Розарий своими руками

Классический розарий – мечта многих садоводов, однако даже самые опытные любители цветов далеко не всегда находят в себе смелость для того, чтобы обустроить на своем участке уголок роз. Итак, с чего же начать планирование сада?

Розы считаются одной из самых капризных декоративных культур, что, впрочем, не мешает садоводам всего мира восхищаться красотой этих цветов и вдохновляться на создание собственных композиций.

Следует оговориться, что какой-то универсальной инструкции по обустройству розария, которая подходила бы для абсолютно любого участка, не существует. Однако выделить некоторые общие правила и этапы создания такого сада все-таки можно.



1. Определитесь со стилем сада

2. Изучите физико-химические характеристики участка

3. Проведите зонирование

4. Продумайте малые архитектурные формы

5. Определитесь с критерием группировки

6. Выстройте систему ярусов

7. Выберите цветовую гамму

8. Подберите сорта

9. Подберите растения-компаньоны

Схемы розария

Розарий с можжевельником и хостами

Розарий с барбарисами и мятой

Правила обустройства розария

Чаще всего розарии ассоциируют с садами в английском стиле, однако при умелом подходе такой цветник органично впишется в сад во французском, мавританском или китайском стиле. Менее вычурные сорта могут использоваться даже в садах в стиле кантри.Не забывайте и о том, что розарий должен гармонично вписываться в общий облик сада и сочетаться с другими функциональными зонами. Диссонанс с остальными элементами участка сыграет с вами злую шутку, поэтому прежде чем приступить к решительным действиям, подумайте, какие акценты можно было бы добавить к уже имеющейся картине.Если вы владеете участком не один год, то уже наверняка успели познакомиться со всеми его особенностями. Инсоляция, уровень кислотности почвы, влагопроходимость грунта и специфические характеристики рельефа очень важны для четкого понимания того, какие виды и сорта смогут чувствовать себя более комфортно в том или ином месте участка. Если вы приобрели дачу недавно, обязательно уделите время изучению этих параметров.Если вы собираетесь создавать розарий с нуля и имеете возможность выбирать локации, продумайте, в каком месте будут располагаться огород, теплицы и парники, цветники, зоны отдыха, детские площадки и т.д. При обустройстве розария на «хорошо обжитом» участке часто оказывается так, что идеального места для роз может не найтись, и тогда приходится прикладывать усилия для того, чтобы подобрать сорта, которые, с одной стороны, подходили бы под характеристики местности, а с другой, нравились владельцу и вписывались в заданную стилистику.Уделите время планированию дорожек и не забывайте о том, что они должны выполнять не только утилитарную, но и декоративную функцию.Рассмотреть этот вопрос стоит не только из-за того, что кусты роз очень органично смотрятся в сочетании с беседками и перголами, а потому что для некоторых разновидностей этих цветов наличие вертикальной опоры является жизненной необходимостью.В первую очередь здесь, конечно же, идет речь о розах плетистых, которые требуют обязательной опоры и поэтому их часто используют для вертикального озеленения. Параллельно с этим стоит заранее подобрать несколько вариантов конструкций для подвязывания высокорослых роз.Если вы планируете высадку большого количества роз, вам не помешает продумать критерий, по которому вы будете компоновать их в посадки. Сделать это можно исходя из:групповой принадлежности (почвопокровные, миниатюрные патио, флорибунда, парковые, плетистые и т.д.);формы бутонов (плоская, кувшинчатая, округлая, чашеобразная, помпонная, розеточная, шаровидная и др.);оттенков цвета (абрикосовый, сиреневый, розовый, белый, желтый и т.д).Подбирая розы для групповых посадок, обязательно учитывайте требования растений к зимовке. Так, вам будет гораздо проще проводить мероприятия по укрытию.Планируя абсолютно любой цветник, следует помнить о золотом правиле размещения посадок по высоте – чем ближе план, тем ниже растения. Если говорить о розах, то в этом случае на самом дальнем фоне должны располагаться самые высокие (плетистые, шрабы, высокие сорта парковых роз), за ними лучше разместить кустарники более скромных размеров (такие можно найти во многих группах) и, наконец, на переднем плане высаживают экземпляры, входящие в группы самых маленьких роз (миниатюрные розы, почвопокровные, патио, полиантовые розы).Решите для себя, какой цветовой гаммы будет ваш цветник. Розарий, которым будут любоваться издали, лучше оформить в контрастных оттенках, а цветник, размещенный спереди, рекомендуется выдерживать в одной цветовой гамме.При этом стоит помнить о том, что, подбирая цветовое решение, всегда следует руководствоваться правилами сочетания оттенков. Как бы сильно вам ни хотелось высадить на участке розы с бутонами разной окраски, помните о том, что слишком пестрый цветник будет выглядеть аляповато. Даже опытные ландшафтные дизайнеры стараются использовать в композиции не более двух-трех оттенков. Об основных правилах цветовых сочетаний вы можете прочитать в нашем отдельном материале.Правильный подбор сортов для розария – это уже половина дела. На то, чтобы разобраться во всех тонкостях ухода за розами, у садоводов уходит не один сезон. Именно поэтому опытные цветоводы рекомендуют на первых порах отдавать предпочтение некапризным группам роз флорибунда, шрабам и, если позволяет место, парковым розам. Неплохо зарекомендовали себя и некоторые сорта плетистых и чайно-гибридных роз. Хотя в большинстве своем представители последней группы требуют к себе повышенного внимания. Примерный список сортов роз, которые устойчивы к болезням и не доставляют особых хлопот с зимовкой, таков:Alchymist (Алкимист), NewDawn (Нью Даун), Flammentanz (Фламментанц), Laguna (Лагуна), Mozart’sLady (Моцарт'с Леди), Parade (Парад), PinkGhislainedeFeligonde (Пинк Гислен де Фелигонд), PurpleSplash (Перпл Сплэш), Rugelda (Ругельда), Santana (Сантана), Vltava (Влтава).TheDarkLady (Зе дарк Леди), JamesGalway (Джеймс Галвей), CrocusRose (Крокус Роуз), Grace (Грейс).Aprikola (Априкола), Apricot (Априкот), EasyDoesIt (Изи Даз Ит), Lavender (Лавендер), LeonardodaVinci (Леонардо да Винчи), LionsRose (Лайонс Роуз), Meilove (Мэйлав).Nostalgie (Ностальжи), GloriaDei (Глориа Деи), Alexandr (Александр), PaulGauguin (Поль Гоген), BigPurple (Биг Перпл).При оформлении сада редкий цветовод предпочтет ограничиться одной культурой. На протяжении долгих лет розы считались вполне самодостаточным растением, которому не нужны соседи. Однако в последние годы все большую популярность обретают смешанные посадки, в которых розы гармонично сочетаются с другими, не менее эффектными растениями.Акцентные растения: злаки (овсяница, мискантус и др.), хвойные (туи, можжевельники), наперстянка, коровяк.Растения второго плана: манжетка, герань, хоста, низкорослые спиреи, карликовые хвойные.Фоновые растения: гипсофила, катран, астранция, лаванда, шалфей, гейхеры.Хорошими компаньонами роз считаются клематисы, дельфиниумы, флоксы и виноград.Если вы пока не уверены в том, что хотите разбить на своем участке цветник, состоящий из одних лишь роз, попробуйте оформить в саду композицию, в которой бы розы гармонично сочетались с другими декоративными культурами.Роза Claire Austin (белая), Winchester Cathedral (белая) или Generous Gardener (нежно-розовая).Роза Summer Song (ярко-оранжевая), Lady Emma Hamilton (оранжево-желтая).Роза Pat Austin (медно-оранжевая) или Jude the Obscure (нежно-желтая).Роза William Shakespeare 2000 (насыщенно-пурпурный) или Othello (насыщенно-малиновый).Можжевельник казацкий Tamariscifolia.Котовник Фассена или шалфей пышный или дубравный.Среднерослые хосты.Дерен белый Elegantissima.Барбарис Тунберга Rose Glow.Роза Gipsy Boy (пурпурная).Роза Avon(розовая).Роза Mainaufeuer (ярко-красная).Мята душистая Variegata.Элимус песчаный.Манжетка мягкая.Барбарис Тунберга Atropurpurea.Всегда помните о климатических условиях. Подбирая место для розария, всегда учитывайте требования растений к температуре воздуха и влажности.Не забывайте, что розы – растения светолюбивые. Подавляющее большинство роз предпочитает хорошо освещенные участки. Лучше всего, если прямые солнечные лучи будут попадать на растения хотя бы 5-6 часов в день. Наиболее подходящим считается расположение, при котором розы находятся на солнце в первой половине дня.Продумайте дренаж. Не высаживайте розы в местах с плохим оттоком воды, потому что эти растения любят плодородную и хорошо дренированную почву с питательным слоем не менее 40 см. В глинистом или песчаном грунте розы будут чувствовать себе крайне некомфортно.Учитывайте химический состав почвы. Розы одинаково плохо чувствуют себя как в кислых, так и в щелочных грунтах, поэтому при подборе места для розария обязательно проверьте кислотность почвы и при необходимости скорректируйте ее до необходимых характеристик. Для роз оптимальным считается нейтральный грунт (6,1-7,0 pH).Начинайте с малого. Каким бы красивым ни казались вам розы того или иного сорта, внимательно изучите его характеристики, и если вдруг окажется, что выращивание таких роз не под силу даже опытным цветоводам, остановите свой выбор на более неприхотливых розах для начинающих.Создание розария – задача, с одной стороны, долговременная и трудоемкая, а с другой, интересная и вдохновляющая. Именно поэтому большое количество садоводов во всем мире продолжают увлеченно заниматься разведением роз.