Пары знаменитостей, встретившие смерть в один день

Есть повести печальнее на свете, чем та самая, о Ромео и Джульетте. Бонни и Клайд, принцесса Диана и Доди Аль-Файед и другие знаменитые пары, воплотившие в реальность печальную концовку из сказок — в нашем материале.



Николай II и Александра Федоровна

Бонни и Клайд

Адольф Гитлер и Ева Браун

Принцесса Диана и Доди Аль-Файед

Кэролин Бессетт-Кеннеди и Джон Фицджеральд Кеннеди-младший