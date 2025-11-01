С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    там наверно никто не ворует во власти👍КРУТО😎Страна, где нет б...
  • Елена Каратеева
    Автор, когда в СССР в ресторане были такие цены? Вероятнее всего, вы описываете прейскурант до реформы 1961 года. Тог...Что в советских р...
  • Evgeni Velesik
    Отец у меня с 1942 по 1947 год был в рядах РККА. Мы, когда были подростками видели как он с ружьём обращался, лучше н...За использование ...

Почему «Кока-кола» в стекле намного вкуснее, чем в жести или пластике



Те, кому приходилось пробовать популярный напиток «Кока-Кола» в разных емкостях, могли заметить, что самый вкусный напиток почему-то в стеклянной бутылке. На втором месте стоит жестяная банка, а наименее вкусная газировка почему-то всегда в пластиковой емкости. Действительно ли это так или отличия вкуса только кажутся человеку под действием каких-то сторонних факторов?


Формула напитка не меняется десятилетиями. /Фото: tass.ru.

Формула напитка не меняется десятилетиями. /Фото: tass.ru.

 

Сами сотрудники компании «Кока-Кола» неоднократно утверждали: вкусовые качества напитка никак не зависят от используемой емкости. И в жестяные банки, и в стеклянные бутылки, и пластиковые бутылки наливается один и тот же напиток. Однако, простые потребители с этим утверждением согласятся едва ли. Ведь вкусовые рецепторы совершенно точно врать не могут! В чем же тогда дело? Ответ на вопрос знает наука.
Поверхности неизбежно вступают с содержимым в химическую реакцию. /Фото: pexels.com.

Поверхности неизбежно вступают с содержимым в химическую реакцию. /Фото: pexels.com.


 

Зарубежный биохимик Сара Риш еще несколько лет назад прокомментировала данный вопрос. По словам ученой формула «Кока-колы» остается неизменной на протяжении многих десятилетий. В этом вопросе производители ни разу не лукавят. Однако, с токи зрения химии есть свои нюансы. Дело в том, что популярный газированный напиток неизбежно вступает в реакцию с поверхностью той емкости, в которую он налит. Например, полимерное покрытие жестяной банки имеет обычай в результате химической реакции поглощать растворимый в «Кока-Коле» аромат соды. Другой пример, реакция ацетальдегид со стенок пластиковой емкости с содой в «Кока-Коле».
Реагирует с содой в коле и пластик. /Фото: top10a.ru.

Реагирует с содой в коле и пластик.
/Фото: top10a.ru.

 

Совершенно иначе ситуация обстоит со стеклом. Стекло с точки зрения химии является самым устойчивым материалом и фактически не допускает никаких побочных реакций между компонентами. Поэтому можно с уверенностью сказать, что именно в стеклянной бутылке вкус газировки самый правильный и, по сути, оригинальный. Так, что вкусовые отличия людям отнюдь не мерещатся. Многие при этом спросят: опасны ли упомянутые химические реакции? Ответ будет достаточно банален: они не вреднее для здоровья человека, чем сам напиток с чудовищным содержанием сахара.
Стекло - самая химически устойчивая емкость. /Фото: topoboi.com.

Стекло - самая химически устойчивая емкость. /Фото: topoboi.com.


 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх