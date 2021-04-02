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Как избавиться от клеща при помощи гвоздя, если под рукой нет других средств


Как избавиться от клеща при помощи гвоздя, если под рукой нет других средств

Нынешняя зима в большинстве регионов была на редкость теплой. Лютых морозов почти не было, а это значит, что совсем скоро всех любителей природы ждет малоприятный сюрприз – увеличенная популяция клещей. Нынешний год обещает стать особенно проблемным в этом отношении, так как большинство членистоногих не погибло в спячке из-за холода (как это должно быть при нормальных условиях). Все это подводит нас к идее о том, что пора расширять свой арсенал средств противодействия кровососущей угрозе.

Вредителя - в банку. |Фото: myseldon.com.

Вредителя - в банку. |Фото: myseldon.com.

 

Может статься так, что в момент укуса клеща под рукой не окажется ни нитки с иголкой, ни пинцета, ни аптечки, ни даже подсолнечного масла с марлей (которые, на самом деле, лучше не использовать для борьбы с членистоногим). Оставлять впившегося клеща – не самая лучшая идея, так же, как и трогать его тельце голыми руками. И здесь нам на помощь спешит один «рыбацкий метод» извлечения ненавистного кровопийцы из тела. Помочь в этом деле могут самые неожиданные подручные средства, например, обычный гвоздь!
Греем гвоздик. |Фото: vripmaster.com.

Греем гвоздик. |Фото: vripmaster.com.

 

Итак, берем гвоздь в руку и раскаляем его при помощи открытого источника огня. При должном желании, разогреть гвоздь докрасна можно даже обычной карманной зажигалкой. Предварительно стоит также найти какую-нибудь емкость с крышкой, куда можно будет положить на хранение клеща. Когда все будет готово, берем разогретый гвоздь и аккуратно прикладываем его к брюшку вредителя.
Сильно не давим, сделать все нужно так, чтобы не убить членистоногое, но заставить его почувствовать дискомфорт.
Руками не трогать! |Фото: domstrousam.ru.

Руками не трогать! |Фото: domstrousam.ru.

 

Из-за высокой температуры клещ сам вылезет из раны. Сразу после этого необходимо сбросить его в емкость и закрыть там крышкой. В такой виде клещ в кратчайшие сроки доставляется в больницу для анализа. Далее нам понадобится что-нибудь гигиенически чистое, например, ватная палочка. С ее помощью нужно надавить на ранку, где был клещ, так, чтобы вышла слюна вредителя. Если под рукой имеется спирт или одеколон, рекомендуется обработать место укуса.

После извлечения вредителя в кратчайшие сроки обращаемся в больницу за помощью.
Идем к врачу. ¦Фото: guruspa.ru.

Идем к врачу. ¦Фото: guruspa.ru.

 

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Как избавиться от клеща при помощи гвоздя, если под рукой нет других средств

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Как избавиться от клеща при помощи гвоздя, если под рукой нет других средствПодписаться на мой Instagram
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