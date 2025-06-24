Пары знаменитостей, встретившие смерть в один день

Есть повести печальнее на свете, чем та самая, о Ромео и Джульетте. Бонни и Клайд, принцесса Диана и Доди Аль-Файед и другие знаменитые пары, воплотившие в реальность печальную концовку из сказок — в нашем материале.
Николай II и Александра Федоровна
Император Николай II и его жена, императрица Александра Федоровна, были зверски расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в частном доме горного инженера Ипатьева. Они прожили вместе 24 года и были убиты в подвале без суда и следствия вместе со своими пятью детьми.
Бонни и Клайд
Самые романтизированные преступники прошлого века, Бонни Паркер и Клайд Бэрроу, встретились в разгар Великой экономической депрессии. Это произошло в 1930 году, на тот момент Бонни было всего 20 лет, а Клайду — на год больше. По одной из версий, они познакомились на вечеринке в доме знакомых и сразу же влюбились друг в друга, став той самой знаменитой парой грабителей, наводящей ужас на всю Америку. Клайд не был первым мужчиной Бонни: до него она успела выйти замуж за одноклассника в 15 лет, но вскоре они расстались без официального развода. Бонни носила до конца своих дней обручальное кольцо и имела татуировку на внутренней стороне бедра с именем бывшего возлюбленного.
Адольф Гитлер и Ева Браун
Адольф Гитлер и Ева Браун — самая неоднозначная пара 20 века! С одной стороны, тиран, деспот и один из самых жестоких деятелей прошлого, с другой — обаятельный мужчина с магнетической харизмой, сумевший покорить множество женщин. История любви семнадцатилетней девушки и сорокалетнего политика была полна драматических событий: Ева мечтала о взаимном огромном чувстве, и властный Адольф быстро завоевал ее сердце. Гитлер познакомился с Евой Браун в фотоателье, где та работала ассистенткой. Влюбленные много времени проводили вместе, гуляли, ходили в кино, но на публике Гитлер продолжал появляться со своей племянницей, Гели Раубаль, которую горячо любил много лет. Ева знала о его параллельном романе с другой женщиной и десятках похождений на сторону, но молча сносила все унижения, потому что всепоглощающе любила фюрера. Ничто не могло охладить ее пыл: даже в те периоды, когда Гитлер отдалялся от возлюбленной, девушка продолжала хранить ему верность. Из-за тяжелых любовных переживаний Ева дважды пыталась свести счеты с жизнью, но выжила, видимо, для того, чтобы умереть вместе со своим любимым. Ева ослушалась Гитлера всего раз, когда он просил ее укрыться подальше от столицы, но девушка вернулась к нему, прекрасно понимая, что едет на смерть. Адольф оценил отважный поступок своей избранницы, и сделал ей предложение руки и сердца. Она стала его законной женой всего на 1 день: Ева Браун и Адольф Гитлер поженились 29 апреля 1945 года. Невеста была в черном платье по желанию жениха. 30 апреля они приняли яд, добровольно выбрав медовый месяц в ином мире.
Принцесса Диана и Доди Аль-Файед
Принцесса Диана и ее возлюбленный, Доди Аль-Файед погибли в результате автокатастрофы в Париже 31 августа 1997 года. Леди Ди развелась с принцем Чарльзом и пыталась вновь обрести женское счастье, и хотя отбоя от поклонников у Дианы не было, ее отношения с мужчинами складывались не самым удачным образом. В 1997 году она познакомилась с сыном миллиардера, успешным продюсером Доди Аль-Файедом, приняв приглашение от его отца посетить их апартаменты в Сен-Тропе. По словам очевидцев, Доди славился многочисленными любовными похождениями, но после знакомства с Дианой мгновенно переменился, признав, что никогда не встречал женщин подобных ей. Между ними вспыхнула искра, из которой разгорелось пламя. Роман развивался стремительно, но Диана старалась скрывать от посторонних глаз то, что происходило между ней и любимым мужчиной. Пара стала объектом преследования папарацци, и последняя роковая ночь не была исключением: влюбленные пытались отделаться от погони и вспышек фотокамер, когда автомобиль на сумасшедшей скорости потерял управление по вине водителя. Леди Диана и Доди Аль-Файед погибли на месте, навсегда убежав вдвоем от всех, как и хотели.
Кэролин Бессетт-Кеннеди и Джон Фицджеральд Кеннеди-младший
Кэролин Бессетт-Кеннеди и Джон Фицджеральд Кеннеди-младший были одной из самых красивых пар конца прошлого века. Кэролин была не только супругой сына Джона Кеннеди, но и известным публицистом для Calvin Klein, иконой стиля и воплощением американской мечты. Их обожали в обществе: улыбчивые, счастливые и активные, с виду они были идеальной парой. Джон — единственный в истории США ребенок, чей отец на момент его рождения был уже избран в президенты, таким образом, Кеннеди-младший стал словно наследным принцем. На самом деле, он всегда мечтал быть простым человеком, потому и стал заниматься медиа, хотя сам всю жизнь был мишенью для папарацци. Джон и Кэролин тайно сочетались браком 21 сентября 1996 года на острове Камберленд в скромной деревянной часовне. Это была та самая сказка, о которой мечтают девочки с детства. Однако продлилась она совсем недолго. Кэролин было тяжело привыкнуть к постоянному вниманию со стороны СМИ, девушка тяжело переживала из-за этого, в семье появились разногласия. Но супругам было суждено остаться вместе навсегда. 16 июля 1999 года Джон, Кэролин и ее старшая сестра Лорен оказались на борту частного самолета Кеннеди. Они отправлялись на остров Мартас-Винъярд, куда были приглашены на свадьбу младшей дочери Роберта Кеннеди. За штурвалом сидел сам Джон, поскольку он обожал летать и был достаточно опытным пилотом, но в ту ночь из-за низкой видимости самолет потерял управление и упал в океан. Останки трех пассажиров долго искали спасательные службы США, в стране был объявлен траур. Молодую чету Кеннеди оплакивали миллионы людей по всему миру.
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