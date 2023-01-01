Из-за чего одна война в Европе шла 300 лет, или Почему некоторые конфликты продолжались веками

Война в три века

Трехвековая война, в которой пострадали лишь несколько судов. /Фото: img-fotki.yandex.ru

Пунические столкновения

На бумаге война между несуществующими странами длилась более 2 тысячелетий.

Столетняя война

После Столетней войны стали исчезать французские рыцари. /Фото: cdn.maximonline.ru

Греко-персидские баталии

Стремясь к мировому господству, Персия утратила свое влияние.

Уэскар против Дании

Объявив Дании войну, Уэскар вскоре забыл об этом. /Фото: brodyaga.ru