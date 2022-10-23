9 книг, повлиявших на жизнь лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной

Известная исполнительница относится к литературе с огромным уважением. Она и сама пишет тексты своих песен, поэтому точно знает: вести повествование в прозе или стихах очень непросто, а делать это так, чтобы люди захотели прочесть – настоящий талант и огромный труд. Сама Диана Арбенина не представляет жизнь без книг, но некоторые из них стали для ней источником вдохновения и возможностью погрузиться в увлекательные мир литературы. Свои любимые произведения и их авторов она с чистой совестью рекомендует к прочтению не только друзьям, но и всем своим поклонникам.
Серен Керкегор «Дневник обольстителя. Афоризмы»
Серен Керкегор «Дневник обольстителя. Афоризмы».
Этот автор появился в жизни Дианы Арбениной в то время, когда она училась в питерском университете и по программе обмена отправилась на целый месяц в Данию. В то время будущей звезде пришлось непросто, так как датчане после открытых и радушных соотечественников показались ей довольно угрюмыми и замкнутыми. Кто-то из них и объяснил Диане Арбениной, почему следует полюбить Керкегора. Она честно очень старалась, но до конца понять его так и не смогла. Но зато автор с тех пор у неё ассоциируется с тем временем, что она провела в Дании.
Астрид Линдгрен «Пеппи ДлинныйЧулок»
Астрид Линдгрен «Пеппи ДлинныйЧулок».
Главная героиня этого произведения, по словам самой Дианы Арбениной, ей самой очень близка. Тем более что исполнительница в детстве тоже очень часто оставалась в одиночестве, потому что родители много работали. Она точно также погружалась в мир фантазий и отправлялась на поиски своих собственных приключений.
Иосиф Бродский «Часть речи»
Иосиф Бродский «Часть речи».
Диана Арбенина знакома не только с произведениями Иосифа Бродского, но и с его биографией. Она считает его истинным питерцем и не перестает удивляться тому, с какой стойкостью поэт перенёс обрушившиеся на него невзгоды: высылку из страны, необходимость писать на английском языке, вынужденной оторванности от всего, что было ему близко. А ещё исполнительницу поражает математическая точность его рифм и глубокий смысл, заложенный в каждой строчке.
Иван Тургенев «Рудин»
Иван Тургенев «Рудин».
В этом произведении Диану Арбенину впечатлил сам образ главного героя, который находится в поиске истины и демонстрирует миру свой мятежный дух романтичного революционера. В нём слились воедино внешний образ и состояние души.
Владислав Ходасевич «Стихотворения»
Владислав Ходасевич «Стихотворения».
Исполнительница призналась однажды, что именно стихи Ходасевича она специально заучивала наизусть и даже переписывала в отдельную тетрадку. При этом даже слова собственных песен она может забыть, поэтому во время выступлений перед ней всегда стоит пюпитр с текстами, зато строки из стихотворений Владислава Ходасевича может процитировать и сегодня. И это при том, что учила она их очень давно.
Владислав Крапивин «Трое с площади Карронад»
Владислав Крапивин «Трое с площади Карронад».
Этого автора Диана Арбенина называет своим любимым и признаётся: одно время она была буквально влюблена в него, хотя даже не знала, как он выглядит. Она представляла себе Крапивина похожим на Олега Янковского. Но куда больше придуманного образа писателя её очаровывали книги автора, в которых речь шла о море и настоящей дружбе. Её волновали даже описания Севастополя и кораблей, потому что они были яркими и живыми. И сына исполнительница назвала Артёмом в честь единственного друга одного из главных героев – тряпичного зайца Артёмки.
Эрнест Хемингуэй «Фиеста» («И восходит солнце»)
Эрнест Хемингуэй «Фиеста» («И восходит солнце»).
Осознание глубинного смысла произведений Хемингуэя пришло к Диане Арбениной не слишком быстро, зато переход от непонимания к страстной любви получился стремительным и безвозвратным. Чуть позже она сама поняла, насколько трудно написать даже небольшое произведение, чтобы оно вышло красивым и гармоничным. Когда же она начала писать, то училась у Хемингуэя простоте и стройности слога.
Эрих Мария Ремарк «Три товарища»
Эрих Мария Ремарк «Три товарища».
В детстве у Дианы Арбениной была своя собственная библиотека, а «взрослые» книги стояли в книжном шкафу её родителей. При этом она мечтала обязательно прикоснуться к «взрослой литературе». Когда же ей удалось «добыть» из родительской спальни «Трёх товарищей», это произведение перевернуло всю её жизнь, словно открыв портал из детства во взрослую жизнь.
Хорхе Луис Борхес «Рассказы»
Хорхе Луис Борхес.
Исполнительница признаётся: знакомство с творчеством Борхеса далось ей нелегко. Его вообще читать очень сложно, приходится постоянно продираться через множество ассоциаций, проведённых автором, пытаясь одновременно понять смысл его бесконечных аллюзий. Тем не менее, читать Борхеса стоит, но дозированно, малыми порциями.
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