в следующей Битве при Фермопилах (480 год до н. э.) кратно превышающее в силе персидское войско вступило в Элладу. Воодушевленная победой Персия отправилась на Афины, но грекам отступать было некуда. Пришлось побеждать. И уже последнее значительное сражение при Платеях в 479 году до н. э. поставило точку в затянувшихся баталиях. Греки остановили безудержную экспансию, вступив в эпоху высших культурных достижений.
Уэскар против Дании
Объявив Дании войну, Уэскар вскоре забыл об этом. /Фото: brodyaga.ru
В 1809-м испанский Уэскар охватил всплеск небывалого патриотизма, и муниципалитет объявил Дании войну, воевавшей на стороне наполеоновской Францией. Территориально субъекты разделяли обширные территории, по причине чего прямых столкновений удалось избежать. О противоречивом конфликте скоро забыли, пока в 1981-м историк из Испании не обнаружил в архивах бумагу с официальным объявлением войны. В этом же году решено было организовать торжественную церемонию. Мэр Уэскара и датский посол официально сообщили о завершении столь курьезного противостояния, продлившегося из-за халатности сторон 172 года.
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