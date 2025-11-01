Почему «Кока-кола» в стекле намного вкуснее, чем в жести или пластике

Те, кому приходилось пробовать популярный напиток «Кока-Кола» в разных емкостях, могли заметить, что самый вкусный напиток почему-то в стеклянной бутылке. На втором месте стоит жестяная банка, а наименее вкусная газировка почему-то всегда в пластиковой емкости. Действительно ли это так или отличия вкуса только кажутся человеку под действием каких-то сторонних факторов?
Формула напитка не меняется десятилетиями. /Фото: tass.ru.
Сами сотрудники компании «Кока-Кола» неоднократно утверждали: вкусовые качества напитка никак не зависят от используемой емкости. И в жестяные банки, и в стеклянные бутылки, и пластиковые бутылки наливается один и тот же напиток. Однако, простые потребители с этим утверждением согласятся едва ли. Ведь вкусовые рецепторы совершенно точно врать не могут! В чем же тогда дело? Ответ на вопрос знает наука.
Поверхности неизбежно вступают с содержимым в химическую реакцию. /Фото: pexels.com.
Зарубежный биохимик Сара Риш еще несколько лет назад прокомментировала данный вопрос. По словам ученой формула «Кока-колы» остается неизменной на протяжении многих десятилетий. В этом вопросе производители ни разу не лукавят. Однако, с токи зрения химии есть свои нюансы. Дело в том, что популярный газированный напиток неизбежно вступает в реакцию с поверхностью той емкости, в которую он налит. Например, полимерное покрытие жестяной банки имеет обычай в результате химической реакции поглощать растворимый в «Кока-Коле» аромат соды. Другой пример, реакция ацетальдегид со стенок пластиковой емкости с содой в «Кока-Коле».
Совершенно иначе ситуация обстоит со стеклом. Стекло с точки зрения химии является самым устойчивым материалом и фактически не допускает никаких побочных реакций между компонентами. Поэтому можно с уверенностью сказать, что именно в стеклянной бутылке вкус газировки самый правильный и, по сути, оригинальный. Так, что вкусовые отличия людям отнюдь не мерещатся. Многие при этом спросят: опасны ли упомянутые химические реакции? Ответ будет достаточно банален: они не вреднее для здоровья человека, чем сам напиток с чудовищным содержанием сахара.
Стекло - самая химически устойчивая емкость. /Фото: topoboi.com.
