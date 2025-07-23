4 ресторанных заведений, которые могут похвастаться рекордами по долгожительству

Рестораны, как и любой бизнес-проект, требует времени на развитие, а затем делает всё, чтобы как можно дольше удержаться на рынке. Вот только мало кому удаётся просуществовать в сегменте достаточно долго. Впрочем, их всякого правила есть исключения, и по миру найдётся немало мест, где люди трапезничали много десятков и даже сотен лет назад.
1. Собрино де Ботин
Заведение питания с трёхсотлетней историей. /Фото: lavanguardia.com.
Испанский ресторан-долгожитель можно найти в столице страны, а ещё на страницах «Книги рекордов Гиннесса» - именно он является старейшим на планете, ведь всего через год ему стукнет триста лет. Поразительно, что за этот долгий срок это место никогда не прекращало работу, не переезжало и даже не переименовывалось. Известно, что основателями старинного ресторана стала супружеская пара, которая затем передала его в наследство своему племяннику. Преемственность поколений выражается и в главной фишке заведения - очаге, где пламя не гаснет с момента, как печь вообще востроили и зажгли, а это 165 лет.
2. St. Peter Stiftskulinarium
Неофициальный рекордсмен среди долгожителей. /Фото: my-salzburg-guide.at
Ещё одним рестораном с поражающей воображение долготой жизни является заведение под названием St. Peter Stifskulinarium. Расположенный в Зальцбурге на территории аббатства, он может похвастаться просто огромной историей - зачастую ему приписывают не менее 1200 лет. Вот только проверить наверняка сложно, ведь заведение неоднократно закрывалось, а затем вновь открывало свои двери для посетителей.
3. Wurstkuchl
Знаменитые немецкие сосиски в ресторане-долгожителе тоже готовят. /Фото: ostbayern-tourismus.de
Немцы тоже имеют собственный ресторан-долгожитель - по информации редакции novate.ru, дата основания Wurstkuchl - 1146 год. Его и сегодня можно посетить в небольшом городе Регенсбург, что позволит окунуться в атмосферу средних веков. Там действительно многое осталось с тех времён - от некоторых блюд до технологии их приготовления на открытым гриле. Но главной визитной карточкой ресторана является продукт под собственным брендом. Речь идёт о горчице Wurstkuchl, которую, как и много веков назад готовят по одному и тому же рецепту.
4. La Tour d’Argent
Старинная роскошь с видом на Сену. /Фото: usinenouvelle.com
Французский долгожитель в рестораном бизнесе находится в столице и функционирует с 1582 года. Известно это заведение не только своей длинной историей, но и очень изящным, аристократическим интерьером - составляли его специально, чтобы сохранить общее настроение изысканного далёкого прошлого. Но есть и другая фишка этого ресторана: в меню, которое, к слову, не отличается большим выбором блюд, не проставлена их стоимость. Это - ещё одна традиция, которая очень давно была заложена одним из владельцев.
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